10 comedii romantice de neratat, care au devenit clasice

Comediile romantice sunt printre preferate publicului, așa că este de înțeles motivul pentru care apar constant pelicule care se încadrează în acest gen. Totuși, sunt și filme care, deși au eșuat la box office sau au fost criticate la momentul lansării, percepția cu privire la aceste producții s-a schimbat în timp, iar astăzi pot fi trecute pe lista comediilor romantice clasice.

1. Twentieth Century

Deși acum este văzută ca o comedie romantică de referință, în 1934, când a fost lansat filmul Twentieth Century, lucrurile nu au stat deloc așa. Pelicula a primit un feedback pozitiv de la critici, însă la box office s-a întâmplat contrariul. Publicul a fost încântat de scenariul care nu se încadra în standardele de la acea vreme, dar și de chimia dintre actorii principali.

2. Anomalisa

Anomalisa a devenit primul film de animație care a primit marele premiu al juriului la Festivalul Internațional de Film de la Veneția. Producția a fost regizată de Charlie Kaufman și Duke Johnson și s-au folosit marionete create cu ajutorul unor imprimate 3D. Pelicula surprinde viața banală a unui bărbat, dar și modul în care i se schimbă existența și perspectiva după ce are parte de o experiență ieșită din comun. Proiectul a fost comentat în termeni laudativi, dar la box office a fost un eșec și a câștigat mai puțin de 6 milioane de dolari.

3. Holiday

Protagoniștii filmulului Holiday din 1938 regizat de George Cukor sunt Katharine Hepburn și Cary Grant. Comedia romantică nu a impresionat, iar eșecul la nivel comercial a arătat din plin acest lucru. Dar, trecând peste acest lucru, acum pelicula e dată drept exemplu pentru chimia incredibilă dintre actorii principali.

4. Punch-Drunk Love

Adam Sandler e recunoscut datorită proiectelor sale în comedie. A jucat în Punch-Drunk Love, un film regizat de Paul Thomas Anderson care a avut profituri dezamăgitoare la box office, drept urmare nici nu a ajuns la bugetul de 25 de milioane de dolari al peliculei. Ani mai târziu, se spune despre el că e cel mai bun film în care a jucat Adam Sandler.

5. Steamboat Bill, Jr.

Steamboat Bill, Jr. îmbină elemente ale comediei romantice cu cele ale unui film de acțiune. La box office, lucrurile nu au fost îmbucurătoare pentru peliculă, iar la momentul lansării, în 1928, a primit recenzii atât pozitive, cât și negative. În 2016, filmul a fost inclus în Registrul Național de Film și e amintit datorită cascadoriei, considerată una dintre cele mai periculoase din cinematografie, în care fațada unei case cade peste Buster Keaton, dar scapă fără să fie rănit.

6. Harold and Maude

Harold and Maude a eșuat la box office, iar acest lucru se datorează poveștii controversate care a fost intens criticată. Pelicula spune povestea unui tânăr bogat care e obsedat de moarte și care se împrietenește și îndrăgostește de o femeie în vârstă care își iubește viața. Dar, comedia romantică a fost totuși inclusă în Registrul Național de Film și pe lista Institutului American de Film cu cele mai bune comedii.

7. Sullivan’s Travels

Înainte de Sullivan’s Travels, Preston Sturges a regizat pelicule care au fost apreciate, printre care The Great McGinty și The Lady Eve. Sullivan’s Travels nu s-a descurcat foarte bine în ceea ce privește câștigurile de la box office, însă aprecierile la adresa producției au venit abia în momentul în care a fost printre primele 50 de filme introduse în Registrul Național al Filmelor.

8. The Band Wagon

Vincente Minnelli a regizat The Band Wagon, o comedie romantică muzicală. Pelicula a dezamăgit la box office, însă astăzi se poate spune despre ea că este o capodopedă, iar piesele That’s Entertainment și Dancing in the Dark au devenit clasice.

9. The Purple Rose of Cairo

The Purple Rose of Cairo descrie atmosfera din 1935, din New Jersey, în care un personaj de film iese de pe ecran și intră în viața reală. În peliculă regăsești momente de comedie, dramă, dar și ale unei lumi fantastice. Filmul a câștigat cu 5 milioane de dolari mai puțin decât bugetul de producție. Publicația Time a numit The Purple Rose of Cairo unul dintre cele mai bune 100 de filme din toate timpurile.

10. Bringing Up Baby

Comedia romantică Bringing Up Baby îi are în rolurile principale pe Katharine Hepburn și Cary Grant. Pelicula a fost lansată în februarie 1938 și nu a avut parte de succesul anticipat la box office. Cu toate astea, percepția a fost schimbată, luând în calcul faptul că a fost unul dintre primele 50 de filme introduse în Registrul Național de Film.

