Melania Trump critică presa pentru comentariile negative la adresa ei din ultima perioadă

Știrile din ultima vreme care au avut-o în prim-plan pe Melania Trump nu au fost foarte măgulitoare la adresa Primei Doamne a Americii. Am putea spune chiar că dimpotrivă. Aceasta a fost ironizată pentru planul ei de a renova grădinile Casei Albe în plină pandemie și a fost chiar comparată cu Hitler după ce a purtat o ținută neinspirată.

În acest context, Melania Trump a avut o răbufnire pe Twitter în care deplânge felul în care este portretizată în presă și vorbește despre un eveniment pe care îl va organiza. „În această seară voi organiza o masă rotundă cu câțiva cetățeni extraordinari aflați în recuperare și minunatele organizații care îi sprijină. Încurajez media să se concentreze pe criza națională legată de droguri și nu pe bârfe malițioase”, a scris aceasta pe contul oficial al Primei Doamne.

În ultima vreme, Melania Trump a fost din ce în ce mai activă pentru a-l sprijini pe soțul ei în campania electorală pentru alegerile prezidențiale ce se apropie în Statele Unite. Dar discursul ei de la Convenția Națională a Partidului Democrat a fost umbrit de dezvăluirile dintr-o nouă carte, intitulată Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady scrisă de Stephanie Winston Wolkoff.

Autoarea cărții susține că a fost o prietenă apropiată a Melaniei Trump, care a convins-o să lucreze pentru inaugurarea președintelui american. Prietenia dintre cele două s-a destrămat în momentul în care soția lui Donald Trump a încercat să o folosească pe Wolkoff pentru a mușamaliza un scandal legat de strângerea de fonduri și modul în care a fost organizată inaugurarea. În același timp, se pare că Melania Trump s-a folosit de un cont de e-mail secret pentru a conduce operațiuni financiare legate de Guvernul American.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

