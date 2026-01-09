Madonna, imagini provocatoare alături de doi bărbați într-o nouă campanie Dolce & Gabbana

Casa de modă Dolce & Gabbana marchează două decenii de la lansarea unuia dintre cele mai cunoscute parfumuri ale sale printr-o campanie de imagine în care Madonna ocupă rolul central. Proiectul vizual este semnat de fotograful Mert Alas și reia colaborarea de lungă durată dintre artistă și brand-ul italian.

Madonna, imagini provocatoare într-o nouă campanie Dolce & Gabbana

Campania promovează lansarea a două noi creații, The One Eau de Parfum Intense și The One for Men Parfum, alături de o reformulare a parfumului The One for Men. Imaginile propun o estetică cinematografică, senzuală și intens erotică, construită în jurul ideii de feminitate asumată și seducție clasică, teme recurente atât în istoria parfumului, cât și în imaginea Madonnei.

În materialul video, artista apare purtând o rochie mini cu decolteu adânc, dar și piese de lenjerie, interacționând cu doi bărbați mai tineri, în cadre cu o puternică încărcătură sexuală. Într-o secvență, Madonna îl desenează pe unul dintre bărbați, care apare nud, în timp ce alte imagini mută acțiunea într-un dormitor, unde atmosfera devine și mai intimă.

Mert Alas nu se află la prima colaborare cu Madonna, acesta realizând anterior și imaginile de copertă pentru albumele MDNA și Rebel Heart.

Madonna s-a confruntat cu gânduri sinucigașe

Madonna a dezvăluit că s-a gândit la sinucidere în 2016, în perioada în care ea și fostul soț, Guy Ritchie, se aflau într-un proces dificil pentru custodia fiului lor, Rocco.

„Au fost momente în viața mea în care am vrut să-mi tai brațele. De fapt, m-am gândit la sinucidere. Probabil sună ciudat venind de la mine, pentru că nu sunt o persoană emo, dar mi-am spus: «Nu mai pot să suport această durere»”, a mărturisit cântăreața în podcastul On Purpose, realizat de Jay Shetty.

Câștigătoarea premiului Grammy a descris lupta pentru custodie drept „unul dintre cele mai dureroase momente din viața mea”. Madonna și-a amintit cum, în timpul turneului Rebel Heart, trebuia să urce pe scenă în fiecare seară, în timp ce discuta problemele legale cu avocații săi.

„Stăteam pur și simplu întinsă pe podeaua vestiarului, plângând. Chiar credeam că e sfârșitul lumii. Nu mai puteam să fac față. Dar, slavă Domnului, nu mai simt asta acum”, a continuat cântăreața.

Madonna a explicat că parcursul său spiritual a ajutat-o să depășească acele momente dificile, adăugând că astăzi privește experiențele grele ca pe lecții, nu ca pe pedepse.

Madonna și Guy Ritchie, în vârstă de 57 de ani, au fost căsătoriți între 2000 și 2008 și îl au împreună pe Rocco, acum în vârstă de 25 de ani. În 2016, foștii soți au renegociat acordul de custodie după ce Rocco, pe atunci în vârstă de 15 ani, și-a dorit să se mute în Marea Britanie pentru a locui cu tatăl său. Conflictul a început în decembrie 2015, când adolescentul a refuzat să se întoarcă de la Londra la New York pentru a petrece sărbătorile cu Madonna.

La acel moment, un judecător a dispus întoarcerea lui Rocco în Statele Unite, deși o sursă a declarat pentru The Post că adolescentul nu se „înțelegea cu mama sa”. În septembrie 2016, cei doi au ajuns la o înțelegere, iar Rocco a primit aprobarea de a locui în străinătate cu Guy Ritchie.

Detalii despre experiența de mamă

În ianuarie 2023, artista a vorbit deschis despre experiența sa ca părinte într-un articol publicat în Icon Issue al Vanity Fair, în edițiile din Spania, Italia și Franța, afirmând că a crește cu ea ca mamă este o provocare pentru copiii săi.

Menționând că maternitatea a fost cea mai dificilă luptă din viața sa, Madonna a spus că încă încearcă să înțeleagă ce înseamnă să fie o mamă bună.

„Astăzi încă mă lupt să înțeleg cum să fiu mamă și să-mi fac treaba. Oricine ai fi, a avea copii și a-i crește este o operă de artă. Nimeni nu îți dă un manual. Trebuie să înveți din greșeli. Este o profesie care necesită mult timp și este epuizantă, pentru că nu există niciodată odihnă”, a declarat artista pentru Vanity Fair.

