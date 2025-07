Andreea și Cabral Ibacka, implicați într-un accident rutier, iar actrița a ajuns la spital. Ce s-a întâmplat

Andreea și Cabral Ibacka formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi s-au cunoscut în 2007, atunci când erau colegi într-o telenovelă românească, și s-au căsătorit în anul 2011. Au împreună doi copii, pe Namiko și pe Tiago, iar prezentatorul TV mai are un copil, care locuiește în Olanda, pe nume Inoke, din mariajul cu fosta lui soție, Luana Mitran.

Andreea și Cabral Ibacka au fost implicați într-un accident rutier care a avut loc joi, 17 iulie. Conform surselor oficiale, accidentul s-a produs la intersecția dintre Bulevardul Nicolae Bălcescu și strada C.A. Rosetti. Astfel, în jurul orei 13:00, un conducător auto care se deplasa dinspre Piața Universității către Piața Romană a intrat în coliziune cu o motocicletă care se deplasa regulamentar pe banda 1, în aceeași direcție de mers.

La volanul autoturismului se afla un bărbat de 71 de ani, care nu s-ar fi asigurat atunci când s-a încadrat la schimbarea liniei de rulare. Astfel, Cabral și Andreea Ibacka, aflați pe motocicletă, au fost acroșați.

În urma impactului, pasagera de pe motocicletă, respectiv, Andreea Ibacka, a acuzat lovituri care au necesitat intervenția medicii de pe ambulanță, chiar la fața locului. După stabilizare, a fost transportată la Spitalul Floreasca pentru mai multe îngrijiri medicale.

În urma coliziunii, șoferii implicați au fost testați pentru a se stabili dacă au consumat băuturi alcoolice. Conform informațiilor oficiale, polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

„Conducătorii de autovehicule au fost testați cu aparatul Alcooltest, rezultatele indicate fiind 0. În continuare, polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări, IN REM, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, transmit organele abilitate.