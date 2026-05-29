Academia ARC lansează la BNR primul program de ceasornicărie dedicat adulților din România

Vizitatorii expoziției „Valori care rezistă timpului”, organizată la Banca Națională a României, vor putea descoperi secretele ceasornicăriei prin demonstrații practice și sesiuni interactive susținute de specialiști.

Homepage  / Lifestyle / Stiri si recomandari
  . Actualizat 29.05.2026, 13:02,  de  ELLE.ro
Academia ARC lansează la BNR primul program de ceasornicărie dedicat adulților din România

Pasionații de ceasuri mecanice și cei curioși să descopere tainele acestei meserii vor avea ocazia să pătrundă în culisele orologeriei în cadrul expoziției „Valori care rezistă timpului”, organizată la sediul Băncii Naționale a României între 4 și 6 iunie 2026.

Unul dintre punctele centrale ale evenimentului va fi masterclass-ul susținut de Academia Română de Ceasornicărie (ARC), care îi va introduce pe participanți în universul mecanismelor complexe ce stau la baza unui ceas mecanic.

O incursiune în atelierul unui maestru orologer

Sub denumirea „150 de piese. Un ceas. Bine ai venit în atelierul de ceasornicărie!”, sesiunea va fi coordonată de Mihai Ceciu, fondatorul Horologivm și al Academiei Române de Ceasornicărie. Specialistul este unul dintre puținii români instruiți la cele mai înalte niveluri internaționale în domeniul orologeriei.

Participanții vor putea observa îndeaproape componente autentice, instrumente profesionale și etapele esențiale prin care trece un ceas mecanic, de la asamblare până la reglajul fin al mecanismului. Demonstrațiile live sunt concepute atât pentru colecționari și pasionați, cât și pentru cei care iau pentru prima dată contact cu această lume.

Evenimentul este inclus în programul expoziției „Valori care rezistă timpului”, organizată cu ocazia marcării a 115 ani de relații diplomatice între România și Elveția.

Premieră în România: curs de ceasornicărie pentru adulți

În cadrul expoziției va fi prezentat și primul program de formare în ceasornicărie dedicat exclusiv adulților din România, un proiect care marchează o premieră pe plan local.

Organizat de Academia Română de Ceasornicărie, cursul se va desfășura la București în perioada 9 iulie – 8 august 2026 și va include 100 de ore de pregătire intensivă, desfășurate cu ajutorul unor echipamente profesionale și al unor mecanisme reale.

Programul este coordonat de Mihai Ceciu, primul român care a absolvit prestigioasa școală WOSTEP și singurul specialist român care deține titlul Master of Advanced Studies en Conception Horlogère. Structura cursului cuprinde opt module progresive, care îmbină teoria cu exercițiile practice și abordează teme precum funcționarea mecanismelor, sistemele de angrenaje, escapamentul, reglajele de precizie și tehnicile profesionale de lubrifiere.

Potrivit organizatorilor, inițiativa reprezintă începutul unui program mai amplu de pregătire profesională, menit să contribuie la revitalizarea unei meserii care aproape a dispărut din România.

Participanții își vor putea construi propriul ceas

Pe lângă programul de formare, ARC pregătește și o experiență practică destinată celor care vor să descopere ceasornicăria într-un mod interactiv. Cursul „Construiește-ți propriul ceas” le va oferi participanților posibilitatea de a asambla un ceas mecanic complet, într-o singură zi, sub îndrumarea directă a lui Mihai Ceciu.

Atât acest atelier, cât și programul de formare pentru adulți fac parte din strategia Academiei Române de Ceasornicărie de a apropia publicul larg de arta și tehnica orologeriei.

Expoziția „Valori care rezistă timpului”, între tradiție și inovație

Desfășurată la sediul Băncii Naționale a României, expoziția „Valori care rezistă timpului” va reuni exponate istorice, demonstrații practice, sesiuni educative și experiențe interactive dedicate trecutului, prezentului și viitorului ceasornicăriei.

Vizitatorii vor avea astfel ocazia să descopere atât evoluția acestei arte, cât și noile inițiative care urmăresc să formeze o nouă generație de specialiști în domeniu.

Un eveniment dedicat valorilor care unesc Elveția și România de peste un secol

Organizat de Ambasada Elveției în România, „Valori care rezistă timpului” aduce în prim-plan nu doar excelența orologeriei elvețiene, ci și valorile care au definit, timp de 115 ani, relația dintre Elveția și România: încrederea, continuitatea, precizia și dialogul dintre instituții și societate. Găzduit de Banca Națională a României și desfășurat sub Auspiciile Familiei Regale a României, evenimentul invită publicul să descopere expoziția și seria de masterclass-uri dedicate patrimoniului, inovației și artei măsurării timpului, în perioada 4–6 iunie 2026. Accesul se face exclusiv pe bază de înscriere, iar detalii complete despre program și participare sunt disponibile pe platforma oficială.

