10 parfumuri irezistibile, perfecte pentru o zi de iarnă

Cele mai noi esențe ale sezonului te ispitesc cu note florale, lemnoase și orientale. Descoperă-le în selecția noastră și alege-ți noul parfum preferat de iarnă.

Apă de parfum Ikat Rouge, Armani Privé, 100 ml, 2.900 lei

Apa de parfum Armani Privé Ikat Rouge este o aromă de colecție pe care o poți găsi exclusiv în Armani Boutique din București. Parfumul creat de Annick Menardo este o esență oriental-lemnoasă unisex, cu note senzuale de ambră, iris, patchouli, tămâie, bergamotă și acorduri de lemn de guaiac, pentru o experiență olfactivă cu adevărat memorabilă.

Apă de parfum Good Girl Suprême, Carolina Herrera, 50 ml, 516 lei

Carolina Herrera Good Girl Eau de Parfum Suprême este o aromă orientală, o ediție specială a celebrului parfum în formă de stiletto, îmbrăcat de această dată în nuanțe de negru, glitter și cu toc auriu. Parfumul păstrează notele semnătură Good Girl: iasomie de sambac, tuberoză, semințele de tonka și cele de cacao.

Apă de parfum Le Lion de Chanel, Chanel

Le Lion de Chanel este numele celui mai nou parfum Chanel și nu a fost ales deloc întâmplător, căci Gabrielle Chanel considera că leul este animalul care îi poartă noroc, fiind și semnul ei zodiacal. Un parfum sofisticat, oriental, creat de parfumierul Olivier Polge, cu note de lămâie și bergamotă, piele, vanilie din Madagascar și lemn de santal. Disponibil exclusiv în Chanel Espace Beauté.

Apă de toaleră Miss Dior Rose N’Roses Roller Pearl, DIOR, 20 ml, 198 lei

Parfumul Miss Dior Rose N’Roses este acum disponibil și în varianta apă de toaletă Roller Pearl, fiind vorba despre un format de 20 ml, într-un flacon prețios și ușor de transportat. Aroma florală creată de François Demachy, parfumier-creator al casei Dior, are la bază profunzimea celebrului trandafir de Grasse, pusă în valoare de bergamotă, note de mosc alb și esența vibrantă de Geranium.

Apă de parfum In The Dark, Floraïku, 60 ml, 1.275 lei

Apa de parfum Floraïku In The Dark face parte din colecția the Forbidden Incense, inspirată din ceremonia Kodo, un ritual japonez tradițional de apreciere a fumului de lemn parfumat. Disponibil exclusiv în Madison Pefumery, acest parfum oriental cucerește instantaneu prin notele de ulei de

mentă, ulei de tămâie, ulei de citrice și absolut de trandafir.

Apă de toaletă Daisy Marc Jacobs Eau so Fresh Spring, Marc Jacobs

Pregătește-te de primăvară cu ediția limitată Daisy Marc Jacobs Eau so Fresh Spring! O aromă florală condimentată, care poartă semnătura parfumierului Alberto Morillas, cu note de top de piper roz, note de mijloc de floare de ceai verde, iar la bază regăsim acorduri de ceai matcha. O compoziție olfactivă fresh, care te va însoți cu fiecare pulverizare, către lunile de primăvară.

Apă de toaletă Toy 2 Bubble Gum, Moschino, 50 ml, 306 lei

Toy 2 Bubble Gum, noul parfum feminin Moschino, este încapsulat într-un flacon nostim în formă de ursuleţ, într-o seducătoare nuanță de roz. Aroma floral-fructată orientală cucerește prin note de citrice caramelizate, esenţă de portocală din Italia, acord de bubblegum, scorţişoară, coacăze negre, esenţă de trandafir bulgăresc, esenţă de lemn de cedru și mosc.

Apă de parfum Mile High / 38, Parle Moi de Parfum, 50 ml, 455 lei

Apa de parfum Parle Moi de Parfum Mile High / 38 este o aromă modernă, dinamică, unisex, care te va purta într-o călătorie olfactivă senzuală, unică. Te vor însoți notele de ananas din zona Oceanului Indian, cele de boabe de tonka din Venezuela, florile de imortele din Corsica, dar și patchouli din Indonezia. Disponibilă exclusiv în ROSA MUNDI Parfums DAuteur.

Apă de parfum Bombshell Passion, Victoria’s Secret

Câteva picături din parfumul preferat îți schimbă starea de spirit iar Bombshell Passion Eau De Parfum de la Victoria’s Secret nu te poate lăsa indiferentă. Descoperă o explozie floral-gurmandă creată pentru a însoți cele mai senzuale momente din noul an în acorduri de bujor, cassis efervescent și trandafir. Îl găsești în magazinul Victoria’s Secret din Baneasa Shopping City.

Apă de parfum Magnificent Gold, Yves Saint Laurent, 75 ml, 850 lei

Yves Saint Laurent Magnificent Gold este un parfum oriental, unisex, creat de parfumierul Honorine Blanc și inspirat de arhitectura Orientului. Compoziția olfactivă are la bază note de oud prețios, puse în valoare de acordurile de vanilie, piper roz, lemn de santal și mosc. Disponibil exclusiv în YSL Boutique din București.

Foto: PR

