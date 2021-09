TOP 10 cele mai bune filme romantice bazate pe cărți cunoscute

De la Gone with the Wind la The Notebook, aceste filme cunoscute care au ca temă principală iubirea, au la bază cărți faimoase. Fie că vorbim de o poveste clasică de dragoste sau de una modernă, cu siguranță vei găsi în această listă o peliculă care să se potrivească și cu preferințele tale.

10. Gone with the Wind (1939)

Filmul Gone with the Wind se bazează pe cartea cu același nume scrisă de Margaret Mitchell, pentru care a câștigat și un Pulitzer. Acțiunea se petrece în timpul războiului civil și urmărește viața lui Scarlett O’Hara (Vivien Leigh), o femeie manipulatoare, și relația ei amoroasă cu un bărbat pe nume Rhett Butler (Clark Gable). Cu mai multe ocazii s-a spus că ei au format unul dintre cele mai tragice cupluri din cinematografie. Timp de 25 de ani, Gone with the Wind a fost filmul cu cele mai mari încasări din lume.

9. The Fault In Our Stars (2014)

Poveștile dramatice se regăsesc destul de des în filmele de dragoste, iar un exemplu care demonstrează asta este The Fault In Our Stars, bazat pe cel mai bine vândut roman cu același nume scris de John Green. Atât cartea, cât și filmul îi au în prim-plan pe adolescenții Hazel Grace, bolnavă de cancer tiroidian, și Augustus Waters, care suferă de cancer osos. Cei doi ajung să se întâlnească printr-un grup de sprijin și se apropie tot mai mult unul de celălalt și își împărtășesc sentimentele. În cele din urmă, merg împreună și într-o călătorie.

8. The Notebook (2004)

Când vine vorba de filme de dragoste, cu siguranță The Notebook este unul dintre ele. Nicholas Sparks este unul dintre cei mai de succes autori de romane care prezintă povești de iubire, iar 11 dintre cărțile sale au fost ecranizate. În filmul din 2004, în rolurile principale îi avem pe Ryan Gosling și Rachel McAdams, iar pelicula spune povestea unui cuplu ajuns la o vârstă înaintată. Cei doi își amintesc cu nostalgie de clipele petrecute împreună, dar și despre modul în care au depășit diferențiele sociale pentru ca relația lor să reziste.

7. Silver Linings Playbook (2012)

Filmul Silver Linings Playbook îl prezintă pe Bradley Cooper, care îl interpretează pe Pat, un bărbat care suferă de probleme de sănătate mintală și care se apropie de o tânără văduvă, jucată de Jennifer Lawrence, printr-un concurs de dans. Tiffany ajunge să îi schimbe viața într-un mod la care nici nu se aștepta. Pelicula a fost un succes la box office și a câștigat mai multe premii, dar a avut și nominalizări la Oscar.

6. Pride & Prejudice (2005)

Publicat pentru prima dată în 1813, Pride & Prejudice, celebra operă clasică a lui Jane Austen a avut de-a lungul anilor mai multe adaptări. Varianta din 2005, cu actrița Keira Knightley în rol principal, a primit o mulțime de laude și aprecieri. Acțiunea se petrece în Anglia secolului al XIX-lea, iar povestea urmărește viața familiei Bennet, în special a uneia dintre cele cinci fiice, Elizabeth Bennet, și a relației sale cu un tânăr mult mai bogat, iar de aici apar și prejudecățile sociale între cei doi.

5. To All The Boys I’ve Loved Before (2018)

Lara Jean este o adolescentă care își exprimă cu o mai mare ușurință sentimentele prin scrisori de dragoste. Atunci când toate scrisorile ei sunt făcute publice, e nevoită să facă față consecințelor și începe o relație falsă Peter Kavinsky, de care se îndrăgostește. Prima parte din seria To All the Boys de pe Netflix a fost extrem de plăcută și urmărită de public, iar toate cele trei cărți scrise de Jenny Han au fost adaptate, astfel că publicul s-a putut bucura de noile aventuri ale celor doi adolescenți.

4. Emma (2020)

Emma este un alt film care are la bază un roman scris de Jane Austin. În cazul acestei pelicule romantice, în rolul principal o regăsim pe Anya Taylor-Joy, actrița din miniseria The Queen’s Gambit. Ea o joacă pe Emma Woodhouse, o tânără care trebuie să parcurgă un drum lung până când să își găsească dragostea.

3. Me Before You (2016)

Dacă te numeri printre admiratorii actriței Emilia Clarke, atunci trebuie să urmărești filmul Me Before You, pentru că o prezintă într-o altă ipostază, cu totul diferită față de cea cu care ne-a obișnuit în Game of Thrones. În acest film care e adaptat după cartea lui Jojo Moyes, o interpretează pe Louisa Clark, o fată încântătoare și plină de viață care începe să aibă grijă de Will Traynor, care a avut un accident de mașină, iar din cauza acestui eveniment nefericit a rămas în scaun cu rotile. Deși inițial sunt distanți și încearcă să mențină o relație profesională, legătura lor se transformă în ceva mult mai intim și profund.

2. Five Feet Apart (2019)

Având la bază romanul lui Rachel Lippincott, Five Feet Apart expune povestea de dragoste dintre doi tineri care se confruntă cu o boală ireversibilă. Se cunosc în spitalul în care își fac tratamentul, însă boala îi împiedică să aibă contact fizic și sunt nevoiți să păstreze distanța unul față de celălalt. Sunt puși în fața unei decizii, dacă să încalce această regulă și să fie împreună, deși există riscul de a-și agrava boala.

1. Water for Elephants (2011)

Cartea scrisă de Sarah Gruen a fost adaptată într-o dramă romantică avându-i ca protagoniști pe Robert Pattinson și Reese Witherspoon. Pattinson, care îl joacă pe Jacob Jankowski, revine la viața sa și lucrează pentru circul Benzini Bros. El o întâlnește pe Marlena, care este căsătorită cu August, maestrul circului. Încep să lucreze împreună și inevitabil se îndrăgostesc, însă comportamentele abuzive ale lui August duc la frământări și probleme pentru cei doi.

Citește și:

Filme adorate de public și pe care merită să le vezi și tu

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro