Lauren Sánchez, declarații rare despre căsnicia cu Jeff Bezos și planurile lor de viitor: „Aș mai face un copil…”

Lauren Sánchez a vorbit deschis despre posibilitatea de a avea un copil alături de soțul ei, Jeff Bezos, într-un interviu acordat publicației The New York Times, oferind detalii despre relația lor.

Fosta jurnalistă, în vârstă de 56 de ani, a declarat pentru The New York Times că îi surâde ideea de a deveni din nou mamă.

„Aș mai face unul chiar mâine. Mâine”, a spus Lauren.

Ulterior, potrivit aceleiași surse, un purtător de cuvânt a precizat că Sánchez nu este însărcinată cu Jeff Bezos, în vârstă de 62 de ani.

Lauren Sánchez are trei copii din relații anterioare. Fiul său cel mare, Nikko, în vârstă de 25 de ani, este rezultatul relației cu fostul jucător NFL Tony Gonzalez. De asemenea, are un fiu, Evan, 19 ani, și o fiică, Ella, 18 ani, din căsnicia cu omul de afaceri Patrick Whitesell.

La rândul său, Jeff Bezos este tatăl a patru copii, trei băieți și o fată, din mariajul cu fosta sa soție, MacKenzie Scott.

În același interviu acordat publicației The New York Times, Sánchez a oferit detalii și despre relația cu Bezos, cu care s-a căsătorit în iunie 2025, în cadrul unei ceremonii extravagante la Veneția, la care au participat numeroase celebrități.

„Vorbesc despre orice cu el. Orice!”, a spus ea. „Jeff este cel mai bun prieten al meu și nu spun asta în glumă”.

Tot pentru The New York Times, aceasta a abordat și relațiile de prietenie cu diverse personalități publice, printre care Kris Jenner și Leonardo DiCaprio. Referindu-se la actor, Sánchez a subliniat: „Oamenii se comportă ca și cum ar fi un prieten nou. Nu, îl cunosc pe Leo de când aveam 25 de ani”.

Jeff Bezos și Lauren Sánchez, președinți onorifici la Met Gala

Jeff Bezos și Lauren Sánchez au fost desemnați președinți onorifici ai ediției din 2026 a Met Gala. Noua poziție îi plasează în linia oficială de primire a invitaților la gala caritabilă programată pentru 4 mai, unde li se vor alătura Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams și Anna Wintour.

Cei doi fuseseră deja anunțați, încă din noiembrie, drept sponsori principali ai galei și ai expoziției „Costume Art”. Cu toate acestea, revista Vogue nu a menționat atunci că vor primi și titlul de co-președinți onorifici atunci când a prezentat restul comitetului gazdă, în luna decembrie. Informația a apărut abia pe 23 februarie, la finalul unui anunț privind codul vestimentar al serii, „Fashion is Art” („Moda este artă”), atașat unei liste cu opt noi membri ai comitetului.

Lauren Sánchez nu a ocolit subiectul. Invitată la emisiunea „Today”, ea a declarat că oferta a inclus încă de la început și titlul de co-președinte.

„Când m-a sunat Anna și mi-a spus: Vrei să fii co-președinte și, de asemenea, sponsor principal al Met?, m-am simțit extrem de onorată”, a povestit Sánchez. „Apoi mi-a spus tema, Fashion is Art. Acești designeri sunt adevărați artiști. [Elsa] Schiaparelli era cea mai bună prietenă cu Salvador Dalí, iar mediul lui de exprimare era pânza, în timp ce al ei erau hainele”.

„Va fi incredibil să vedem ce va purta fiecare și să putem onora cu adevărat toți acești designeri”, a adăugat ea. „Abia aștept”.

În octombrie, Jeff Bezos și Lauren Sánchez au avut o apariție inedită în ținute asortate la Paris Fashion Week. Fondatorul Amazon purta un trenci gri cu nasturi negri, peste un tricou și o pereche de jeanși în aceeași nuanță, la o ieșire de prânz la Le Grand Café din Paris.

Soția lui, Lauren Sánchez, a ales un top gri cambrat, asortat cu o fustă midi în aceeași culoare, un model vintage John Galliano din colecția primăvară/vară 1995, după cum a dezvăluit chiar ea pe Instagram Stories. Fosta jurnalistă și-a completat look-ul cu pantofi negri cu toc, cercei lungi și o pereche de ochelari de soare.

În aceeași zi, Sánchez a distribuit pe Instagram și două imagini cu ținuta sa. „Bună Paris… oh cât de mult mi-a fost dor de tine”, a scris ea în descriere.

Cuplul a mai fost surprins la New York Fashion Week, în septembrie, la petrecerea de lansare a revistei 72, un eveniment exclusivist găzduit de fostul redactor-șef al British Vogue, Edward Enninful, la restaurantul The Cut. Atunci, Sánchez a purtat o rochie crem, accesorizată cu un sacou din piele maro, în timp ce Bezos a optat pentru un costum negru și o cămașă asortată.

