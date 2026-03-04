Jeff Bezos și Lauren Sánchez devin oficial președinți onorifici ai ediției din 2026 a Met Gala

Jeff Bezos și Lauren Sánchez au fost desemnați co-președinți onorifici ai ediției din 2026 a Met Gala, adăugând astfel un nou titlu la implicarea lor tot mai vizibilă în cadrul celui mai exclusivist eveniment din industria modei. Noua poziție îi plasează în linia oficială de primire a invitaților la gala caritabilă programată pentru 4 mai, unde li se vor alătura co-președintele Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams și Anna Wintour.

Cei doi fuseseră deja anunțați, încă din noiembrie, drept sponsori principali ai galei și ai expoziției „Costume Art”. Cu toate acestea, revista Vogue nu a menționat atunci că vor primi și titlul de co-președinți onorifici atunci când a prezentat restul comitetului gazdă, în luna decembrie. Informația a apărut abia pe 23 februarie, la finalul unui anunț privind codul vestimentar al serii, „Fashion is Art” („Moda este artă”), atașat unei liste cu opt noi membri ai comitetului.

Lauren Sánchez nu a ocolit subiectul. Invitată la emisiunea „Today”, ea a declarat că oferta a inclus încă de la început și titlul de co-președinte.

„Când m-a sunat Anna și mi-a spus: ‘Vrei să fii co-președinte și, de asemenea, sponsorii principali ai Met?’, m-am simțit extrem de onorată”, a povestit Sánchez. ‘Apoi mi-a spus tema, Moda este artă. Acești designeri sunt adevărați artiști. [Elsa] Schiaparelli era cea mai bună prietenă cu Salvador Dalí, iar mediul lui de exprimare era pânza, în timp ce al ei erau hainele.” „Va fi incredibil să vedem ce va purta fiecare și să putem onora cu adevărat toți acești designeri”, a adăugat ea. „Abia aștept.”

Implicarea dublă a cuplului, atât ca sponsori principali, cât și ca președinți onorifici, nu este fără precedent. În 2018, directorul general al Blackstone, Stephen A. Schwarzman, și soția sa, Christine, au fost la rândul lor președinți onorifici atunci când au sponsorizat expoziția „Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination”, care a devenit ulterior cea mai vizitată expoziție din istoria muzeului, atrăgând peste 1,6 milioane de vizitatori. De asemenea, în 2022, Adam Mosseri, șeful Instagram, a fost numit co-președinte onorific în anul în care platforma de socializare a susținut financiar evenimentul.

Cu toate acestea, extinderea influenței familiei Bezos la cea mai importantă noapte a modei a generat reacții critice. Atunci când sponsorizarea lor a fost anunțată pentru prima dată, în noiembrie, utilizatorii Instagram au inundat postarea oficială a muzeului cu acuzații potrivit cărora cei doi ar încerca să își „cumpere' legitimitatea culturală.

„Este o temă atât de iconică și este atât de trist să o vezi golită de sens și compromisă prin alegerea sponsorilor”, a scris un comentator.

În noiembrie, Anna Wintour a respins criticile într-un interviu acordat CNN, declarând: „Lauren va fi un sprijin extraordinar pentru muzeu și pentru eveniment. Suntem foarte recunoscători pentru generozitatea ei incredibilă.”

Jeff Bezos nu este străin de acest eveniment. El a mai participat la Met Gala, fiind președinte onorific în 2012, când Amazon a sponsorizat gala, și a revenit singur în 2019 la ediția „Camp: Notes on Fashion”. În schimb, Lauren Sánchez a fost prezentă o singură dată până acum, debutând la gala din 2024.

Ediția din 2026 a Met Gala se anunță deja una dintre cele mai discutate din ultimii ani, iar prezența familiei Bezos în prim-plan confirmă influența tot mai mare a marilor jucători din zona tehnologiei și a afacerilor în universul cultural și artistic global.

Foto: Arhiva ELLE

