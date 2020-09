Comentariile denigratoare făcute de Melania Trump la adresa lui Michelle Obama ies acum la iveală

Fosta ei prietenă și consilieră, Stephanie Winston Wolkoff, a oferit câteva detalii despre trecutul amoros al Melaniei Trump în cartea Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady. În aceeași carte, aceasta a mai făcut numeroase dezvăluiri, deloc avantajoase pentru Melania Trump, despre comportamentul acesteia la Casa Albă și unele dintre momentele care au rămas în amintirea lumii întregi.

Deși mulți ar putea crede că Melania Trump preferă să stea în umbra celebrului ei soț sau că multe dintre gesturile sale sunt lipsite de importanță, se pare că nu este deloc așa. Potrivit lui Stephanie Winston Wolkoff, Melania Trump este foarte conștientă de faptul că orice gest al ei are implicații și poate duce la numeroase controverse, însă face intenționat alegeri care nu sunt deloc pe planul americanilor pentru că nu o deranjează absolut deloc comentariile negative.

Din această carte aflăm că actuala Primă Doamnă a Americii nu o place deloc pe predecesoarea sa, Michelle Obama (sincer, nici nu ne miră foarte mult acest lucru). Wolkoff declară că Melania Trump refuză să poarte piese vestimentare și accesorii create de brand-uri americane, tocmai pentru că Michelle Obama obișnuia să facă acest lucru.

Este celebru – și controversat – momentul în care Melania Trump a vizitat o tabără unde sunt ținuți copiii familiilor separate la graniță purtând o jachetă Zara pe care era inscripționat mesajul „I really don’t care. Do u? (Chiar nu îmi pasă. Ție îți pasă? – n.red.)”. Răspunsul pe care Melania Trump l-a dat atunci când a fost întrebată de Stephanie Winston Wolkoff de ce a ales respectiva jachetă are legătură, surprinzător, cu Michelle Obama.

„Michelle Obama s-a dus la copiii de la graniță? Nu s-a dus niciodată. Arătați-mi pozele cu ea acolo”, a răspuns Melania Trump. Mai mult chiar, se pare că Melania a refuzat să se mute la Casa Albă până când nu au fost înlocuite toaletele și dușurile folosite de Michelle și Barack Obama.

