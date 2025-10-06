Jeff Bezos și Lauren Sánchez, apariție inedită în ținute asortate la Paris Fashion Week

Jeff Bezos și Lauren Sánchez au atras toate privirile la Paris Fashion Week, afișând ținute perfect asortate. În fotografii, fondatorul Amazon, în vârstă de 61 de ani, poartă un trench gri cu nasturi negri, peste un tricou și o pereche de jeanși în aceeași nuanță, la o ieșire de prânz la Le Grand Café din Paris, sâmbătă.

Jeff Bezos și Lauren Sánchez, la Paris Fashion Week

Soția lui, Lauren Sánchez, a ales un top gri cambrat, cu peplum și nasturi negri, asortat cu o fustă midi în aceeași culoare — un model vintage John Galliano din colecția primăvară/vară 1995, după cum a dezvăluit chiar ea pe Instagram Stories. Fosta jurnalistă și-a completat look-ul cu pantofi negri cu toc, cercei lungi și o pereche de ochelari de soare chic, la fel ca Bezos, în timp ce se țineau de mână.

În aceeași zi, Sánchez, 55 de ani, a distribuit pe Instagram și două imagini cu ținuta sa. „Hello Paris… oh cât de mult mi-a fost dor de tine”, a scris ea în descriere. Vedete precum Jessica Alba și Khloe Kardashian au reacționat imediat cu șiruri de emoji-uri în formă de inimă și flacără.

Cuplul a mai fost surprins la New York Fashion Week, în septembrie, la petrecerea de lansare a revistei 72, un eveniment exclusivist găzduit de fostul redactor-șef al British Vogue, Edward Enninful, la restaurantul The Cut. Atunci, Sánchez a purtat o rochie slip crem, accesorizată cu un sacou din piele maro, în timp ce Bezos a optat pentru un costum negru sclipitor și o cămașă asortată.

Miliardarul și soția sa s-au căsătorit în iunie, în cadrul unei fastuoase sărbători de mai multe zile, la Veneția, Italia, înconjurați de numeroase celebrități.

Detalii despre nunta din Veneția

Pe durata weekendului de nuntă, Sánchez a purtat o impresionantă colecție de ținute de lux — de la o rochie semnată Alaïa, o rochie-sacou Dior, o creație vintage Alexander McQueen, până la o spectaculoasă rochie corsetată Schiaparelli. Pentru ceremonia religioasă, ea a ales o rochie de mireasă din dantelă, cu mâneci lungi și corset, semnată Dolce & Gabbana.

Lauren Sánchez și Jeff Bezos și-au sărbătorit nunta fastuoasă în Italia, pe parcursul mai multor zile, în cadrul unor festivități la care au participat numeroase vedete, printre care Oprah Winfrey, Gayle King, Orlando Bloom, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kris Jenner, Kylie Jenner, Karlie Kloss, Leonardo DiCaprio, Usher și Tom Brady. De asemenea, printre invitații de seamă s-au numărat Regina Rania a Iordaniei, Bill Gates și partenera sa Paula Hurd, François-Henri Pinault, Diane von Fürstenberg, Domenico Dolce și Tommy Hilfiger.

Într-un interviu acordat revistei Vogue în 2023, Sánchez a spus că Amal Clooney și Salma Hayek sunt sursele ei principale de inspirație în materie de stil.

„De ce? Pentru că se îmbracă în acord cu ceea ce sunt ele, iar acea autenticitate, cred eu.” a declarat ea atunci.

Comentând despre transformarea sa vestimentară, Sánchez a adăugat: „Cred cu adevărat că încep să devin cine sunt cu adevărat și știu acum ce îmi place și ce mă face să mă simt bine.”

foto: Arhiva ELLE

