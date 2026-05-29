Penélope Cruz, clipe terifiante în timpul filmărilor pentru The Black Ball. Ce a povestit actrița: „Am crezut că voi muri”

Penélope Cruz a povestit la Cannes despre momentul terifiant trăit pe platoul de filmare al producției The Black Ball.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE
Penélope Cruz, clipe terifiante în timpul filmărilor pentru The Black Ball. Ce a povestit actrița: "Am crezut că voi muri"

Penélope Cruz a vorbit deschis despre unul dintre cele mai dificile momente prin care a trecut recent, dezvăluind că a crezut că „va muri” după ce un medic a avertizat-o în legătură cu posibilitatea unui anevrism cerebral, chiar în timpul filmărilor pentru noul său proiect cinematografic, The Black Ball (La Bola Negra). Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă organizate la Festivalul de Film de la Cannes, potrivit Variety.

Momentul a avut loc după premiera filmului la Grand Théâtre Lumière, unde producția a fost întâmpinată cu aplauze prelungite. Actrița a povestit că episodul s-a petrecut chiar înainte de filmarea unor scene de noapte, în care interpreta o artistă de cabaret care cânta pentru soldați.

„Și apoi, exact când eram pe punctul de a ieși, îmi puneam peruca și mi-au spus: ‘Oh, aparent ai un anevrism cerebral'”, a declarat Cruz, potrivit Variety.

Actrița a mărturisit că vestea a afectat-o profund și că, pentru câteva momente, s-a temut pentru viața sa. 

„Am crezut că voi muri”, a spus ea. „A fost ceva complet suprarealist în viața mea”.

Conform Variety, Penélope Cruz a primit acordul medicilor chiar a doua zi, după ce investigațiile au confirmat că putea continua filmările și scenele de dans și canto necesare pentru producție. Experiența a avut însă un impact major asupra modului în care privește viața și propria vulnerabilitate.

„M-am gândit: ‘Este un adevărat miracol. Trebuie să am asta în mine'”, a declarat actrița.

În cadrul aceleiași conferințe, Cruz a vorbit și despre sprijinul primit din partea echipei de producție și despre felul în care experiența personală s-a conectat, neașteptat, cu temele filmului.

„Treci prin aceste lucruri împreună și, totuși, în ciuda tuturor dificultăților, poți merge mai departe în viață”, a spus ea, potrivit Variety.

The Black Ball îi are în distribuție pe Glenn Close, Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Lola Dueñas și Carlos González. Filmul s-a aflat în competiția pentru Palme D’Or la Cannes și urmează să fie lansat în Spania pe 2 octombrie, prin Elastica Films.

Pe lângă acest proiect, Penélope Cruz va putea fi văzută și în The Invite, noul film regizat de Olivia Wilde, în care joacă alături de Seth Rogen și Edward Norton. Lansarea producției este programată pentru 26 iunie.

Penélope Cruz, despre căsnicia cu Javier Bardem

În urmă cu câțiva ani, Penélope Cruz a oferit câteva declarații rare despre căsnicia cu Javier Bardem, dar și despre cei doi copii ai lor, Leo și Luna.

Penélope a dezvăluit că Javier Bardem este cel care distrează întreaga familie, fiind un adevărat talent când vine vorba despre imitații.

„Cântă și este un mare dansator. Și îl imită uimitor de bine pe Mick Jagger. Îi imită pe Al Pacino și pe De Niro vorbind unul cu celălalt. Este incredibil”, a mărturisit Penélope Cruz.

Celebrul cuplu încearcă să își crească cei doi copii departe de lumina reflectoarelor, actrița mărturisind că „ei sunt cei care trebuie să decidă dacă vor avea o slujbă care este mai expusă publicului sau nu. Vor putea vorbi despre asta când vor fi pregătiți”.

În plus, Penélope Cruz a dezvăluit că Leo și Luna nu au conturi pe rețelele sociale și nici nu dețin telefoane mobile.

„Este atât de ușor să fii manipulat, mai ales dacă ai un creier care încă se formează. Și cine plătește prețul? Nu noi, nu generația noastră, care, poate la 25 de ani, a învățat cum funcționează un BlackBerry. Este un experiment cumplit făcut pe copii, pe adolescenți”.

