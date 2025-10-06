Jeff Bezos și Lauren Sánchez, apariție inedită în ținute asortate la Paris Fashion Week

Jeff Bezos și Lauren Sanchez au apărut la Paris Fashion Week în ținute asortate.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Jeff Bezos și Lauren Sánchez, apariție inedită în ținute asortate la Paris Fashion Week

Jeff Bezos și Lauren Sánchez au atras toate privirile la Paris Fashion Week, afișând ținute perfect asortate. În fotografii, fondatorul Amazon, în vârstă de 61 de ani, poartă un trench gri cu nasturi negri, peste un tricou și o pereche de jeanși în aceeași nuanță, la o ieșire de prânz la Le Grand Café din Paris, sâmbătă.

Jeff Bezos și Lauren Sánchez, la Paris Fashion Week

Soția lui, Lauren Sánchez, a ales un top gri cambrat, cu peplum și nasturi negri, asortat cu o fustă midi în aceeași culoare — un model vintage John Galliano din colecția primăvară/vară 1995, după cum a dezvăluit chiar ea pe Instagram Stories. Fosta jurnalistă și-a completat look-ul cu pantofi negri cu toc, cercei lungi și o pereche de ochelari de soare chic, la fel ca Bezos, în timp ce se țineau de mână.

În aceeași zi, Sánchez, 55 de ani, a distribuit pe Instagram și două imagini cu ținuta sa. „Hello Paris… oh cât de mult mi-a fost dor de tine”, a scris ea în descriere. Vedete precum Jessica Alba și Khloe Kardashian au reacționat imediat cu șiruri de emoji-uri în formă de inimă și flacără.

Cuplul a mai fost surprins la New York Fashion Week, în septembrie, la petrecerea de lansare a revistei 72, un eveniment exclusivist găzduit de fostul redactor-șef al British Vogue, Edward Enninful, la restaurantul The Cut. Atunci, Sánchez a purtat o rochie slip crem, accesorizată cu un sacou din piele maro, în timp ce Bezos a optat pentru un costum negru sclipitor și o cămașă asortată.

Miliardarul și soția sa s-au căsătorit în iunie, în cadrul unei fastuoase sărbători de mai multe zile, la Veneția, Italia, înconjurați de numeroase celebrități.

Detalii despre nunta din Veneția

Pe durata weekendului de nuntă, Sánchez a purtat o impresionantă colecție de ținute de lux — de la o rochie semnată Alaïa, o rochie-sacou Dior, o creație vintage Alexander McQueen, până la o spectaculoasă rochie corsetată Schiaparelli. Pentru ceremonia religioasă, ea a ales o rochie de mireasă din dantelă, cu mâneci lungi și corset, semnată Dolce & Gabbana.

Lauren Sánchez și Jeff Bezos și-au sărbătorit nunta fastuoasă în Italia, pe parcursul mai multor zile, în cadrul unor festivități la care au participat numeroase vedete, printre care Oprah Winfrey, Gayle King, Orlando Bloom, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kris Jenner, Kylie Jenner, Karlie Kloss, Leonardo DiCaprio, Usher și Tom Brady. De asemenea, printre invitații de seamă s-au numărat Regina Rania a Iordaniei, Bill Gates și partenera sa Paula Hurd, François-Henri Pinault, Diane von Fürstenberg, Domenico Dolce și Tommy Hilfiger.

Într-un interviu acordat revistei Vogue în 2023, Sánchez a spus că Amal Clooney și Salma Hayek sunt sursele ei principale de inspirație în materie de stil.

„De ce? Pentru că se îmbracă în acord cu ceea ce sunt ele, iar acea autenticitate, cred eu.” a declarat ea atunci.

Comentând despre transformarea sa vestimentară, Sánchez a adăugat: „Cred cu adevărat că încep să devin cine sunt cu adevărat și știu acum ce îmi place și ce mă face să mă simt bine.”

Citește și:
Cu ce probleme se confruntă Ilona Brezoianu, cu puțin timp înainte de a naște: „Încerc să fiu optimistă și să mă gândesc că o să fie bine'

