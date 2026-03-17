Divorțul dintre Jessica Alba și Cash Warren a ajuns la final. La ce înțelegere au ajuns cei doi?

Divorțul dintre Jessica Alba și Cash Warren a generat foarte multă atenție, încă de la anunțul separării dintre cei doi, care au împreună trei copii: Honor Marie, în vârstă de 17 ani, Haven Garner, de 14 ani, și Hayes Alba, de doar 8 ani.

Februarie 2025 a fost momentul când divorțul dintre Jessica Alba și Cash Warren a început să preocupe presa mondenă, după ce Alba, actriță și antreprenoare, a depus actele pentru a-l obține într-un tribunal din Los Angeles. Conform documentelor legale, aceasta ar fi motivat decizia de a cere separarea prin diferențe ireconciliabile, anunțând că data despărțirii a fost 27 decembrie 2024. De asemenea, Jessica Alba a cerut să aibă doar ea custodia celor trei copii pe care îi are cu fostul său partener de viață, și a dorit și să revină la numele său de dinainte de căsătorie, și anume Jessica Marie Alba.

De altfel, actrița a și confirmat separarea în ianuarie 2025, după ce presa a început să scrie despre iminentul divorț.

„M-am aflat într-un parcurs de transformare și regăsire de sine ani la rând, atât individual, cât și în parteneriatul meu cu Cash. Sunt mândră de felul în care am crescut ca cuplu în căsnicia noastră pe parcursul celor 20 de ani care au trecut, dar acum este timpul să ne îmbarcăm într-o nouă etapă de creștere și evoluție, ca indivizi”, a scris aceasta pe contul său de Instagram la vremea respectivă.

Mai mult, aceasta a precizat și că „mergem înainte cu dragoste și bunătate și respect unul pentru celălalt și vom rămâne pentru totdeauna o familie. Copiii noștri rămân cea mai importantă dintre prioritățile noastre și vă cerem să ne respectați intimitatea în acest moment.”

Aparent, divorțul dintre Jessica Alba și Cash Warren nu a însemnat că cei doi se află în relații rele. Dimpotrivă, par foarte prietenoși, dat fiind faptul că anul trecut, în luna iunie, Jessica Alba și-a sărbătorit fostul partener cu ocazia zilei tatălui, distribuind în social media o fotografie cu ei doi. În respectiva imagine, Cash Warren o ținea în brațe pe fiica lor Hayes, la spital, imediat după ce aceasta se născuse, fiind încadrat de ceilalți copii ai familiei.

„O zi a tatălui fericită”, i-a transmis atunci Jessica Alba, „copiii noștri nu ar fi putut să aibă un tată mai bun – cald, bun, prezent, mereu știind ce să spună. Îți admir răbdarea și felul în care faci mereu loc copiilor. Îi faci să se simtă în siguranță și mai ușori după fiecare conversație. Îți mulțumesc pentru că au pe cine să se bazeze.”

Acum, că divorțul dintre Jessica Alba și Cash Warren a ajuns la final, cei doi vor împărți custodia celor trei copii, atât din punct de vedere juridic, cât și propriu-zis. Iar actrița și fondatoarea companiei Honest își poate continua liniștită viața. Alba a început să fie văzută în compania actorului Danny Ramirez începând cu iulie 2025, atunci când părea că aceștia se întorc dintr-o vacanță în Mexic. De-a lungul anului trecut, cei doi au început să se afișeze împreună ca un cuplu, făcându-și relația publică.

Foto: Hepta

