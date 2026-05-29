Penélope Cruz, clipe terifiante în timpul filmărilor pentru The Black Ball. Ce a povestit actrița: „Am crezut că voi muri”

Penélope Cruz a vorbit deschis despre unul dintre cele mai dificile momente prin care a trecut recent, dezvăluind că a crezut că „va muri” după ce un medic a avertizat-o în legătură cu posibilitatea unui anevrism cerebral, chiar în timpul filmărilor pentru noul său proiect cinematografic, The Black Ball (La Bola Negra). Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă organizate la Festivalul de Film de la Cannes, potrivit Variety.

Momentul a avut loc după premiera filmului la Grand Théâtre Lumière, unde producția a fost întâmpinată cu aplauze prelungite. Actrița a povestit că episodul s-a petrecut chiar înainte de filmarea unor scene de noapte, în care interpreta o artistă de cabaret care cânta pentru soldați.

„Și apoi, exact când eram pe punctul de a ieși, îmi puneam peruca și mi-au spus: ‘Oh, aparent ai un anevrism cerebral'”, a declarat Cruz, potrivit Variety.

Actrița a mărturisit că vestea a afectat-o profund și că, pentru câteva momente, s-a temut pentru viața sa.

„Am crezut că voi muri”, a spus ea. „A fost ceva complet suprarealist în viața mea”.

Conform Variety, Penélope Cruz a primit acordul medicilor chiar a doua zi, după ce investigațiile au confirmat că putea continua filmările și scenele de dans și canto necesare pentru producție. Experiența a avut însă un impact major asupra modului în care privește viața și propria vulnerabilitate.

„M-am gândit: ‘Este un adevărat miracol. Trebuie să am asta în mine'”, a declarat actrița.

În cadrul aceleiași conferințe, Cruz a vorbit și despre sprijinul primit din partea echipei de producție și despre felul în care experiența personală s-a conectat, neașteptat, cu temele filmului.

„Treci prin aceste lucruri împreună și, totuși, în ciuda tuturor dificultăților, poți merge mai departe în viață”, a spus ea, potrivit Variety.

The Black Ball îi are în distribuție pe Glenn Close, Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Lola Dueñas și Carlos González. Filmul s-a aflat în competiția pentru Palme D’Or la Cannes și urmează să fie lansat în Spania pe 2 octombrie, prin Elastica Films.

Pe lângă acest proiect, Penélope Cruz va putea fi văzută și în The Invite, noul film regizat de Olivia Wilde, în care joacă alături de Seth Rogen și Edward Norton. Lansarea producției este programată pentru 26 iunie.

Penélope Cruz, despre căsnicia cu Javier Bardem

În urmă cu câțiva ani, Penélope Cruz a oferit câteva declarații rare despre căsnicia cu Javier Bardem, dar și despre cei doi copii ai lor, Leo și Luna.

Penélope a dezvăluit că Javier Bardem este cel care distrează întreaga familie, fiind un adevărat talent când vine vorba despre imitații.

„Cântă și este un mare dansator. Și îl imită uimitor de bine pe Mick Jagger. Îi imită pe Al Pacino și pe De Niro vorbind unul cu celălalt. Este incredibil”, a mărturisit Penélope Cruz.

Celebrul cuplu încearcă să își crească cei doi copii departe de lumina reflectoarelor, actrița mărturisind că „ei sunt cei care trebuie să decidă dacă vor avea o slujbă care este mai expusă publicului sau nu. Vor putea vorbi despre asta când vor fi pregătiți”.

În plus, Penélope Cruz a dezvăluit că Leo și Luna nu au conturi pe rețelele sociale și nici nu dețin telefoane mobile.

„Este atât de ușor să fii manipulat, mai ales dacă ai un creier care încă se formează. Și cine plătește prețul? Nu noi, nu generația noastră, care, poate la 25 de ani, a învățat cum funcționează un BlackBerry. Este un experiment cumplit făcut pe copii, pe adolescenți”.

În urmă cu doi ani, și Javier Bardem a făcut câteva dezvăluiri inedite despre căsnicia cu Penélope Cruz și despre prima întâlnire cu actrița.

„Ea avea 17 ani, iar eu 22. Era primul ei film; unul dintre primele mele filme. Un film important. Ne-am întâlnit la proba de costume, unde ne-am privit, și cred că atunci s-a întâmplat ceva. Ceva care nu are nicio explicație și care depășește logica și rațiunea”, a povestit Bardem pentru revista The Gentleman’s Journal.

Cu toate acestea, povestea de dragoste dintre Bardem și Cruz nu a început atunci, ci 17 ani mai târziu, când s-au reîntâlnit pe platourile de filmare ale peliculei Vicky Cristina Barcelona.

„Am conștientizat că sentimentul era încă acolo. Foarte viu. Spre surprinderea noastră! S-a întâmplat ca amândoi să fim singuri în acel moment, așa că, firesc, ceea ce trebuia să se întâmple s-a întâmplat, două persoane s-au reconectat pentru că aveau o mulțime de lucruri în comun, mult mai multe decât se așteptau”, a povestit actorul.

Javier Bardem a precizat și că faptul că s-au cunoscut înainte de a avea succes i-a ajutat să pună bazele unei relații solide.

„Ne-am cunoscut și ne-am văzut unul pe celălalt înainte de toată agitația, înainte de succes și înainte ca oamenii să ne vadă altfel din cauza a ceea ce deveniserăm. Și asta este o fundație importantă, să te bazezi pe cineva pentru că îl cunoști cu adevărat și te cunoaște cu adevărat. Tu mă vezi, eu te văd. Asta contează”.

Foto: Arhiva ELLE

