Iepurele de Paște, de pe câmp, pe catwalk

Iepurele este unul dintre acele simboluri care au supraviețuit schimbărilor culturale majore. Asociat astăzi aproape automat cu Paștele, el își are originile în mitologii precreștine, unde era legat de fertilitate și reînnoire. De aici și prezența lui în imaginarul contemporan, un simbol ușor de recunoscut, dar suficient de ambiguu încât să fie reinterpretat constant.

În modă, această ambiguitate a fost esențială. Iepurele nu este doar „drăguț”, ci poate sugera inocență, erotism, mister sau chiar ceva ușor neliniștitor. Tocmai această flexibilitate l-a transformat într-un motiv recurent pe podium.

Un moment de referință rămâne colecția Vivienne Westwood din toamna anului 1995, când Kate Moss a apărut pe runway ținând în brațe un iepure. A fost una dintre puținele apariții ale unui animal real pe podium și a fixat o direcție: iepurele ca simbol al contrastului dintre fragilitate și seducție.

Câțiva ani mai târziu, Marc Jacobs a reinterpretat tema pentru Louis Vuitton (toamna 2009), introducând urechile de iepure ca accesoriu fashion. Look-ul a fost suficient de memorabil încât să fie purtat ulterior de Madonna la Met Gala.

Dacă unele abordări au fost playful, altele au mers într-o direcție mai conceptuală. În 2013, Undercover a prezentat o colecție cu măști de iepure, inspirate de imaginarul gotic și de zona ritualică. A fost una dintre cele mai puternice interpretări vizuale ale simbolului, departe de estetica inocentă asociată acestuia în mod obișnuit.

Iepurele a revenit constant și în anii recenți. Maison Margiela, sub direcția lui John Galliano, a propus în colecția artizanală două versiuni opuse: una complet albă, asociată cu puritatea, și una mai întunecată, aproape neliniștitoare. Ideea de dualitate, inocență versus instinct, rămâne una dintre cele mai frecvente interpretări ale acestui simbol.

În paralel, există și o direcție pop, mai jucăușă. La Moschino, iepurele apare ca personaj ironic, în timp ce Stella McCartney l-a transformat într-o mascotă cu mesaj eco. La Marni, fostul director creativ Francesco Risso a dus lucrurile și mai departe, apărând chiar el costumat în iepure la finalul show-ului.

De fapt, tocmai această versatilitate explică de ce iepurele continuă să apară sezon după sezon. Poate fi accesoriu, mască, imprimeu sau personaj. Poate fi nostalgic sau conceptual. Și, mai ales, este imediat recognoscibil.

În contextul Paștelui, simbolul revine în prim-plan, dar moda îl tratează dincolo de sărbătoare. Pentru designeri, iepurele nu este doar un element decorativ, ci un instrument vizual prin care pot construi contraste și spune povești simple, dar puternice.

În final, poate că tocmai simplitatea lui îl face relevant: un simbol vechi, reinterpretat constant, care continuă să funcționeze într-un context contemporan.

Citește și: 5 tendințe de la Paris Fashion Week FW26, pe care le poți adapta ușor pentru garderoba ta

