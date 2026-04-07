Mai fericită ca oricând! Jessica Alba a dezvăluit imagini romantice alături de partenerul ei, Danny Ramirez

Jessica Alba și-a inclus iubitul, Danny Ramirez, în cea mai recentă serie de fotografii publicate pe Instagram. Actrița devenită antreprenor, în vârstă de 44 de ani s-a apropiat de actorul de 33 de ani în timp ce rememora primele luni ale anului.

„Primul trimestru, încheiat. Oamenii, locurile și lucrurile care l-au făcut special”, a scris ea în descrierea postării pentru cei 22 de milioane de urmăritori.

Într-una dintre fotografii, Alba și Ramirez apar zâmbind, purtând amândoi ochelari de vedere.

O altă imagine îi surprinde într-o seară în oraș, unde actrița din filmul Honey își evidențiază picioarele într-o rochie mini roșu cu alb.

Cei doi formează un cuplu din iulie 2025, la cinci luni după ce vedeta a depus actele de divorț de fostul soț, Cash Warren. În selecția de fotografii, Alba a inclus și imagini cu cei trei copii ai săi, pe care îi are din căsnicia anterioară.

Actrița este mama a trei copii: Honor, în vârstă de 17 ani, Haven, de 14 ani, și Hayes, de 8 ani. Separarea de Warren a fost anunțată în ianuarie 2025, când aceasta a scris online:

„Sunt de ani buni într-o călătorie de autocunoaștere și transformare, atât ca individ, cât și în parteneriat cu Cash. Sunt mândră de felul în care am evoluat ca și cuplu și în căsnicia noastră în ultimii 20 de ani, iar acum este momentul să pornim într-un nou capitol de creștere și evoluție ca indivizi.”

În urma acordului de divorț, finalizat în februarie anul acesta, Warren va primi jumătate din veniturile reziduale generate de proiectele în care Jessica Alba a lucrat pe durata celor 16 ani de căsnicie. Printre acestea se numără producții precum Sin City: A Dame to Kill For, Valentine’s Day, filmele din seria Machete, Little Fockers, Spy Kids: All the Time in the World, The Spoils of Babylon, Mechanic: Resurrection, Killers Anonymous, LA’s Finest și Trigger Warning.

În schimb, Alba va păstra drepturile de autor pentru proiectele realizate înainte de căsătoria din 2008, inclusiv Fantastic Four, continuarea Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer, Never Been Kissed și Honey.

Brandul său de produse de consum, The Honest Company, fondat în 2011, are o evaluare estimată la 308 milioane de dolari la listarea publică, astfel că Warren va primi peste 1,1 milioane de acțiuni restricționate și alte peste 4,5 milioane de acțiuni certificate.

La rândul său, Cash Warren are propriul succes în afaceri, fiind cofondator al companiei Pair of Thieves, specializată în șosete și lenjerie, care ar fi atins vânzări de 100 de milioane de dolari în 2024.

Potrivit TMZ, Alba a primit majoritatea bunurilor personale, inclusiv mobilier, haine, bijuterii, mai multe conturi bancare, precum și mașinile Audi Q6 E-tron, Kia Sportage 2025 și Kia Sportage 2026, însă va împărți mobilierul comun, colecția de artă și milele aeriene acumulate în timpul căsniciei.

Danny Ramirez și-a oficializat relația pe Instagram pe 10 ianuarie, într-un slideshow, în timp ce Alba a început să publice imagini cu el din 20 februarie.

Actorul și-a încheiat recent debutul regizoral cu filmul „Baton”, o dramă despre fotbal produsă de David Beckham.

Cunoscut și din serialul The Last of Us, Ramirez joacă și într-un film realizat la Miami, alături de Edgar Ramírez, Rosario Dawson, Gabriel Luna, Camila Mendes, Becky G și Lewis Pullman. În perioada următoare, el va apărea alături de Pedro Pascal în filmul romantic „De Noche”, regizat de Todd Haynes, dar și în biografia dedicată artistului Jean-Michel Basquiat, „Samo Lives”, regizată de Julius Onah, precum și în producția Marvel „Avengers: Doomsday”, realizată de frații Russo.

De asemenea, actorul urmează să regizeze și să joace rolul unui veteran de război în filmul „Pursuit Of Touch”.