foto: Arhiva ELLE

Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Când are premiera sezonul 16 al show-ului Chefi la cuțite. Anunțul oficial făcut de Antena 1
People
Când are premiera sezonul 16 al show-ului Chefi la cuțite. Anunțul oficial făcut de Antena 1
Gafa lui Meghan Markle care i-a atras antipatia publicului, la Săptămâna Modei de la Paris
People
Gafa lui Meghan Markle care i-a atras antipatia publicului, la Săptămâna Modei de la Paris
Adela Popescu, despre decizia de a fi discretă cu băieții ei pe social media. Actrița publică rar imagini cu cei trei copii: "Pot apărea complicații"
People
Adela Popescu, despre decizia de a fi discretă cu băieții ei pe social media. Actrița publică rar imagini cu cei trei copii: "Pot apărea complicații"
Nicole Kidman, prima apariție publică după ce a depus actele de divorț de Keith Urban. Ce a declarat actrița
People
Nicole Kidman, prima apariție publică după ce a depus actele de divorț de Keith Urban. Ce a declarat actrița
Carmen Grebenișan a născut un băiețel. Creatoarea de conținut și partenerul ei au devenit părinți pentru prima dată
People
Carmen Grebenișan a născut un băiețel. Creatoarea de conținut și partenerul ei au devenit părinți pentru prima dată
De ce Raluca Bădulescu a mers la Asia Express cu fostul ei soț, Florin Stamin, și nu cu fiul ei, Alex: "Mie mi-ar fi plăcut, dar eu ştiu că..."
People
De ce Raluca Bădulescu a mers la Asia Express cu fostul ei soț, Florin Stamin, și nu cu fiul ei, Alex: "Mie mi-ar fi plăcut, dar eu ştiu că..."
Libertatea
Cum a apărut Meghan Markle la Paris Fashion Week. Soția Prințului Harry a atras toate privirile cu ținutele
Cum a apărut Meghan Markle la Paris Fashion Week. Soția Prințului Harry a atras toate privirile cu ținutele
Cât costă pastrama de berbecuț vândută de Geta, mama lui Culiță Sterp. A scumpit-o cu 20 de lei: „Avem comenzi foarte multe”
Cât costă pastrama de berbecuț vândută de Geta, mama lui Culiță Sterp. A scumpit-o cu 20 de lei: „Avem comenzi foarte multe”
De ce Adela Popescu și Radu Vâlcan nu își expun băieții pe conturile de socializare. „Pot apărea complicații. Până acum am fost liniștiți”
De ce Adela Popescu și Radu Vâlcan nu își expun băieții pe conturile de socializare. „Pot apărea complicații. Până acum am fost liniștiți”
Carmen Grebenișan a născut în apă, la Constanța. Influencerița a devenit mama unui băiețel perfect sănătos
Carmen Grebenișan a născut în apă, la Constanța. Influencerița a devenit mama unui băiețel perfect sănătos
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Noua colecție de toamnă H&M
Noua colecție de toamnă H&M
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Antena 1
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Imagini rare din apartamentul boieresc al Marei Bănică în care fiecare colțișor ascunde o poveste. Cum arată
Imagini rare din apartamentul boieresc al Marei Bănică în care fiecare colțișor ascunde o poveste. Cum arată
Când începe Chefi la cuțite sezonul 16! Adrenalina și noutățile surprinzătoare duc competiția la un nou nivel din prima ediție
Când începe Chefi la cuțite sezonul 16! Adrenalina și noutățile surprinzătoare duc competiția la un nou nivel din prima ediție
Unica.ro
Atenție, urmează divorțuri, despărțiri și demisii! În octombrie se închid capitole importante din viețile zodiilor! Ce nativi vor fi afectați
Atenție, urmează divorțuri, despărțiri și demisii! În octombrie se închid capitole importante din viețile zodiilor! Ce nativi vor fi afectați
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub!
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub!
A venit barza în showbizul românesc! „Mama și bebelușul sunt bine... Toți trei sunt fericiți”
A venit barza în showbizul românesc! „Mama și bebelușul sunt bine... Toți trei sunt fericiți”
S-a ales praful de prietenia lor! „Turba, înjura, avea un comportament care mă aducea pe mine într-o stare de isterie”. Serghei Mizil o desființează pe Mara Bănică! „M-a terorizat”. Ce s-a întâmplat, de fapt, între ei la Asia Express
S-a ales praful de prietenia lor! „Turba, înjura, avea un comportament care mă aducea pe mine într-o stare de isterie”. Serghei Mizil o desființează pe Mara Bănică! „M-a terorizat”. Ce s-a întâmplat, de fapt, între ei la Asia Express
catine.ro
Ike Turner Jr a murit la doar o zi după ce a împlinit 67 de ani. Fiul artistei Tina Turner suferea de insuficiență renală
Ike Turner Jr a murit la doar o zi după ce a împlinit 67 de ani. Fiul artistei Tina Turner suferea de insuficiență renală
Horoscopul zilei de 7 octombrie 2025. Racii caută afecțiune. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 7 octombrie 2025. Racii caută afecțiune. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Activități care te ajută să-ți recapeți energia după o zi grea. Ce recomandă specialiștii
Activități care te ajută să-ți recapeți energia după o zi grea. Ce recomandă specialiștii
Kim Kardashian și-a schimbat complet coafura pentru Săptămâna Modei de la Paris. Cum a apărut vedeta în fața tuturor
Kim Kardashian și-a schimbat complet coafura pentru Săptămâna Modei de la Paris. Cum a apărut vedeta în fața tuturor
Mai multe din people
Ana Baniciu, declarații sincere despre operațiile estetice: "Nu judec absolut deloc"
Ana Baniciu, declarații sincere despre operațiile estetice: "Nu judec absolut deloc"
People

Ana Baniciu și-a spus părerea sinceră despre operațiile estetice.

+ Mai multe
De ce Carmen Grebenișan nu s-a căsătorit cu iubitul ei, Cristian, deși așteaptă un copil împreună: "Nu îmi doresc să se..."
De ce Carmen Grebenișan nu s-a căsătorit cu iubitul ei, Cristian, deși așteaptă un copil împreună: "Nu îmi doresc să se..."
People

Carmen Grebenișan a mărturisit că își dorește o relație în care fiecare eveniment important să aibă loc la timpul potrivit.

+ Mai multe
Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au aniversat un an de la nuntă. Ce imagini speciale a dezvăluit actrița cu această ocazie: "Bărbatul minunat de lângă mine..."
Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au aniversat un an de la nuntă. Ce imagini speciale a dezvăluit actrița cu această ocazie: "Bărbatul minunat de lângă mine..."
People

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au aniversat un an de la fabuloasa lor nuntă

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC