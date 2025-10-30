Nadia Comăneci, omagiată cu o pictură murală din Onești. Sportiva, profund impresionată: „O celebrare a colegilor mei de echipă și a sportului”

Orașul Onești îi aduce un tribut Nadiei Comăneci printr-o pictură murală impresionantă, iar „Zeița de la Montreal” a reacționat emoționant la această inițiativă. Gimnasta, simbol al orașului și al sportului mondial, a fost ilustrată pe fațada blocului nr. 58, cunoscut de localnici drept blocul „K”, situat la intersecția bulevardelor Republicii și Oituz.

Nadia Comăneci, omagiată la Onești

Muralul a fost realizat de echipa ZIDART – Street Art Festival și face parte din proiectul „10 pentru Onești”, coordonat de Asociația de Tineret ONESTIN, cu sprijinul unor parteneri locali și finanțare parțială prin Legea 350. Nadia Comăneci a transmis pe rețelele sociale emoțiile pe care i le-a stârnit muralul:

„Este o mare onoare să văd primul mural din orașul Onești, România, unde m-am născut și am început să practic gimnastica, o celebrare a colegilor mei de echipă și a sportului gimnastică”.

Lucrarea surprinde mai multe momente din cariera sa și coincide cu aniversarea a 50 de ani de la celebra notă de „10 perfect' obținută la Jocurile Olimpice de la Montreal în 1976, performanță care a transformat-o într-o legendă a gimnasticii.

În paralel, fanii Nadiei așteaptă cu interes documentarul „Povestea fetei din Onești”, programat pentru toamna anului 2026. Filmul, regizat de Tudor Giurgiu și coordonat de Cosmin Hodor, marchează jumătate de secol de la performanța istorică. Filmările, demarate în 2024, au loc atât în România, cât și în Statele Unite.

În documentar vor apărea și personalități internaționale, precum Arnold Schwarzenegger și Simone Biles, iar primele imagini au fost deja dezvăluite în primăvara acestui an.

Nadia Comăneci, dezvăluiri despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani

Nadia Comăneci, legendă a gimnasticii mondiale și prima sportivă din istorie care a obținut nota perfectă de 10 la Jocurile Olimpice, trăiește de ani buni în Statele Unite ale Americii. Acolo locuiește împreună cu soțul său, fostul gimnast Bart Conner, și fiul lor, Dylan Paul.

Nadia Comăneci formează un cuplu alături de Bart Conner. Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată în 1976, dar s-au căsătorit de-abia două decenii mai târziu, în 1996. Au împreună un băiat, pe nume Dylan, născut pe 3 iunie 2006, pe care Nadia l-a numit „10-le meu perfect. Cel mai bun exercițiu al meu”, ca o aluzie afectuoasă la momentul în care a făcut istorie la Jocurile Olimpice.

Într-un interviu acordat recent, Nadia Comăneci a mărturisit că fiul ei s-a mutat de acasă deoarece acum studiază la facultate în Santa Monica, însă păstrează constant legătura la telefon și prin apeluri video.

„Fiul meu deja a plecat în Santa Monica la facultate. Să fiu sinceră, am avut două zile foarte triste, am simțit un gol. M-am gândit că totuși este o fază a lui în care trebuie să își încerce identitatea, să vadă ce dorește să facă. Acum ne sună în fiecare zi. Camera este semi-goluță. Vine la Crăciun și când are vacanță la școală. Ne sunăm în fiecare seară face time, vorbim”, a declarat Nadia Comăneci la Antena Stars.

