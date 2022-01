Obiceiuri culinare care îți vor schimba viața și silueta

Dacă îți dorești să duci o viață sănătoasă, fără să pierzi mult timp, iată câteva trucuri culinare care îți vor fi de folos.

1. Alege gustarea potrivită

Este foarte important să acorzi atenție gustărilor dintre mese. Renunță la covrigei pentru că aceștia nu aduc niciun beneficiu sănătății tale. Optează pentru alternative mai sănătoase, dar la fel de gustoase, precum: brânză, ouă (alimente bogate în proteine), nuci și avocado (conțin grăsimi necesare organismului nostru).

2. Ai grijă unde mănânci

Trebuie să acorzi atenție locurilor unde mănânci, în special dacă este vorba de un fast-food. Chiar dacă pare o alegere sănătoasă, o salată poate fi mai bogată caloric decât un burger dacă este plină de sosuri nesănătoase. Cercetează puțin înainte de a te duce să mănânci într-un anumit restaurant, pentru a nu regreta mai târziu! De asemenea, ai grijă ce mănânci în condiții de stres! Cercetările au arătat că, atunci când sunt stresați, oamenii tind să mănânce lucruri nesănătoase, de care în mod normal nu s-ar atinge. Când ești nervoasă, gândește-te foarte bine la consecințele negative ale alimentelor bogate în grăsimi, precum burgerii!

3. Taie tu feliile de ananas

Chiar dacă acest detaliu nu ți se pare deloc relevant, vei fi surprinsă când vei afla următorul lucru: bucățile de ananas își pierd 10 % din vitamina C și 25 % din carotenoide după 6 zile în frigider. Pentru a te bucura de avantajele acestui fruct, este preferabil să îți tai tu câteva felii de ananas decât să le cumperi deja tăiate de la supermarket.

4. Renunță la sucurile acidulate

Zahărul și aciditatea conținute de aceste sucuri sunt foarte nocive sănătății tale (consumate regulat, ele pot duce la diabet, cresc riscul bolilor de inimă etc.). Este timpul să renunți la sucurile acidulate! În cazul în care nu poți renunța la băuturile acidulate, încearcă să bei apă minerală cu lămâie. Poți adăuga și sucul provenit din fructul tău preferat și nu vei regreta alegerea făcută!

5. Mănâncă iaurt

Iaurtul este un aliment pe care trebuie să îl incluzi în dieta ta: este bogat în calciu, proteine și potasiu. Pe lângă toate beneficiile pe care le aduce organismului tău, este și un remediu bun împotriva unor tulburări ale stomacului precum constipația. Poți adăuga în iaurt și alte alimente sănătoase, precum cerealele sau fructele. Începe-ți ziua cu o astfel de combinație și vei avea mult mai multă energie decât dacă ai consuma un croissant. Trebuie doar să ai grijă ce iaurturi îți cumperi: evită să îți iei iaurturi cu fructe din supermarket deoarece au multe calorii și conțin mult zahăr, de care nu ai nevoie.

6. Renunță la carnea procesată

Evită să mănânci sandwichuri care conțin care procesată! Studiile au demonstrat că oamenii care mănâncă regulat mezeluri au cu 42 % mai multe șanse să sufere din cauza bolilor de inimă și cu 19 % mai multe șanse să aibă diabet de gradul 2. Înlocuiește carnea procesată cu resturile de carne de la cină, căci vor fi la fel de gustoase și mult mai sănătoase! Dacă nu ai această alternativă, îți poți cumpăra un sandwich vegetarian.

7. Mănâncă un măr înainte de plecare

Un măr pe zi ține doctorul departe! Înainte să mergi oriunde, mănâncă un măr și îți va ține de foame pentru câteva ore. De asemenea, merele sunt bogate în vitaminele A și C. Ele te pot ajuta să slăbești deoarece au un conținut scăzut de calorii. De asemenea, ele reduc riscul apariției cariilor deoarece diminuează nivelul de bacterii.

8. Adaugă puțină lămâie mâncării tale

Lămâia conține vitamina C, care aduce multe beneficii sănătății noastre. Încearcă să adaugi lămâie ca dressing pentru mâncarea ta și vei fi surprinsă de gustul bun pe care aceasta îl va căpăta. De pildă, este recomandat să pui puțină lămâie peste spanac. Chiar dacă spanacul este o sursă de fier, acesta are nevoie de vitamina C din lămâie.

Lămâia oferă un gust foarte bun și băuturilor. Apa minerală capătă un gust fresh datorită unei felii de lămâie. Aceasta oferă o aromă bună și ceaiului. Și să nu uităm să menționăm sănătoasa limonadă, care ne face verile mult mai răcoritoare. Dacă totuși limonada ți se pare prea acră, poți adăuga puțină miere!

9. Consumă multe ouă

Chiar dacă au existat multe zvonuri nefavorabile despre aceste alimente, ele s-au dovedit a fi nefondate. Un singur ou conține 12 minerale și vitamine diferite, inclusiv seleniu, vitaminele B2 și B15 și luteină. De asemenea, ouăle aduc un aport considerabil de proteine necesare organismului nostru. Sunt bune și pentru dietele de slăbit deoarece conțin albumină, cea mai bună proteină din natură.

10. Mănâncă supă

Supa este aliatul tău dacă ești la dietă! Are foarte puține calorii și te ajută să te saturi pentru că o parte din ea este făcută din apă. Datorită acestui lucru, supa ajută și la hidratare. De asemenea, acest tip de mâncare are multe avantaje în domeniul sănătății: anumite tipuri de supă, precum cea de pui sau cea de legume, ajută la combaterea gripei și previn constipația. Un studiu din 2019 a demonstrat că oamenii care mănâncă regulat supă sunt mult mai slabi decât cei care nu consumă deloc.

11. Consumă cereale la micul dejun

Acest obicei îți va oferi energia de care ai nevoie zilnic și este și foarte delicios. Încearcă să mănânci secară la micul dejun, sub diverse forme: în cereale de tip musli cu iaurt, de exemplu. Ar fi recomandat să înlocuiești pâinea albă cu pâinea de secară deoarece este o alternativă mult mai sănătoasă. Secara ajută la dietele de slăbire și menține glicemia la un nivel normal.

12. Consumă un smoothie zilnic

Dar ai foarte mare grijă la modul în care acesta este preparat! Acesta trebuie conțină întregul fruct, nu doar sucul. Acel suc, în cantități mari, poate avea consecințe negative pentru smalțul dinților. Pe lângă acest lucru, el nici nu conține fibrele de care ai nevoie. Doar fructele proaspete au acele fibre importante pentru organismul nostru.

Îți recomandăm să încerci diverse tipuri de smoothie-uri delicioase, precum cel cu avocado, mango și banană. O altă opțiune este să amesteci fructe cu diverse sortimente de lapte și nuci. Astfel, îți vei începe ziua cu o masă delicioasă și sănătoasă!

13. Consumă alcool în timpul meselor

Vești bune: să bei alcool în timp ce mănânci este un obicei foarte sănătos. Este recomandat să procedezi astfel pentru că te vei sătura mult mai repede și nu vei mai mânca în exces. De asemenea, conversațiile din timpul meselor vor deveni mult mai interesante. Dar nu trebuie să exagerezi cu alcoolul! Specialiștii le sfătuiesc pe femei să nu bea mai mult de 5 pahare de vin pe săptămână!

14. Renunță la sandwichurile wrap

Sandwichurile wrap par mai sănătoase decât cele normale pentru că sunt foarte subțiri. Ei bine, în ciuda aspectului lor, ele sunt foarte calorice: numai tortilla din care sunt făcute are în jur de 300-400 de calorii.

Ar trebui să începi să îți faci sandvișuri cu pâine de secară: aceasta este foarte sănătoasă și are un gust cu adevărat bun. De asemenea, nu uita să renunți la carnea procesată și să îți faci sandwichurile cu avocado, brânză, ouă sau piept de pui!

15. Folosește ulei de măsline extra-virgin

Uleiul de măsline are numeroase beneficii pentru sănătatea ta: reduce riscul apariției bolilor cardiovasculare, previne accidentul vascular cerebral, protejează ficatul etc. Este preferabil să cumperi ulei extra-virgin deoarece are cei mai mulți fitonutrienți și oferă un gust minunat mâncărurilor tale.

16. Consumă granola în cantități moderate

Granola îți stimulează energia și este o gustare delicioasă. Printre numeroasele sale avantaje se numără: ajutorul împotriva anemiei, efectele pozitive asupra celulelor canceroase și conținutul bogat în vitamina E. Singurul său dezavantaj este că poate conține mai mult zahăr și mai multe grăsimi saturate decât este nevoie. În concluzie, nu consuma granola în exces: pune o cantitate mică într-un iaurt, la care mai poți adăuga diverse semințe, nuci și fructe deshidratate.

17. Mănâncă unt de arahide la micul dejun

Untul de arahide este foarte popular în Occident deoarece conține proteine, potasiu și fibre, te ajută dacă vrei să slăbești și îți oferă multă energie. Însă ai grijă cu ce îl combini! Consumă untul de arahide alături de alte alimente sănătoase (banană, pâine de secară), nu alături de biscuiți sau clătite!

