Detalii inedite despre nunta lui Jeff Bezos cu Lauren Sánchez dezvăluite de o invitată: „Nimeni nu a semnat acorduri de confidențialitate”

Sara Foster, fiica producătorului muzical David Foster, a vorbit recent în cadrul podcast-ului său, The World’s First Podcast, despre nunta intens mediatizată dintre Jeff Bezos și Lauren Sánchez. Foster s-a numărat printre cei aproximativ 200 de invitați la ceremonia care l-a costat pe fondatorul Amazon în jur de 50 de milioane de dolari.

Contrar așteptărilor, niciunul dintre cei prezenți la nunta din Veneția nu a fost obligat să semneze acorduri de confidențialitate.

Deși nunta a fost descrisă în presă drept una spectaculoasă și glam, Sara Foster susține că atmosfera a fost, de fapt, una discretă și personală.

Vedeta a mărturisit că nu se aștepta la valul de critici primit online, după ce a publicat imagini de la eveniment pe contul său de Instagram.

Sara Foster a mai precizat, în cadrul aceluiași episod, că au existat mulți invitați celebri care au ales să nu fie fotografiați sau să apară în postările publice.

Lauren Sánchez și Jeff Bezos și-au sărbătorit nunta fastuoasă în Italia, pe parcursul mai multor zile, în cadrul unor festivități la care au participat numeroase vedete, printre care Oprah Winfrey, Gayle King, Orlando Bloom, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kris Jenner, Kylie Jenner, Karlie Kloss, Leonardo DiCaprio, Usher și Tom Brady. De asemenea, printre invitații de seamă s-au numărat Regina Rania a Iordaniei, Bill Gates și partenera sa Paula Hurd, François-Henri Pinault, Diane von Fürstenberg, Domenico Dolce și Tommy Hilfiger.

Inițial, ceremonia urma să aibă loc la Scuola Grande della Misericordia, sâmbătă, 28 iunie. Cu toate acestea, din cauza protestelor locale generate de îngrijorările privind supra-turismul, creșterea accelerată a costului vieții și înlocuirea comunităților locale cu rezidenți mai înstăriți, jurnalista și fondatorul Amazon au schimbat locația în ultimul moment, pentru a menține siguranța și intimitatea.

Potrivit unei surse citate de publicația People, ceremonia a început cu interpretarea piesei Can’t Help Falling in Love a lui Elvis Presley, în versiunea lui Matteo Bocelli — un moment primit cu aplauze de către invitați.

Lauren Sánchez a ales o rochie cu mâneci lungi și corset, creată de casa Dolce & Gabbana, inspirată de celebra ținută purtată de Sophia Loren în filmul Houseboat (1958).

„Inițial voiam o rochie simplă, sexy și modernă, dar am ajuns la ceva care evocă un moment și starea mea actuală. Sunt o altă persoană față de cum eram acum cinci ani”, a declarat Sánchez pentru Vogue. Aceasta a adăugat că s-a inspirat din eleganța mireselor anilor ’50: „Când am văzut o imagine cu Sophia Loren, cu mâinile în poziție de rugăciune și rochie de dantelă până la gât, am știut: asta este rochia.”