Andreea și Cabral Ibacka, poveste amuzantă de la prima aniversare a fiului lor. Cei doi au uitat de un moment important: „Nici nu ne-am atins de el”

Andreea și Cabral Ibacka au trăit un moment amuzant, pe care l-au împărtășit abia acum, la doi ani distanță. În ciuda faptului că organizaseră o petrecere specială pentru fiul lor, Tiago, aceștia au uitat complet de tradiționala tăiere a moțului. Actrița a făcut public acest incident cu ocazia aniversării fiicei lor, Namiko, care a împlinit recent șase ani. Cu această ocazie, actrița și-a amintit de prima aniversare a fiului lor, Tiago, și de situația hazlie care s-a petrecut atunci.

Andreea și Cabral Ibacka formează un cuplu care trăiește o poveste de iubire frumoasă de mai mulți ani și au doi copii adorabili, Namiko și Tiago. Cuplul se implică activ în educația celor mici, însă au avut și ei parte de momente amuzante și neașteptate. Deși erau extrem de atenți cu petrecerea de ziua fiicei lor, în timpul aceleași aniversări, Andreea și-a amintit amuzată că, acum doi ani, toată lumea a uitat complet de tăierea moțului lui Tiago.

„Prea bună să nu rămână scrisă…[poveste reală, octombrie 2022]

CUM A FOST PETRECEREA DE TĂIERE DE MOȚ A LUI TIAGO

Nu facem noi petreceri cu fast cu fiecare ocazie, dar fiind prima aniversare pentru Tiago am ținut s-o marcăm frumos. Nu era doar o aniversare, era taman tăierea de moț. Cu familia extinsă, cu platouri din alea bune cu mâncărică. La noi acasă. Abia reveniserăm după 2 luni petrecute în Dominicană (la filmări), așa că aveam atât de multe de povestit… Și atât de multe de aflat.

Și vai, cât am povestit! Și, vai, cât am mai râs! Și cât de bun am mâncat! Ne-am simțit atât de bine cu ai noștri, ne fusese tare dor…Și ne-am simțit liberi, fără stres, fără program, fără ținute de gală, fără poze fancy. O întâlnire de suflet, efectiv.

De fapt, fix asta povesteam și între noi pe grup seara înainte de culcare, odată ce s-a terminat petrecerea. Ne mulțumeam unul altuia pentru toată căldura și iubirea, pentru grija și atmosfera avute. Simțeam că trebuie musai să repetăm cât mai curând. Fuseserăm așa fericiți împreună! Și avuseserăm și un motiv atât de frumos… moțul copilului nostru drag.

A fost momentul în care ne-a lovit. Say what?! Moțul! Moțul copilului! Nimeni nu a tăiat moțul copilului! Nici nu ne-am atins de el. Și nimeni nu și-a amintit măcar (din 11 oameni!) până seara când ne-am băgat la somn. Zi și tu, asta da petrecere reușită!

P.S.: Cert e că a doua zi s-a tăiat și moțul (în curtea grădiniței, în timp ce participam la un alt eveniment de-al surioarei)”, a scris Andreea Ibacka pe Instagram.