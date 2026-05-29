Academia ARC lansează la BNR primul program de ceasornicărie dedicat adulților din România

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Pasionații de ceasuri mecanice și cei curioși să descopere tainele acestei meserii vor avea ocazia să pătrundă în culisele orologeriei în cadrul expoziției „Valori care rezistă timpului”, organizată la sediul Băncii Naționale a României între 4 și 6 iunie 2026.

Unul dintre punctele centrale ale evenimentului va fi masterclass-ul susținut de Academia Română de Ceasornicărie (ARC), care îi va introduce pe participanți în universul mecanismelor complexe ce stau la baza unui ceas mecanic.

O incursiune în atelierul unui maestru orologer

Sub denumirea „150 de piese. Un ceas. Bine ai venit în atelierul de ceasornicărie!”, sesiunea va fi coordonată de Mihai Ceciu, fondatorul Horologivm și al Academiei Române de Ceasornicărie. Specialistul este unul dintre puținii români instruiți la cele mai înalte niveluri internaționale în domeniul orologeriei.

Participanții vor putea observa îndeaproape componente autentice, instrumente profesionale și etapele esențiale prin care trece un ceas mecanic, de la asamblare până la reglajul fin al mecanismului. Demonstrațiile live sunt concepute atât pentru colecționari și pasionați, cât și pentru cei care iau pentru prima dată contact cu această lume.

Evenimentul este inclus în programul expoziției „Valori care rezistă timpului”, organizată cu ocazia marcării a 115 ani de relații diplomatice între România și Elveția.

Premieră în România: curs de ceasornicărie pentru adulți

În cadrul expoziției va fi prezentat și primul program de formare în ceasornicărie dedicat exclusiv adulților din România, un proiect care marchează o premieră pe plan local.

Organizat de Academia Română de Ceasornicărie, cursul se va desfășura la București în perioada 9 iulie – 8 august 2026 și va include 100 de ore de pregătire intensivă, desfășurate cu ajutorul unor echipamente profesionale și al unor mecanisme reale.

Programul este coordonat de Mihai Ceciu, primul român care a absolvit prestigioasa școală WOSTEP și singurul specialist român care deține titlul Master of Advanced Studies en Conception Horlogère. Structura cursului cuprinde opt module progresive, care îmbină teoria cu exercițiile practice și abordează teme precum funcționarea mecanismelor, sistemele de angrenaje, escapamentul, reglajele de precizie și tehnicile profesionale de lubrifiere.

Potrivit organizatorilor, inițiativa reprezintă începutul unui program mai amplu de pregătire profesională, menit să contribuie la revitalizarea unei meserii care aproape a dispărut din România.

Participanții își vor putea construi propriul ceas

Pe lângă programul de formare, ARC pregătește și o experiență practică destinată celor care vor să descopere ceasornicăria într-un mod interactiv. Cursul „Construiește-ți propriul ceas” le va oferi participanților posibilitatea de a asambla un ceas mecanic complet, într-o singură zi, sub îndrumarea directă a lui Mihai Ceciu.

Atât acest atelier, cât și programul de formare pentru adulți fac parte din strategia Academiei Române de Ceasornicărie de a apropia publicul larg de arta și tehnica orologeriei.

Expoziția „Valori care rezistă timpului”, între tradiție și inovație

Desfășurată la sediul Băncii Naționale a României, expoziția „Valori care rezistă timpului” va reuni exponate istorice, demonstrații practice, sesiuni educative și experiențe interactive dedicate trecutului, prezentului și viitorului ceasornicăriei.

Vizitatorii vor avea astfel ocazia să descopere atât evoluția acestei arte, cât și noile inițiative care urmăresc să formeze o nouă generație de specialiști în domeniu.

Un eveniment dedicat valorilor care unesc Elveția și România de peste un secol

Organizat de Ambasada Elveției în România, „Valori care rezistă timpului” aduce în prim-plan nu doar excelența orologeriei elvețiene, ci și valorile care au definit, timp de 115 ani, relația dintre Elveția și România: încrederea, continuitatea, precizia și dialogul dintre instituții și societate. Găzduit de Banca Națională a României și desfășurat sub Auspiciile Familiei Regale a României, evenimentul invită publicul să descopere expoziția și seria de masterclass-uri dedicate patrimoniului, inovației și artei măsurării timpului, în perioada 4–6 iunie 2026. Accesul se face exclusiv pe bază de înscriere, iar detalii complete despre program și participare sunt disponibile pe platforma oficială.

Parteneri: Albini Prassa, Kultho, Swiss Sponsors Fund

Parteneri de comunicare: Ringier România, Phoenix Media

Eveniment susținut de: Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești, King of Valahia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro