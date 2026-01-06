10 greseli de frumusețe pe care trebuie să le eviți cu orice preț

Îți periezi părul atunci când este ud? Nu te demachiezi seara? Nu poți renunta la produsele preferate de machiaj?

  Andreea Ilie
10 greseli de frumusețe pe care trebuie să le eviți cu orice preț

Iată 10 greșeli de frumusețe pe care trebuie să le eviți cu orice preț.

1.Îți periezi părul atunci când este ud

Dacă folosești o perie densă pentru a-ți descurca părul imediat ce ieși din dus, părul tău va deveni predispus la rupere și deteriorare. Cel mai bine este să aștepți până când acesta se va usca. Dacă totuși simți că e necesar să îți descurci părul cât este ud, folosește un pieptene cu dinți rari, pentru a limita numărul de fire rupte.

2.Nu folosești cremă de protecție solară

Contrar opiniei populare, crema pentru protecție solară nu trebuie folosită doar atunci când ieși la plajă sau petreci mult timp în aer liber. Razele UV nu atacă pielea doar în zilele însorite, ele acționează chiar și atunci când afară e înnorat. Utilizând zilnic o astfel de cremă te poți proteja de efectele negative ce includ apariția ridurilor și a petelor și vei reuși să îți menții aspectul tânăr al pielii pentru un timp îndelungat.

3.Nu te demachiezi seara

Știm că ești obosită, însă cele zece minute în care ai putea să te demachiezi și să îți speli fața sunt foarte importante. Dacă știi că te vei întoarce târziu și nu dorești să acorzi prea mult timp acestui proces, păstrează lângă pat o cutie cu șervețele demachiante pentru a face totul mai ușor.

4.Nu îți cureți pensulele de machiaj

Este extrem de important să îți speli pensulele cel puțin o dată pe lună, întrucât, necurățate, acestea pot cauza coșuri și inflamații ale pielii. În plus, excesul de produs ce se depozitează pe firele sintetice te va împiedica să aplici diversele creme și pudre cu precizie. Pigmenții și texturile se vor amesteca iar rezultatul va fi coșmarul oricărei femei, un look neîngrijit și nenatural.

5.Îți storci coșurile

Cea mai mare greșeală pe care poți să o faci atunci când vine vorba de coșuri este să le storci. Într-adevăr, sunt enervante și nu au un aspect plăcut, însă dacă dorești într-adevăr să scapi de ele, așteaptă. Dacă le vei stoarce, șansele să introduci mai mulți microbi în piele și să infectezi mai tare zona afectată sunt foarte mari. Hidratează-ți pielea în fiecare zi pentru a evita astfel de probleme.

6.Faci dușuri prea fierbinți

Dușurile prea fierbinți usucă și agresează pielea și de aceea este bine să le eviți. Pentru a avea grijă de aspectul pielii tale, folosește apă ușor caldă pentru a deschide porii, spală-te cu săpunul facial preferat și apoi încheie ritualul clătindu-te cu apă mai rece. Astfel, porii se vor închide iar pielea ta va străluci întreaga zi.

7.Folosești prea mult parfum

Nimănui nu îi place să stea lângă o persoană al cărei parfum se simte de la câțiva metri distanță, iar o cantitate prea mare de substanță poate chiar provoca reacții alergice. Pentru a evita excesul, cel mai bine este să aplici de patru ori apa de toaletă sau de parfum și de trei ori parfumul. Cel mai indicat este să parfumezi încheieturile mâinii, zona din spatele urechilor și ceafa.

8.Îți acoperi întreaga față cu pudră bronzantă

Pudra bronzantă este făcută pentru a oferi un aspect plăcut pielii, ca atins de soare, nu pentru a da o nouă culoare fondului tău de ten. De asemenea, adesea pudra are particule sclipitoare ce atrag lumina și de aceea nu este indicat să te folosești de acest produs pentru a-ți contura fața. Alege o nuanță cu unul sau două tonuri mai închisă decât culoarea pielii tale și pudrează în zona tâmplelor, zona obrajilor și ușor sub bărbie.

9.Aplici creionul de buze numai pe conturul buzelor

Dacă ești adepta unui look în stilul anilor ’80 atunci continuă să îți conturezi buzele cu creionul. Cel mai bine este să te folosești de el pentru a colora întreaga suprafață. Acest truc îți va oferi nu numai o culoare mai intensă și rezistentă la transfer, ci și un timp de purtare mai îndelungat.

10.Păstrezi anumite produse de machiaj pentru prea mult timp

E greu să te despărți de fardul de ochi favorit sau de prima mascara care nu ți-a încărcat prea tare genele, însă este necesar. La fel ca alimentele, produsele de machiaj au un termen de expirare și pot reprezenta adevărate pericole pentru sănătate dacă sunt utilizate după data înscrisă pe ambalaj. Mascara și fardurile de pleoape pot produce infecții oculare iar un fond de ten expirat mai mult ca sigur îți va aduce coșuri neplăcute. Obișnuiește-te să nu păstrezi majoritatea produselor lichide mai mult de 6 luni.

