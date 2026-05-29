Carmen Grebenișan, surpriză neplăcută înainte de botezul fiului ei. Ce s-a întâmplat cu rochia pe care a comandat-o: „Dezamăgire”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Carmen Grebenișan se află în pline pregătiri pentru botezul fiului său, Kadri, eveniment care va avea loc în curând. Creatoarea de conținut și partenerul ei organizează ultimele detalii pentru ziua specială, însă o problemă neașteptată i-a stricat complet planurile legate de una dintre ținutele pregătite pentru ceremonie.

Carmen Grebenișan, șoc după ce a probat rochia de 4.000 de lei

Vedeta, care a devenit mamă în octombrie 2025, a povestit în mediul online că și-a comandat mai multe rochii pentru botez, dorind să aibă opțiuni diferite pentru eveniment. Una dintre ținute, adusă tocmai din Statele Unite, s-a dovedit însă o adevărată dezamăgire.

Creatoarea de conținut le-a arătat urmăritorilor rochia pentru care a plătit aproximativ 4.000 de lei, însă spune că produsul nu a avut deloc calitatea la care se aștepta. De la material până la croială, nimic nu a mulțumit-o, iar Carmen Grebenișan a decis că nu va purta ținuta la botezul băiețelului său.

„Aceasta trebuia să fie una dintre ținute, însă am fost foarte dezamăgită. 100% poliester și 4000 de lei? Serios? Eu sunt vinovată, fiindcă nu am verificat compoziția. Și e prost croită, acesta cică ar fi un XS. E un M toată ziua, plus că șnurul sugrumă la gât. Am mai comandat-o și din State. Dezamăgire”, a spus Carmen Grebenișan, în mediul online.

Vedeta a explicat că rochia nu doar că avea un material pe care nu îl considera potrivit pentru prețul plătit, ci și o croială complet diferită față de măsura comandată.

Ce alte ținute a pregătit pentru botezul lui Kadri

Chiar dacă una dintre rochii nu a fost pe placul ei, Carmen Grebenișan are deja alte variante pentru evenimentul important din familie.

Una dintre ținutele alese este o rochie verde, lungă și plisată, cu mâneci ample și trenă, pentru care a plătit aproximativ 3.900 de lei. Creatoarea de conținut mai are pregătită și o a doua rochie elegantă, într-o nuanță verde-gălbuie, realizată tot din pliuri, care ar fi costat aproape 2.200 de euro.

În ciuda incidentului cu ținuta comandată din America, Carmen Grebenișan continuă pregătirile pentru botezul fiului său și pare hotărâtă să transforme evenimentul într-o zi memorabilă.

Cum se descurcă Carmen Grebenișan în rolul de mamă

Carmen Grebenișan a ales să fie sinceră și să vorbească deschis despre provocările întâmpinate de când este mamă. Creatoarea de conținut și partenerul ei, Cristian, au ales să angajeze și o bonă internă care îi ajută destul de mult în gestionarea altor responsabilități.

„Suntem mult mai bine. Băiețelul începe să reacționeze, altfel te simți în preajma lui, simți că e momentul în care chiar comunici cu el, nu mai e doar bebelușul de care ai grijă. Se simt toate acestea, dar, totodată, se simte și oboseala. S-a acumulat oboseală, dar ne bucurăm că a ajuns și bona pentru noi și a fost o mare degajare. Ni s-au luat foarte multe de pe cap. Casa e mereu curată, așa că avem mai mult timp să stăm cu copilul și să lucrăm. Este o bonă internă, locuiește permanent cu noi, nu mai pleacă de aici. Sperăm că cel puțin trei ani de acum încolo”, a spus Carmen Grebenișan pentru spynews.ro.

Carmen Grebenișan a analizat destul de mult decizia de a avea o bonă pentru fiul ei, având câteva rețineri în acest sens. Creatoarea de conținut s-a consultat și cu prietena ei cea mai bună, Alina Ceușan, care este mamă a doi copii. Carmen Grebenișan a ales-o chiar pe prima bonă pe care Alina Ceușan a avut-o în familia ei.

Citește și:

Vedete la ELLE New Media Awards 2026 (II)

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro