Ținutele monocrome au dominat ceremonia de învestire. Care sunt semnificațiile culorilor alese de invitate?

Ținutele monocrome au făcut legea la ceremonia de învestire a lui Joe Biden, și, mai ales, au atras atenția publicului și au născut nenumărate conversații. Evident, cum se întâmplă în astfel de ocazii, invitatele la ceremonie au ales ce să poarte fiind perfect conștiente de expunerea pe care o oferă un astfel de eveniment, urmărit în întreaga lume, și s-au exprimat vestimentar prin culorile alese și prin accesorii.

Deși nu toate au ales să poarte o singură nuanță, ținutele monocrome au dominat – de la Jennifer Lopez la Kamala Harris, noua vicepreședintă SUA, și de la Michelle Obama la Hillary Clinton, toate au ales culori cu impact puternic și cu semnificații încă mai puternice.

Și, ca și cum ținutele monocrome nu ar fi fost un semn că multe dintre participante s-au raportat în termeni similari la ceea ce aveau să poarte, e de luat în seamă și faptul că multe dintre ele au ales designeri tineri, de culoare, brand-uri aflate la început de drum – arătând clar intenția de a promova și a susține moda americană.

Astfel, Kamala Harris a purtat, pentru a depune jurământul solemn, o ținută mov (una dintre cele două culori ale sufragetelor americane, alături de alb) semnată de designerul Christopher John Rogers, un tânăr queer de culoare. Și Michelle Obama a ales un ansamblu în nuanța bogată a prunei, semnat tot de un designer de culoare, Sergio Hudson. Iar Dr. Jill Biden, noua Primă Doamnă a Statelor Unite, a ales o ținută bleu semnată Markarian, un brand newyorkez tânăr.

Jennifer Lopez, întotdeauna o regină a glam-ului, a amintit și ea de sufragete, purtând o ținută Chanel albă formată din palton, bluză din mătase și pantaloni cu talie înaltă, cântând This Land is Your Land și strecurând în melodia patriotică un Let’s Get Loud, o aluzie la propriul repertoriu muzical, dar și la lupta persoanelor de origine latină din SUA împotriva opresiunii și rasismului.

Tot la sufragete a făcut aluzie și Hillary Clinton, înscriindu-se în galeria ținutelor monocrome într-un costum Ralph Lauren mov – fosta Primă Doamnă, Secretar de Stat și senatoare pentru statul New York e cunoscută pentru costumele sale cu pantaloni, care au inspirat formarea unor grupuri de Facebook precum Pantsuit Nation și mii de meme. Movul purtat de aceasta și de Kamala Harris poate, de asemenea, să semnifice și eforturile bipartizane de a repune SUA într-o poziție mai stabilă, dat fiind că este nuanța obținută din combinarea culorilor celor două mari partide, roșu și albastru, devenind astfel un apel la unitate.

Iar ținutele lor (mai ales cea a lui Lopez) nu au cum să nu ne amintească de costumul Carolina Herrera purtat de Kamala Harris când a obținut votul pentru a deveni prima vicepreședintă a SUA. Așa încât este clar: ținutele monocrome au dominat, arătând că moda are în continuare puterea de a vorbi oamenilor. Și, poate, semnificând un nou început.