Parteneri: Albini Prassa, Kultho, Swiss Sponsors Fund
Parteneri de comunicare: Ringier România, Phoenix Media
Eveniment susținut de: Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești, King of Valahia

Citește și:
Festivalul de Film de la Cannes 2026: lista completă a câștigătorilor. Cristian Mungiu a obținut Palme dOr pentru „Fjord'

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Nava Scoala Mircea - ediția nr. 52 Nava Scoala Mircea - ediția nr. 52 47.49 RON Cumpără acum
ARO 240 - Ediția nr. 66 ARO 240 - Ediția nr. 66 52.9 RON Cumpără acum
ARO 240 - Ediția nr. 65 ARO 240 - Ediția nr. 65 52.9 RON Cumpără acum
ARO 240 - Ediția nr. 64 ARO 240 - Ediția nr. 64 52.9 RON Cumpără acum
ARO 240 - Ediția nr. 63 ARO 240 - Ediția nr. 63 52.9 RON Cumpără acum
Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Expoziția "Valori care rezistă timpului" de la BNR: Albini Prassa aduce în prim-plan 115 ani de relații România–Elveția prin orologerie
Lifestyle
Expoziția "Valori care rezistă timpului" de la BNR: Albini Prassa aduce în prim-plan 115 ani de relații România–Elveția prin orologerie
Partenerul nu mai simte recunoștință din partea ta? Ce te împiedică să i-o oferi
Lifestyle
Partenerul nu mai simte recunoștință din partea ta? Ce te împiedică să i-o oferi
10 comedii romantice de neratat, care au devenit clasice
Lifestyle
10 comedii romantice de neratat, care au devenit clasice
COJO și Queer Flamenco, însoțiți de Pakita – vedeta RuPaul's Drag Race, pe scena Bucharest PRIDE 2026
Lifestyle
COJO și Queer Flamenco, însoțiți de Pakita – vedeta RuPaul's Drag Race, pe scena Bucharest PRIDE 2026
Copilul tău îți seamănă foarte mult și asta te mulțumește? Ce probleme pot apărea în cuplu din această perspectivă
Lifestyle
Copilul tău îți seamănă foarte mult și asta te mulțumește? Ce probleme pot apărea în cuplu din această perspectivă
Actori care au refuzat un rol de supererou pentru a juca altul diferit
Lifestyle
Actori care au refuzat un rol de supererou pentru a juca altul diferit
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Cum arăta Alexandra Căpitănescu înainte de celebritate. Este de nerecunoscut în prima sa apariție la TV
Cum arăta Alexandra Căpitănescu înainte de celebritate. Este de nerecunoscut în prima sa apariție la TV
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Publicitate
Trei petroliere au fost atacate de drone în Marea Neagră, în apropiere de Strâmtoarea Bosfor. Vasele de siguranță ale Turciei au fost trimise pentru a salva echipajele
Trei petroliere au fost atacate de drone în Marea Neagră, în apropiere de Strâmtoarea Bosfor. Vasele de siguranță ale Turciei au fost trimise pentru a salva echipajele
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, iar angajații au stat de pază toată noaptea: „La 112 i s-a spus că nu este o urgență și să nu mai sune la ei”
Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, iar angajații au stat de pază toată noaptea: „La 112 i s-a spus că nu este o urgență și să nu mai sune la ei”
Viața unui copil de nici doi ani din București, salvată de un transplant-record în România făcut de doctorii Dragoș Zamfirescu și Vlad Brașoveanu
Viața unui copil de nici doi ani din București, salvată de un transplant-record în România făcut de doctorii Dragoș Zamfirescu și Vlad Brașoveanu
Antena 1
Lucian Viziru, acuzat că „cerșește” pe TikTok. Ce probleme are actorul după ce a recunoscut consumul de substanțe interzise
Lucian Viziru, acuzat că „cerșește” pe TikTok. Ce probleme are actorul după ce a recunoscut consumul de substanțe interzise
O dronă rusească a lovit un bloc din Galați. Ce explicație a dat MApN. De ce nu a doborât-o: „Timpul a fost extrem de scurt”
O dronă rusească a lovit un bloc din Galați. Ce explicație a dat MApN. De ce nu a doborât-o: „Timpul a fost extrem de scurt”
Cea mai puternică rugăciune de Rusalii. În ce zi trebuie să o rostești pentru spor și sănătate în casă și familie
Cea mai puternică rugăciune de Rusalii. În ce zi trebuie să o rostești pentru spor și sănătate în casă și familie
Horoscop zilnic 29 mai 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Horoscop zilnic 29 mai 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Unica.ro
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„A fost o apropiere...”. Ce a povestit Sile Cămătaru despre relația dintre el și Nicoleta Luciu, la două decenii după zvonurile care spuneau că ar fi format un cuplu
„A fost o apropiere...”. Ce a povestit Sile Cămătaru despre relația dintre el și Nicoleta Luciu, la două decenii după zvonurile care spuneau că ar fi format un cuplu
Azi e unul dintre cei mai cunoscuți bărbați din România, vorbește și despre politică și apare des la TV, dar în tinerețe participa adesea la show-uri în travesti. Uită-te bine la poză, îl recunoști? Ți-ai dat seama cine e? FOTO
Azi e unul dintre cei mai cunoscuți bărbați din România, vorbește și despre politică și apare des la TV, dar în tinerețe participa adesea la show-uri în travesti. Uită-te bine la poză, îl recunoști? Ți-ai dat seama cine e? FOTO
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din lifestyle
Te critici pentru greșelile din relație? Cum influențează asta dinamica din cuplu
Te critici pentru greșelile din relație? Cum influențează asta dinamica din cuplu
Lifestyle

Ceea ce îți spui tu ție despre un anumit gest de-al tău duce la anumite comportamente în relație cu propria persoană dar și cu partenerul.

+ Mai multe
10 filme regizate de actori, care te vor captiva
10 filme regizate de actori, care te vor captiva
Lifestyle

Mai multe nume cunoscute din actorie au pășit cu îndrăzneală și către regie și au semnat filme curajoase.

+ Mai multe
10 perechi de pe ecrane care au o relație de prietenie în viața reală
10 perechi de pe ecrane care au o relație de prietenie în viața reală
Lifestyle

Știai că unii dintre actorii pe care i-ai văzut jucând împreună și pe care îi îndrăgești sunt apropiați în viața reală?

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC