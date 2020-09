Aparent, Melania Trump a știut întotdeauna despre aventurile extraconjugale ale lui Donald Trump

Zvonurile cu privire la relațiile extraconjugale pe care le-ar fi avut Donald Trump pe durata căsătoriei cu Melania nu au fost deloc puține. Însă, președintele american le-a negat de fiecare dată, iar soția lui nu a vorbit niciodată în public despre acestea.

Printre cele mai dezbătute și controversate aventuri pe care le-ar fi avut Donald Trump se numără cele cu vedeta de filme pentru adulți Stormy Daniels sau Jill Harth și mulți s-au întrebat ce părere are Prima Doamnă despre aceste zvonuri sau dacă, măcar, au ajuns și la urechile ei.

În cartea Disloyal: A Memoir: The True Story of the Former Personal Attorney to President Donald J. Trump, Michael Cohen, fostul avocat al lui Donald Trump, face unele dezvăluiri cu privire la acest subiect, precizând că președintele american nu a vorbit prea multe cu soția lui cu privire la aceste zvonuri. În schimb, lui i-a revenit responsabilitatea de a vorbi cu Melania Trump și de a nega zvonurile, de fiecare dată când în presă apăreau astfel de articole.

Cohen descrie cu amănunte două convorbiri pe care le-a avut cu Melania pe parcursul celor 12 ani cât a fost avocatul lui Donald Trump, precizând că „Donald mă punea în mod repetat să o sun pe Melania pentru a-i spune că el este nevinovat, de fiecare dată când cineva îl acuza de infidelitate”.

Prima conversație pe care o descrie Cohen este cea cu privire la Stormy Daniels și știrea conform căreia el a plătit-o pe aceasta cu 130.000 de dolari pentru a nu dezvălui public aventura cu Donald Trump. „Melania nu părea deloc încântată la telefon. O știam bine pe Doamna Trump și puteam să spun imediat, din tonul vocii ei, că se simțea obligată să participe la acea conversație. La cererea Președintelui, am început să recit aceeași poveste pe care am spus-o pentru The New York Times. Mi s-a părut îngrozitor că trebuie să o mint pe soția unui alt bărbat despre infidelitatea acestuia, încălcând atât de multe limite ale decenței. Însă, în mijlocul conversației, am fost întrerupt de Prima Doamnă”, declară Cohen.

„‘Știu totul’, mi-a spus ea”, mai scrie Cohen. „Nu am mai spus nimic, era evident că nu crede povestea pe care eu o spuneam și nici nu mai dorea să afle minciunile atât de evidente pe care Președintele încerca să i le spună prin intermediul meu”.

Cohen s-a văzut nevoit a-i povesti Melaniei și de acuzațiile conform cărora Donald Trump ar fi avut o aventură cu Jill Harth. „A ascultat în tăcere pe măsură ce eu descriam minciunile, dar în tot acest timp puteam să îmi dau seama că Melania știa că eu mint”.

Melania Trump critică presa pentru comentariile negative la adresa ei din ultima perioadă

