10 filme impresionante despre principalele etape ale unei relații

Fie că ești singură, implicată într-o nouă relație sau abia ce te-ai despărțit de partenerul tău, există o mulțime de filme care propun o privire mai atentă asupra etapelor pe care le poți parcurge într-o relație amoroasă.

The Last Five Years (2014)

Acest film propune o deconstrucție a unei relații amoroase și a unei căsătorii care se desfășoară pe o perioadă de cinci ani. Jamie Wellerstein este un tânăr scriitor talentat, care se îndrăgostește de actrița Cathy Hiatt. Cu fiecare secvență din film, pătrunzi în intimitatea cuplului și descoperi ce a dus la destrămarea acestuia.

When A Man Loves A Woman (1994)

În aparență, Alice și Michael Green au o căsnicie plină de pasiune, devotament și sunt părinții a două fete. Însă, dincolo de această imagine perfectă, se ascunde un secret pe care Alice l-a păstrat față de cei din jur și ea însăși. Se luptă cu dependența de alcool, iar atunci când familia află de acest lucru, relația ei este pusă la grea încercare.

Did You Hear About the Morgans? (2009)

Hugh Grant și Sarah Jessica Parker joacă rolurile principală în această peliculă despre ceea ce înseamnă iertarea într-o relație de cuplu. Paul Morgan, un avocat din Manhattan, și Meryl s-au despărțit din cauza infidelității. Meryl a trecut peste și își concentrează atenția pe vânzările de imobiliare. Într-o seară, cei doi sunt martorii unei crime. FBI decide să îi protejeze până când criminalul este prins, așa că Meryl și Paul sunt trimiși să stea într-un oraș din Wyoming. Perioada pe care o petrec acolo se dovedește a fi terapeutică pentru că sunt nevoiți să își rezolve problemele din relație.

Becoming Jane (2007)

Becoming Jane este un film care o prezintă pe scriitoarea Jane Austen, în vârstă de 20 de ani, care privește lumea dincolo de prejudecățile sociale și care își dorește să se căsătorească din dragoste. Însă, părinții ei vor ca ea să își găsească un bărbat bogat, care să îi asigure viitorul din punct de vedere financiar și social, așa cum este Mr. Wilsey. Jane îl întâlnește pe Tom Lefroy, un tânăr irlandez, alături de care începe o poveste. Fericirea lor este pusă în pericol pentru că, dacă intenționează să se căsătorească, vor risca tot, de la familie, prieteni, până la avere.

Who’s Afraid of Virginia Woolf? (1966)

George și Martha sunt protagoniștii unei relații toxice, care e definită de abuz și violență. George este profesor de istorie la o universitate, acolo unde tatăl Marthei este președinte. Într-o seară, își fac apariția Nick și Honey, iar vizita lor le alimentează dependența emoțională pe care o au unul față de celălalt.

The Story of Us (1999)

În filmul The Story of Us, Ben și Katy sunt căsătoriți de 15 ani și au împreună 2 copii. Relația lor s-a destrămat de multă vreme, însă încă mai încearcă să fie împreună. Când copiii lor sunt trimiși într-o tabără de vară, încep să trăiască separat și se pregătesc să le dea vestea privind despărțirea lor. Atunci când vine acea zi, decid să rămână împreună pentru binele copiilor lor.

2 Days in Paris (2006)

Marion și Jack pleacă spre Paris pentru a vizita câteva rude, dar și pentru a scăpa de rutina care le-a cuprins relația de cuplu. Însă acolo au parte de o situație neașteptată. Marion, care a locuit în Paris, are destui foști iubiți care stau în oraș și care se întâlnesc întâmplător cu soțul ei.

5×2 (2004)

Pelicula aceasta surprinde un cuplu francez și parcursul relației lor zbuciumate spus prin intermediul celor cinci etape prin care trec, de la prima întâlnire, până la divorț. În film vei observa toate greșelile pe care le-au făcut de-a lungul acestei călătorii, dar și cum ajung cei doi protagoniști să fie din nou împreună.

Two for the Road (1967)

Two for the Road este un film superb cu Audrey Hepburn în rol principal. Joanna, personajul pe care îl interpretează Audrey, și soțul ei, arhitectul Mark Wallace, fac o călătorie pentru a-și salva căsnicia. Cei doi își amintesc atât momentele fericite, cât și triste prin care au trecut, de la emoțiile primei întâlniri și până la tensiunile resimțite din cauza infidelității.

Amour (2012)

În drama Amour ai ocazia să vezi o poveste incredibilă despre dragostea adevărată și devotament. Anne și Georges sunt profesori de muzică pensionari care se bucură de viața lor. După ce Anne are un accident vascular cerebral, starea ei de sănătate se înrăutățește, iar soțul ei, Georges, încearcă să aibă grijă de ea.

