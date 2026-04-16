Heather Locklear și Lorenzo Lamas formează un cuplu. Primele ipostaze romantice în public

Heather Locklear a fost surprinsă în ipostaze tandre alături de noul ei iubit, Lorenzo Lamas.

Publicația Daily Mail a scos la iveală fotografii mai vechi cu cei doi, realizate la mijlocul lunii ianuarie, în care apar mergând braț la braț, actorul purtându-i cu grijă geanta Gucci.

Cei doi participau la Brave & Rescued Awards, organizat în Los Angeles, unde au fost onorați pompierii care au intervenit la incendiul Eaton. Actrița radia într-o ținută roz, în timp ce partenerul ei purta o cămașă neagră, jeans albaștri și ochelari de soare tip aviator.

Actrița, în vârstă de 64 de ani, și actorul de 68 de ani formează un cuplu de aproximativ șase luni. Apariția acestor imagini coincide cu informațiile potrivit cărora vedeta din Melrose Place i-a cunoscut, în sfârșit, copiii actorului din Falcon Crest. Potrivit TMZ, întâlnirea a avut loc în weekend, la reședința ei din Thousand Oaks, după care au mers împreună la prânz și la cinema.

Lamas are șase copii: pe A.J. (42 de ani) și Shayne (40 de ani) din căsnicia cu Michele Cathy Smith, dar și pe Victoria (26), Isabella (25) și Alexandra (28) din relația cu Shauna Sand. De asemenea, mai are o fiică, Paton (37), din relația cu actrița Daphne Ashbrook.

La rândul ei, Locklear are o fiică, Ava (28 de ani), din mariajul cu Richie Sambora, fostul chitarist al trupei Bon Jovi.

Fiica actorului, Shayne, cunoscută pentru participarea la The Bachelor în 2008, a publicat pe Instagram o fotografie alături de tatăl ei și copiii săi, realizată chiar pe proprietatea actriței, însoțită de mesajul: „Spring Break w Papa LoLo 2026.”

Relația dintre Locklear și Lamas a devenit publică săptămâna trecută, după un articol apărut pe TMZ, confirmat ulterior de E! News. Cei doi au fost văzuți pentru prima dată împreună în noiembrie, la un eveniment din Buffalo.

Ulterior, în noaptea de Revelion, au fost observați la o întâlnire la Barry’s Steakhouse, în cadrul complexului Circa Resort & Casino. Potrivit unui martor, cei doi au avut o masă privată și au fost foarte apropiați pe tot parcursul serii.

Pe 17 ianuarie, au participat împreună la gala Brave & Rescued Awards, unde au pășit braț la braț, fără a poza însă împreună pe covorul roșu. Cei doi actori se cunosc de mult timp, fiind prieteni încă din anii 80 și făcând parte din același cerc de prieteni de la Hollywood.

Hollywood Couple, Lorenzo Lamas, 68, and Heather Locklear, 64. The '80s TV stars have been dating since late last year. pic.twitter.com/OB0YtuQygd — Amunet (@freakoutsideofx) April 14, 2026

Lamas provine dintr-o familie celebră, fiind fiul actorilor Fernando Lamas și Arlene Dahl. Tatăl său, actor și regizor argentinian, s-a recăsătorit ulterior cu actrița Esther Williams.

Actorul și-a început cariera în anii 80, apărând în seriale precum Hotel și Fantasy Island. Este cunoscut mai ales pentru rolul Lance Cumson din Falcon Crest (1981–1990), dar și pentru personajul Reno Raines din Renegade. De asemenea, a avut un rol secundar în filmul Grease și a continuat să joace constant în producții recente.

Heather Locklear a devenit celebră la nivel mondial datorită rolului Amanda Woodward din Melrose Place (1993–1999), revenind și în rebootul serialului din 2009–2010. Din filmografia sa mai fac parte seriale de succes precum Dynasty, T.J. Hooker și Spin City.

