Helen Mirren, confruntată pe stradă pentru susținerea față de statul Israel

Helen Mirren a fost confruntată în plină stradă de un protestatar din cauza sprijinului său pentru statul Israel, reiese dintr-un videoclip viralizat acum, dar care pare să fi fost filmat toamna trecută, postat recent pe contul anonim de Instagram Anti-Fascist Action UK. În videoclip, un bărbat se apropie de actrița în vârstă de 80 de ani și de soțul ei, regizorul Taylor Hackford, noaptea. Reacția inițială a actriței este una prietenoasă, aceasta părând să creadă că are de-a face cu un fan, dar apoi este surprinsă de reproșurile care îi sunt aduse pe un ton vehement.

Bărbatul care o oprește începe să îi reproșeze lui Helen Mirren sprijinul său constant pentru statul Israel, într-un moment în care reprezentanții acestuia sunt investigați pentru încălcarea Convenției pentru prevenirea și reprimarea crimei de genocid (adoptată de Adunarea Generală a ONU în decembrie 1948), prin acțiunile armatei în Fâșia Gaza. De asemenea, Benjamin Netanyahu, prim ministrul Israelului, și Yoav Gallant, Ministrul Apărării, sunt acuzați de crime de război în aceeași situație și Curtea Penală Internațională a emis în 2024 mandate de arestare pe numele acestora, impunând tuturor statelor semnatare ale Statutului de la Roma să îi rețină pe aceștia dacă se află pe teritoriul lor. Acțiunile armatei israeliene în teritoriile ocupate Gaza și Cisiordania din ultimii ani, după atacul de la 7 octombrie 2023, au generat uriașe tensiuni internaționale și o amplă mișcare de solidaritate internațională cu cauza eliberării palestinienilor.

„Și iat-o pe Helen Mirren, sionistă declarată. Ai spus că Israelul ar trebui să existe pentru totdeauna din cauza Holocaustului. Și a fost foarte fericită că casele palestinienilor au dispărut”, îi reproșează protestatarul actriței, în vreme ce soțul acesteia se adresează bărbatului care o confruntă, spunându-i să plece („fuck off”). Îndepărtându-se, bărbatul care o confruntă pe Helen Mirren îi spune acesteia: „Ești o cățea sionistă malefică. Și tu la fel, du-te dracului și tu” („You are an evil Zionist b**ch. And you (Hackford) as well, f**k you as well.”)

Helen Mirren este celebrată drept una dintre cele mai bune actrițe britanice, fiind recompensată de-a lungul vieții cu numeroase premii pentru rolurile sale, precum un premiu Oscar, trei Globuri de Aur, cinci trofee Emmy, un premiu Tony, două trofee la Festivalul Internațional de Film de la Cannes și multe altele. De asemenea, meritele i-au fost recunoscute și de casa regală britanică, aceasta fiind numită Dame de Regina Elisabeta (pe care Mirren a și întruchipat-o mai târziu, în filmul The Queen) în 2003.

Totodată, Mirren e considerată de multă vreme o susținătoare a statului Israel. Aceasta a vizitat pentru prima dată țara în 1967, după războiul care a condus la acumularea de către Israel a unor vaste teritorii, lucru în urma căruia milioane de palestinieni au ajuns să trăiască sub ocupație. La momentul respectiv, Mirren a făcut voluntariat într-un kibuț și și-a amintit în mai multe rânduri de experiența care a fost pentru ea una pozitivă. Pe parcursul carierei sale, Mirren a interpretat multiple personaje cu origini evreiești, dar cel mai notabil rol a fost cel al Goldei Meir, prima și singura femeie prim ministru a Israelului. Filmul Golda a apărut în 2023, iar actriței i s-a reproșat că a ales să interpreteze acest personaj controversat, dat fiind faptul că Meir a declarat în 1969 că „nu există ceva precum palestinienii… ei nu existau”. Confruntată la rândul său pentru această declarație, Meir a revenit în 1976, declarând că spusele sale ar fi fost „Nu există poporul palestinian. Există refugiați palestinieni.”

Helen Mirren în filmul Golda

În timpul campaniei de promovare a filmului Golda, Helen Mirren a fost confruntată de contestatari și întrebată de presă în privința asocierii cu un astfel de personaj. La momentul respectiv, actrița a declarat:

„Cred în Israel, cred în existența Israelului și cred că Israelul trebuie să meargă înainte în viitor, pentru totdeauna. Cred în Israel din cauza Holocaustului.”

Ceva mai târziu, Helen Mirren s-a declarat împotriva mișcărilor de boicotare a Israelului din punct de vedere cultural, afirmând că „nu i se pare corect” să îi „abandoneze pe artiștii din Israel”. Mai recent, actrița a semnat o scrisoare deschisă care susținea includerea reprezentanților statului Israel în concursul Eurovision. Acestei inițiative i s-au alăturat alte celebrități, precum Amy Schumer, Mila Kunis, Sharon Osbourne.