În urmă cu doi ani, și Javier Bardem a făcut câteva dezvăluiri inedite despre căsnicia cu Penélope Cruz și despre prima întâlnire cu actrița.

„Ea avea 17 ani, iar eu 22. Era primul ei film; unul dintre primele mele filme. Un film important. Ne-am întâlnit la proba de costume, unde ne-am privit, și cred că atunci s-a întâmplat ceva. Ceva care nu are nicio explicație și care depășește logica și rațiunea”, a povestit Bardem pentru revista The Gentleman’s Journal.

Cu toate acestea, povestea de dragoste dintre Bardem și Cruz nu a început atunci, ci 17 ani mai târziu, când s-au reîntâlnit pe platourile de filmare ale peliculei Vicky Cristina Barcelona.

„Am conștientizat că sentimentul era încă acolo. Foarte viu. Spre surprinderea noastră! S-a întâmplat ca amândoi să fim singuri în acel moment, așa că, firesc, ceea ce trebuia să se întâmple s-a întâmplat, două persoane s-au reconectat pentru că aveau o mulțime de lucruri în comun, mult mai multe decât se așteptau”, a povestit actorul.

Javier Bardem a precizat și că faptul că s-au cunoscut înainte de a avea succes i-a ajutat să pună bazele unei relații solide.

„Ne-am cunoscut și ne-am văzut unul pe celălalt înainte de toată agitația, înainte de succes și înainte ca oamenii să ne vadă altfel din cauza a ceea ce deveniserăm. Și asta este o fundație importantă, să te bazezi pe cineva pentru că îl cunoști cu adevărat și te cunoaște cu adevărat. Tu mă vezi, eu te văd. Asta contează”.

Citește și:
Anne Hathaway, primele declarații despre presupusele sale operații estetice: „Sunt decizii medicale importante”

