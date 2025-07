Brooklyn Beckham și Nicola Peltz, surprinși pe iaht în cadrul unei vacanțe de lux, în mijlocul unei dispute familiale

Brooklyn Beckham și Nicola Peltz s-au relaxat pe un iaht de lux împreună cu prietenii lor, în plină vacanță de vară, în timp ce conflictul cu faimoasa familie Beckham pare să se adâncească.

În imaginile apărute online, Brooklyn Beckham a fost surprins sărind de pe iaht direct în apa rece a mării, în timp ce Nicola Peltz a preferat să se retragă în intimitatea cabinei, ferindu-se de soare. Tânărul a fost văzut și plimbându-se pe punte cu un prosop pe umeri, testând jet-ski-ul și înotând în larg.

Cei doi au petrecut întreaga zi pe ambarcațiune, bucurându-se de jet-skiuri, piscină și plimbări cu placa de paddle alături de prieteni. Înainte de această escapadă nautică, cuplul a fost fotografiat în Saint-Tropez: Nicola, în vârstă de 30 de ani, purta un top de bikini, pantaloni scurți și o cămașă lejeră, în timp ce Brooklyn, 26 de ani, a optat pentru o ținută complet albă.

Brooklyn Beckham was spotted enjoying his luxury summer vacation on an 88-meter yacht in the South of France 🌊 📸: BACKGRID pic.twitter.com/AbwqaXkwu3