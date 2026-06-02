Dua Lipa, criticată pentru un detaliu al ținutei de la cununia civilă cu Callum Turner. Ce au observat fanii în fotografii

Dua Lipa s-a căsătorit sâmbătă cu Callum Turner, în cadrul unei ceremonii civile organizate la Primăria Marylebone din Londra. Pentru marele moment, artista în vârstă de 30 de ani a ales o ținută realizată la comandă de casa Schiaparelli, care a atras imediat atenția fanilor și a presei de modă.

Cântăreața a purtat un costum alb compus din sacou cambrat și fustă, completat de pantofi Christian Louboutin și un colier Bulgari în formă de șarpe. Deși apariția sa a fost apreciată de mulți admiratori, un detaliu al ținutei a stârnit numeroase comentarii în mediul online.

Unii utilizatori au observat ceea ce părea a fi o structură de susținere în zona șoldurilor, vizibilă prin materialul costumului. Casa Schiaparelli este cunoscută pentru creațiile sale avangardiste și pentru reinterpretarea unor elemente de lenjerie în ținute de exterior, astfel că este posibil ca acest detaliu să fi fost intenționat.

Totuși, discuțiile nu au întârziat să apară. Mai mulți fani au mărturisit că acel element le-a atras atenția într-o ținută pe care, altfel, au considerat-o impecabilă.

„Îmi place enorm ținuta și faptul că pare o alegere foarte personală pentru Dua, dar partea aceea vizibilă mă scoate din minți”, a scris un utilizator pe X.

Alții s-au întrebat dacă este vorba despre o alegere de design sau despre o problemă de croială.

„Cineva să spună ceva despre acea structură laterală, pentru că ținuta ar fi fost perfectă fără ea” și „Este superbă, dar dacă aș fi avut acele elemente la vedere în ziua nunții mele, aș fi intrat în panică”, au fost alte reacții.

Au existat însă și numeroși admiratori care au considerat că dezbaterea este exagerată.

„Vedeți o fotografie cu Dua fericită și îndrăgostită, iar voi vă uitați la o linie din zona șoldului”, a comentat cineva.

Un alt fan a scris: „Serios? O mică imperfecțiune într-o fotografie de la nuntă și asta devine subiectul principal? Nu este o ședință foto de modă în 4K. Este ziua nunții ei. Lăsați-o pe Dua să se bucure de moment, arată superb.”

O ceremonie discretă înaintea unei petreceri grandioase în Sicilia

Dua Lipa și Callum Turner și-au unit destinele într-un cadru restrâns, în prezența a doar opt invitați. Ceremonia civilă a avut loc la celebra Primărie Marylebone din Londra, una dintre locațiile preferate ale celebrităților pentru astfel de evenimente. Potrivit surselor apropiate cuplului, aceasta a fost doar prima parte a celebrării. Cei doi urmează să organizeze în Sicilia o petrecere de nuntă care se va întinde pe durata a trei zile.

Cei doi ar fi ales drept locație principală Villa Valguarnera din Bagheria, un oraș situat la aproximativ 16 kilometri de Palermo. Potrivit presei britanice, artista și actorul s-au îndrăgostit de această zonă după o vacanță petrecută aici vara trecută și au decis să organizeze celebrarea într-unul dintre cele mai impresionante domenii istorice ale regiunii. Construită în secolul al XVIII-lea, Villa Valguarnera este cunoscută atât pentru arhitectura sa spectaculoasă, cât și pentru aparițiile în producții celebre, inclusiv în genericul serialului „The White Lotus” și într-o campanie Dolce & Gabbana. Domeniul are însă și o istorie mai puțin cunoscută: în anii ’80, vila a devenit un loc frecventat de membri ai influentei organizații mafiote siciliene Cosa Nostra, după ce anterior fusese un important centru cultural pentru elita intelectuală din Palermo.

În spatele peisajelor spectaculoase și al arhitecturii impresionante se ascunde însă o istorie mult mai întunecată. În perioada în care localitatea Bagheria era inclusă în așa-numitul „Triunghi al Morții” din Sicilia, o regiune marcată de numeroase asasinate comise de mafia locală, Villa Valguarnera a căpătat o reputație controversată. Presa italiană a relatat de-a lungul timpului că domeniul ar fi fost folosit drept refugiu de către unii dintre cei mai căutați lideri ai organizației mafiote Cosa Nostra, inclusiv Bernardo Provenzano și Matteo Messina Denaro, în perioada în care se ascundeau de autorități.

În ciuda discuțiilor despre ținuta miresei, surse apropiate susțin că apariția artistei l-a emoționat profund pe Callum Turner. Potrivit martorilor, actorul era vizibil copleșit de emoții în momentul în care și-a văzut viitoarea soție îndreptându-se spre altar.

O sursă a declarat că actorul „era în lacrimi și tremura” în timp ce Dua pășea spre el, sub privirile părinților săi, Dukagjin și Anesa Lipa, precum și ale fraților ei, Rina și Gjin.

Cei prezenți la ceremonie au remarcat faptul că evenimentul a fost unul surprinzător de discret pentru două vedete atât de cunoscute. După oficierea căsătoriei, proaspeții soți au părăsit clădirea într-un taxi londonez negru și au mers la o cină restrânsă alături de familie.

„Dua și Callum și-au rostit jurămintele în prezența celor mai apropiați membri ai familiei și a prietenilor. Seara au avut o cină liniștită pentru a sărbători. Totul a fost elegant și simplu, exact așa cum și-au dorit”, a declarat o sursă pentru The Sun.

Aceeași sursă a povestit că tatăl artistei, Dukagjin Lipa, un mare fan Arsenal, a fost ținta mai multor glume în timpul evenimentului, deoarece parada organizată după câștigarea titlului în Premier League avea loc în aceeași zi, nu foarte departe de locul ceremoniei.

foto: Profimedia

