Lauren Sánchez și Jeff Bezos, într-o ipostază inedită în luna de miere. Un video cu cei doi dansând a devenit viral și motivul este bineîntemeiat

După spectaculoasa lor nuntă din Veneția, Lauren Sánchez și Jeff Bezos se bucură din plin de luna de miere, iar unele imagini cu cei doi au devenit virale.

Lauren Sánchez și Jeff Bezos, surprinși într-un club din Ibiza

Jeff Bezos este unul dintre cei mai de succes oameni de afaceri din lume. Însă CEO-ul Amazon a demonstrat că talentul său la afaceri nu se extinde chiar și pe ringul de dans, în timp ce petrecea alături de soția sa, Lauren Sanchez, în Ibiza, săptămâna aceasta.

Cuplul proaspăt căsătorit a fost surprins dansând într-un club de noapte marți, Sanchez, în vârstă de 55 de ani, dansând cu multă energie, în timp ce Bezos, de 61 de ani, se legăna stângaci înainte și înapoi.

În clipul care a devenit deja viral pe rețelele de socializare, se poate vedea cum Lauren Sanchez își mișcă energic brațele în sus și în jos, ca și cum ar fi alergat pe loc, și își rotea capul dintr-o parte în alta.

Fosta jurnalistă părea cu adevărat pregătită de petrecere, purtând o rochie albă mulată care îi evidenția formele, în timp ce dansa cu entuziasm. Părea că se distrează mult mai bine decât soțul ei, care se mișca lent și se legăna apatic pe ritmurile din club.

Cu doar o zi înainte, Sanchez și Bezos — care s-au căsătorit în cadrul unei nunți fastuoase în luna iunie — au fost văzuți debarcând de pe superiahtul lor de 485 de milioane de dolari, în Spania. Duminică, au avut parte de o întâlnire dublă de top, primindu-i la bordul superiahtului lor, Koru, pe Leonardo DiCaprio și iubita lui, modelul Vittoria.

Detalii despre nunta lui Jeff Bezos cu Lauren Sánchez

Lauren Sánchez și Jeff Bezos și-au sărbătorit nunta fastuoasă în Italia, pe parcursul mai multor zile, în cadrul unor festivități la care au participat numeroase vedete, printre care Oprah Winfrey, Gayle King, Orlando Bloom, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kris Jenner, Kylie Jenner, Karlie Kloss, Leonardo DiCaprio, Usher și Tom Brady. De asemenea, printre invitații de seamă s-au numărat Regina Rania a Iordaniei, Bill Gates și partenera sa Paula Hurd, François-Henri Pinault, Diane von Fürstenberg, Domenico Dolce și Tommy Hilfiger.

Inițial, ceremonia urma să aibă loc la Scuola Grande della Misericordia, sâmbătă, 28 iunie. Cu toate acestea, din cauza protestelor locale generate de îngrijorările privind supra-turismul, creșterea accelerată a costului vieții și înlocuirea comunităților locale cu rezidenți mai înstăriți, jurnalista și fondatorul Amazon au schimbat locația în ultimul moment, pentru a menține siguranța și intimitatea.

Potrivit unei surse citate de publicația People, ceremonia a început cu interpretarea piesei Can’t Help Falling in Love a lui Elvis Presley, în versiunea lui Matteo Bocelli — un moment primit cu aplauze de către invitați.

Lauren Sánchez a ales o rochie cu mâneci lungi și corset, creată de casa Dolce & Gabbana, inspirată de celebra ținută purtată de Sophia Loren în filmul Houseboat (1958).

„Inițial voiam o rochie simplă, sexy și modernă, dar am ajuns la ceva care evocă un moment și starea mea actuală. Sunt o altă persoană față de cum eram acum cinci ani”, a declarat Sánchez pentru Vogue. Aceasta a adăugat că s-a inspirat din eleganța mireselor anilor ’50: „Când am văzut o imagine cu Sophia Loren, cu mâinile în poziție de rugăciune și rochie de dantelă până la gât, am știut: asta este rochia.”

Pentru petrecerea de după ceremonie, Lauren Sánchez a făcut o schimbare de ținută, optând pentru o rochie de cocktail semnată Oscar de la Renta, în timp ce Jeff Bezos a ales un smoking clasic negru.

Evenimentul a avut loc pe 27 iunie și a inclus o serie de momente spectaculoase: o cină de bun-venit, o petrecere în pijamale și un program atât de intens încât, potrivit presei, mulți invitați s-au declarat epuizați. „Oamenii se plângeau că erau complet obosiți până la ziua nunții, darămite după aceea”, a declarat o sursă pentru Daily Mail.

