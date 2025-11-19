Ce roluri vor îndeplini Jeff Bezos și Lauren Sánchez Bezos la Gala Met 2026 și de ce decizia a stârnit controverse

Jeff Bezos și Lauren Sánchez vor fi implicați din culise la Met Gala din 2026. Luni, 17 noiembrie, cuplul a fost anunțat drept principalul donator care va finanța ediția din 2026 a prestigiosului eveniment. Gala de anul viitor va avea ca temă „Arta costumului”, a confirmat revista Vogue.

Saint Laurent și Condé Nast vor contribui, de asemenea, la finanțarea galei, care va celebra noua expoziție a Metropolitan Museum of Art din New York.

Met Gala 2026 va fi prima organizată sub conducerea lui Chloe Malle, noul redactor-șef al Vogue, care i-a succedat Annei Wintour după ce aceasta s-a retras din funcție, pe care a ocupat-o timp de 37 de ani. Expoziția „Arta costumului” de la muzeu se va deschide la 10 mai 2026 și se va închide la 10 ianuarie 2027, a confirmat revista. Met Gala are rolul de a finanța Costume Institute al muzeului.

Met Gala 2026 va avea loc pe 4 mai 2026. Decizia este una controversată, întrucât cei doi ar avea și un cuvânt important de spus în ceea ce privește lista invitaților. Potrivit revistei Marie Claire, copreședinții și sponsorii aduc aproximativ 450 de invitați, la 75.000 de dolari de persoană, în fiecare luni din luna mai, ceea ce înseamnă că „nu toată lumea importantă va primi o invitație”.

Lauren Sánchez , de 55 de ani, și Bezos, de 61 de ani, au participat pentru prima dată împreună la eveniment în 2024, când codul vestimentar a fost „Grădina Timpului”, inspirat de povestirea omonimă a lui J.G. Ballard. Expoziția Met din acel an s-a numit „Sleeping Beauties: Reawakening Fashion”.

La acea ediție, Sánchez a purtat o rochie Oscar de la Renta realizată la comandă, cu o fustă inspirată de vitraliile „sticlă spartă”. O parte a designului a fost inspirată de lucrările iconice din sticlă ale lui Louis Comfort Tiffany, potrivit Vogue. Fondatorul Amazon a însoțit-o purtând un smoking negru clasic, cu papion.

Relația dintre Bezos și Sánchez a devenit publică în ianuarie 2019, aproximativ în aceeași perioadă în care fondatorul Blue Origin a anunțat divorțul de MacKenzie Scott, după 25 de ani de căsnicie. În același timp, Lauren Sánchez se afla în proces de divorț de soțul ei de atunci, Patrick Whitesell, după 13 ani de mariaj.

Bezos și Sánchez nu au dezvăluit cum s-au cunoscut, însă surse au declarat anterior pentru PEOPLE că cei doi au început să colaboreze la diverse proiecte și, treptat, au dezvoltat sentimente romantice.

Cei doi s-au căsătorit la Veneția

Miliardarul și soția sa s-au căsătorit în iunie, în cadrul unei fastuoase sărbători de mai multe zile, la Veneția, Italia, înconjurați de numeroase celebrități.

Pe durata weekendului de nuntă, Sánchez a purtat o impresionantă colecție de ținute de lux, de la o rochie semnată Alaïa, o rochie-sacou Dior, o creație vintage Alexander McQueen, până la o spectaculoasă rochie corsetată Schiaparelli. Pentru ceremonia religioasă, ea a ales o rochie de mireasă din dantelă, cu mâneci lungi și corset, semnată Dolce & Gabbana.

Lauren Sánchez și Jeff Bezos și-au sărbătorit nunta fastuoasă în Italia, pe parcursul mai multor zile, în cadrul unor festivități la care au participat numeroase vedete, printre care Oprah Winfrey, Gayle King, Orlando Bloom, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kris Jenner, Kylie Jenner, Karlie Kloss, Leonardo DiCaprio, Usher și Tom Brady. De asemenea, printre invitații de seamă s-au numărat Regina Rania a Iordaniei, Bill Gates și partenera sa Paula Hurd, François-Henri Pinault, Diane von Fürstenberg, Domenico Dolce și Tommy Hilfiger.

Citește și:

Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL, confesiuni despre viața ei amoroasă după despărțirea de artist: „Înainte, o femeie după divorț era ceva ca sfârșitul lumii, acum…'

foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro