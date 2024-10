Javier Bardem, dezvăluiri inedite despre căsnicia cu Penelope Cruz: „Asta este o fundație importantă”

Javier Bardem a oferit un interviu rar revistei The Gentleman’s Journal, în care vorbește despre prima întâlnire cu Penelope Cruz, despre mariajul lor de 14 ani, dar și despre cel mai recent film al său, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story. Pe lângă declarațiile inedite, actorul în vârstă de 55 de ani a realizat și o ședință foto provocatoare, în care apare la bustul gol. Imaginile au fost surprinse chiar de către soția sa, Penelope Cruz.

Bardem a povestit pentru The Gentleman’s Journal că a întâlnit-o pe actuala sa parteneră când aceasta avea doar 17 ani.

„Ea avea 17 ani, iar eu 22. Era primul ei film; unul dintre primele mele filme. Un film important. Ne-am întâlnit la proba de costume, unde ne-am privit, și cred că atunci s-a întâmplat ceva. Ceva care nu are nicio explicație și care depășește logica și rațiunea.”

Cu toate acestea, povestea de dragoste dintre Bardem și Cruz nu a început atunci, ci 17 ani mai târziu, când s-au reîntâlnit pe platourile de filmare ale peliculei Vicky Cristina Barcelona.

„Am conștientizat că sentimentul era încă acolo. Foarte viu. Spre surprinderea noastră! S-a întâmplat ca amândoi să fim singuri în acel moment, așa că, firesc, ceea ce trebuia să se întâmple s-a întâmplat – două persoane s-au reconectat pentru că aveau o mulțime de lucruri în comun, mult mai multe decât se așteptau”, a povestit actorul.

Javier a precizat și că faptul că s-au cunoscut înainte de a avea succes i-a ajutat să pună bazele unei relații solide.

„Ne-am cunoscut și ne-am văzut unul pe celălalt înainte de toată agitația, înainte de succes și înainte ca oamenii să ne vadă altfel din cauza a ceea ce deveniserăm. Și asta este o fundație importantă, să te bazezi pe cineva pentru că îl cunoști cu adevărat și te cunoaște cu adevărat. Tu mă vezi, eu te văd. Asta contează.”

Javier și Penelope au doi copii împreună: fiul lor, Leo, în vârstă de 13 ani, și fiica lor, Luna, de 11 ani. De asemenea, actorul a mărturisit publicației că a învățat să își accepte „imperfecțiunile” în ceea ce privește rolul de părinte.

„Sunt imperfect. Am o mulțime de defecte și lucruri care trebuie îmbunătățite la mine ca om. Dar să educi pe cineva este cea mai importantă responsabilitate pe care o vei avea vreodată. Îl ajuți să se formeze, să se dezvolte, și cum poți face asta dacă nu te educi pe tine însuți? Dacă nu evaluezi cu adevărat cine ești ca persoană? Cine ești? Ce ai realizat? Care sunt defectele noastre? Care sunt virtuțile noastre? Pentru că toți trebuie să lucrăm la calitățile noastre, să le acordăm atenție. Dar trebuie cu adevărat să ne concentrăm și pe defectele noastre.”

Bardem a vorbit și despre cel mai recent film al său, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, în care joacă rolul lui José Menendez.

„Este un mod prin care încercăm să înțelegem puțin mai bine de ce și de unde provin aceste acțiuni. Cred că asta este singura unealtă pe care orice artist o are: să aducă experiența, nu ideile, raționamentele sau teoriile. Experiența de a fi cineva pentru public, de a-i face să simtă – chiar și pentru o clipă – cum e să fii acea persoană, astfel încât judecata lor să se deschidă.”

Foto: Arhiva ELLE

