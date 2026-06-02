Anunțul făcut de Nadia Comăneci despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie: „Mă emoționez…"

  de ELLE.ro
Nadia Comăneci formează un cuplu alături de Bart Conner. Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată în 1976, dar s-au căsătorit de-abia două decenii mai târziu, în 1996. Cununia religioasă s-a desfășurat la Mănăstirea Cașin, iar petrecerea de nuntă a avut loc Palatul Snagov, unde au petrecut alături de peste 700 de invitați. Au împreună un băiat, pe nume Dylan, născut pe 3 iunie 2006, pe care Nadia l-a numit „10-le meu perfect. Cel mai bun exercițiu al meu”, ca o aluzie afectuoasă la momentul în care a făcut istorie la Jocurile Olimpice.

Cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976, Nadia Comăneci a fost decorată de către președintele Nicușor Dan cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce. Sportiva este prima gimnastă din lume care a obținut nota perfectă de 10 la Jocurile Olimpice, la vârsta de 14 ani. Această distincție vine în semn de recunoștință și apreciere pentru performanțele remarcabile din sport, dar și pentru promovarea continuă a gimnasticii. 

După ceremonia de decorare, Nadia Comăneci a vorbit cu emoție despre momentul în care a obținut prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice. Legendara sportivă a făcut public, cu ocazia asta, un detaliu neașteptat despre soțul ei, Bart Conner.

„Uitându-mă la fetița de 14 ani și gândindu-mă ce înseamnă să concurezi la Jocurile Olimpice, chiar eu mă emoționez, văzând acea fetiță cu tăria pe care a putut să o aibă la 14 ani și mai ales la bârnă, care este atât de dificilă și în momentul în care intri într-o competiție mare, cum e Olimpiada, încep să îți tremure puţin picioarele

Sunt mândră de acea fetiță, sunt mândră că pot să fiu aici să sărbătoresc acest moment minunat împreună cu familia mea de aici și cu soțul, care nu a văzut până acum căldura românilor şi tradițiile noastre, și sper că această nu numai vizită și anul Nadia să fie un restart pentru generația de astăzi. Trebuie să creăm posibilități pentru copii ca să practice sport, este extrem de important să fie ocupați cu ceva, sunt foarte multe distracții la vârsta aceasta fragedă și copiii au tendința să se ducă în direcții care nu sunt chiar bune, iar sportul este un loc care te învață toate calitățile de care ai nevoie. Sunt lucruri și valori extrem de importante care se învață prin sport”, a spus Nadia Comăneci, potrivit digisport.ro

Nadia Comăneci, o legendă a sportului românesc

Nadia Comăneci este originară din Onești și a intrat în istoria sportului odată cu performanța sa uluitoare de la Montreal. Fosta gimnastă avea 14 ani pe 18 iulie 1976, atunci când a obținut prima notă de 10 din istoria gimnasticii, la Jocurile Olimpice de Vară de la Montreal, ediție cunoscută sub numele de „Olimpiada Nadia Comăneci.” Nadia Comăneci a plecat de la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976 cu trei medalii de aur, una de argint și una de bronz. La distanță de patru ani, a mai obținut alte două titluri olimpice și două medalii de argint la Moscova în 1980.

Afișajul electronic de la Jocurile Olimpice de Vară de la Montreal nu era programat să afișeze nota 10, iar pe ecran a apărut nota 1.00. Nadia Comăneci a început să facă gimnastică la vârsta de 5 ani, la Onești. La 11 ani a câștigat primul său titlu de campioană națională absolută. În 1974 s-a bucurat de primul mare succes la nivel internațional, câștigând locul I la individual compus, în cadrul concursului Cupa Prieteniei de la Gera.

Nadia Comăneci a câștigat de trei ori consecutiv titlul de campioană continentală. În 1975 a obținut „Trofeul Campioanelor” iar în 1979, la „Cupa Mondială”, de la Tokyo, a obținut primul loc la sol și sărituri, al doilea loc la bârnă şi al treilea la individual compus. Cariera și-a încheiat-o la vârsta de 23 de ani, reușind să acumuleze 25 de medalii câştigate la Jocuri Olimpice, Campionate Mondiale şi Campionate Europene.