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Nava Scoala Mircea - ediția nr. 52 Nava Scoala Mircea - ediția nr. 52 47.49 RON Cumpără acum
ARO 240 - Ediția nr. 66 ARO 240 - Ediția nr. 66 52.9 RON Cumpără acum
ARO 240 - Ediția nr. 65 ARO 240 - Ediția nr. 65 52.9 RON Cumpără acum
ARO 240 - Ediția nr. 64 ARO 240 - Ediția nr. 64 52.9 RON Cumpără acum
ARO 240 - Ediția nr. 63 ARO 240 - Ediția nr. 63 52.9 RON Cumpără acum
Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Alexia Eram, sinceră despre succesul afacerii sale. Cine i-a fost alături la cel mai recent eveniment: "Vin și ei la fiecare prezentare"
People
Alexia Eram, sinceră despre succesul afacerii sale. Cine i-a fost alături la cel mai recent eveniment: "Vin și ei la fiecare prezentare"
Victorie de etapă pentru Brad Pitt în conflictul cu Angelina Jolie
People
Victorie de etapă pentru Brad Pitt în conflictul cu Angelina Jolie
Cum arată viața familiei Măruță departe de camerele TV. Andra, Cătălin, Eva și David, dezvăluiri despre rutina lor: "La noi acasă e mereu energie"
People
Cum arată viața familiei Măruță departe de camerele TV. Andra, Cătălin, Eva și David, dezvăluiri despre rutina lor: "La noi acasă e mereu energie"
Helen Mirren, confruntată pe stradă pentru susținerea față de statul Israel
People
Helen Mirren, confruntată pe stradă pentru susținerea față de statul Israel
Aris Eram, noi declarații după eliminarea de la Survivor. Ce dezvăluie despre competiție: "Nu sunt un om care nu spune ce are pe suflet"
People
Aris Eram, noi declarații după eliminarea de la Survivor. Ce dezvăluie despre competiție: "Nu sunt un om care nu spune ce are pe suflet"
Sutton Foster, partenera lui Hugh Jackman, despre comparațiile cu fosta soție a actorului: "Nu trebuie să fim puse una împotriva celeilalte"
People
Sutton Foster, partenera lui Hugh Jackman, despre comparațiile cu fosta soție a actorului: "Nu trebuie să fim puse una împotriva celeilalte"
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Publicitate
Trei petroliere au fost atacate de drone în Marea Neagră, în apropiere de Strâmtoarea Bosfor. Vasele de siguranță ale Turciei au fost trimise pentru a salva echipajele
Trei petroliere au fost atacate de drone în Marea Neagră, în apropiere de Strâmtoarea Bosfor. Vasele de siguranță ale Turciei au fost trimise pentru a salva echipajele
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, iar angajații au stat de pază toată noaptea: „La 112 i s-a spus că nu este o urgență și să nu mai sune la ei”
Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, iar angajații au stat de pază toată noaptea: „La 112 i s-a spus că nu este o urgență și să nu mai sune la ei”
Viața unui copil de nici doi ani din București, salvată de un transplant-record în România făcut de doctorii Dragoș Zamfirescu și Vlad Brașoveanu
Viața unui copil de nici doi ani din București, salvată de un transplant-record în România făcut de doctorii Dragoș Zamfirescu și Vlad Brașoveanu
Antena 1
Lucian Viziru, acuzat că „cerșește” pe TikTok. Ce probleme are actorul după ce a recunoscut consumul de substanțe interzise
Lucian Viziru, acuzat că „cerșește” pe TikTok. Ce probleme are actorul după ce a recunoscut consumul de substanțe interzise
O dronă rusească a lovit un bloc din Galați. Ce explicație a dat MApN. De ce nu a doborât-o: „Timpul a fost extrem de scurt”
O dronă rusească a lovit un bloc din Galați. Ce explicație a dat MApN. De ce nu a doborât-o: „Timpul a fost extrem de scurt”
Cea mai puternică rugăciune de Rusalii. În ce zi trebuie să o rostești pentru spor și sănătate în casă și familie
Cea mai puternică rugăciune de Rusalii. În ce zi trebuie să o rostești pentru spor și sănătate în casă și familie
Horoscop zilnic 29 mai 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Horoscop zilnic 29 mai 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Unica.ro
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Chiar ne-a spus... Şi chiar aşa s-a întâmplat”. Andreea Marin, dezvăluiri tulburătoare despre cum și-a prevestit mama ei moartea. "Cu o zi înainte"
„Chiar ne-a spus... Şi chiar aşa s-a întâmplat”. Andreea Marin, dezvăluiri tulburătoare despre cum și-a prevestit mama ei moartea. "Cu o zi înainte"
Azi e unul dintre cei mai cunoscuți bărbați din România, vorbește și despre politică și apare des la TV, dar în tinerețe participa adesea la show-uri în travesti. Uită-te bine la poză, îl recunoști? Ți-ai dat seama cine e? FOTO
Azi e unul dintre cei mai cunoscuți bărbați din România, vorbește și despre politică și apare des la TV, dar în tinerețe participa adesea la show-uri în travesti. Uită-te bine la poză, îl recunoști? Ți-ai dat seama cine e? FOTO
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Flavia Mihășan, primele declarații după ce s-a zvonit că ar fi din nou însărcinată: "Nimic nu este exclus"
Flavia Mihășan, primele declarații după ce s-a zvonit că ar fi din nou însărcinată: "Nimic nu este exclus"
People

Flavia Mihășan a făcut primele declarații după apariția zvonurilor conform cărora ar fi din nou însărcinată.

+ Mai multe
Jessica Alba vorbește deschis despre protejarea relațiilor sale în contextul poveștii cu Danny Ramirez
Jessica Alba vorbește deschis despre protejarea relațiilor sale în contextul poveștii cu Danny Ramirez
People

Jessica Alba a vorbit deschis despre viața personală și despre provocările unei relații trăite în lumina reflectoarelor. Actrița a făcut declarații rare despre iubire și expunerea publică, în timp ce relația sa cu Danny Ramirez continuă să atragă atenția.

+ Mai multe
Carmen Grebenișan, surpriză neplăcută înainte de botezul fiului ei. Ce s-a întâmplat cu rochia pe care a comandat-o: "Dezamăgire"
Carmen Grebenișan, surpriză neplăcută înainte de botezul fiului ei. Ce s-a întâmplat cu rochia pe care a comandat-o: "Dezamăgire"
People

Carmen Grebenișan este în pline pregătiri pentru botezul fiului său, însă una dintre ținutele comandate pentru eveniment a dezamăgit-o complet.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC