10 cele mai bune filme despre importanța iubirii

Există povești de dragoste care reușesc să ne emoționeze până la lacrimi și să ne oferă o lecție de viață pe care ar trebui să o punem și noi în practică. Iubirea vine sub mai multe forme: de la o emoție sinceră, reciprocă, până la una toxică și care ne influențează negativ. Și tocmai pe acestea le vei descoperi și în recomandările de mai jos:

The Artist

The Artist s-a bucurat de aprecieri din partea industriei, dar și de 5 premii Oscar. Filmul îi surprinde pe George Valentin și Peppy Miller, care experimentează etape diferite în carierele lor. În timp ce Peppy, care e o dansatoare, are parte de succes, George, un actor de filme mute, trebuie să lupte din greu pentru a-și salva cariera. Inevitabil, cei doi se simt atrași unul de celălalt.

Enough Said

Enough Said spune povestea de dragoste dintre Eva și Albert. Ea este o femeie divorțată și mama unei fete care va pleca în curând la facultate. Albert este amuzant, iar el și Eva au foarte mult în comun și decid să se întâlnească. Pe măsură ce sentimentele lor sunt tot mai puternice, Eva se împrietenește cu Marianne, noua ei clientă la masaj. Însă atunci când află cine este cu adevărat Marianne, lucrurile iau un alt curs.

Out of Sight

George Clooney îl joacă pe Jack Foley, un tâlhar de bănci care iese din închisoare și o ia drept ostatică pe Karen Sisco, interpretată de Jennifer Lopez. Karen reușește în cele din urmă să evadeze, dar misiunea de care are parte nu este cea la care se aștepta. Filmul este cu atât mai interesant cu cât atracția dintre cei doi este reciprocă, drept urmare au format unul dintre cele mai memorabile cupluri din istoria cinematografiei.

Submarine

Oliver Tate este un tânăr în vârstă de 15 ani care își dorește să devină popular în școală. Printre obiectivele sale se numără să salveze căsnicia părinților săi și să o întâlnească pe fata visurilor sale. Între timp, o cunoaște pe Jordana și e hotărât să fie cel mai bun iubit din lume. Însă fericirea lor pare să fie tulburată atunci când fostul iubit al mamei sale se mută în apropiere.

A Little Chaos

André Le Notre și Sabine De Barra sunt doi artiști peisagiști talentați care construiesc împreună o grădină în palatul regelui Ludovic al XIV-lea de la Versailles. Le Notre e cucerit de frumusețea ei, iar Sabine, la rândul său, este fascinată de el. Însă, Sabine se confruntă cu propriul trecut și cu ceea ce o așteaptă în viitor.

Suite Française

Suite Française surprinde atmosfera din Franța anului 1940. Lucile Angellier și soacra ei așteaptă amândouă vești despre soțul ei, un prizonier de război. Pe fondul acestei situații, Lucile devine protagonista unei povești de dragoste, alături de Bruno von Falk, un rafinat ofițer german. Pe lângă iubirea puternică dintre ei, pelicula expune și efectele teribile ale războiului.

Safe Haven

Safe Haven este o adaptare după romanul lui Nicholas Sparks și o are în prim-plan pe Katie, care pleacă din orașul ei natal în speranța că va avea parte de un loc liniștit. Se stabilește în Southport, Carolina de Nord, acolo unde își găsește de lucru, închiriază o casă și își face noi prieteni. Se îndrăgostește de Alex, un bărbat văduv cu doi copii. Noua relație o forțează pe Katie să se confrunte cu trecutul ei misterios.

The Vow

Filmul The Vow are la bază o poveste reală de viață. Paige și soțul ei, Leo, sunt victimele unui accident și trec prin momente dificile. După ce Paige își revine din comă și se trezește, nu îl mai recunoaște pe Leo. Ea își mai amintește anumite secvențe, toate având loc înainte să își cunoască soțul. În această situație, Leo încearcă să o cucerească din nou pe Paige.

The Young Victoria

The Young Victoria expune povestea primilor ani turbulenți ai domniei Reginei Victoria și a relației ei amoroase cu Prințul Albert. Victoria e portretizată ca o mamă și soție iubitoare, dar și o regină demnă. Pe lângă această acțiune inspirată din istorie, costumele superbe din film sigur te vor impresiona.

Going the Distance

În comedia romantică Going the Distance, Drew Barrymore o joacă pe Erin, care mai are la dispoziție 6 săptămâni ca internă la New York înainte de a se întoarce în San Francisco. Se întâlnește cu Garret, iar această perioadă are o semnificație specială pentru amândoi, motiv pentru care își doresc să fie iubiți și să nu pună capăt relației lor. Însă, distanța intervine între ei și sunt forțați să decidă dacă se despart sau găsesc o soluție pentru a locui în același oraș.

