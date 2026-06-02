Antonia, confesiune rară despre cei trei copii ai săi: „Nu spun asta suficient de des”

Cu ocazia Zilei Copilului, Antonia a ales să împărtășească o reflecție personală despre experiența de a fi mamă și despre lecțiile pe care le-a învățat de-a lungul anilor alături de cei trei copii ai săi. Mesajul publicat pe rețelele sociale a emoționat numeroși urmăritori și a generat sute de reacții.

Antonia, despre schimbările aduse de rolul de mamă

Artista este mama Mayei, în vârstă de 15 ani, din căsnicia cu Vincenzo Castellano, dar și a lui Dominic și Akim, copiii pe care îi are împreună cu Alex Velea.

În mesajul publicat pe contul său de socializare, cântăreața a vorbit despre impactul profund pe care maternitatea l-a avut asupra vieții sale și despre modul în care copiii au contribuit la dezvoltarea sa personală.

„Sunt mamă de aproape 16 ani. Și dacă este un lucru pe care l-am înțeles în toți anii ăștia, este că iubirea unui părinte nu seamănă cu nimic din ce trăiești înainte să ai copii. Copiii mei m-au învățat răbdarea atunci când credeam că am rămas fără ea. M-au învățat să văd frumusețea în lucrurile simple, să iert mai repede, să iubesc mai profund și să-mi pun sufletul în slujba altcuiva fără să simt că pierd ceva din mine.

Am fost mereu un om sensibil și empatic, dar cred că unul dintre cele mai mari daruri pe care le-am primit este faptul că nu mi-am pierdut copilul din mine. Încă o aud. Încă o înțeleg. Și poate tocmai de aceea am reușit să-mi înțeleg mai bine copiii. Să-i ascult. Să-i văd. Să-i iubesc exact așa cum sunt. Nu am fost și nu sunt o mamă perfectă. Am greșit, mai greșesc și astăzi. Dar în fiecare zi încerc să fiu mai bună decât am fost ieri. Și poate că nu spun asta suficient de des, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare dintre ei.

Pentru că maternitatea nu a fost doar un dar. A fost una dintre cele mai mari binecuvântări ale vieții mele. Iar astăzi mă simt profund recunoscătoare. Împlinită. Și mai convinsă ca niciodată că cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat vreodată este că am avut șansa să fiu mama lor”, a scris Antonia în dreptul imaginilor postate pe Facebook.

Antonia, dezvăluiri despre relația cu Alex Velea

Antonia și Alex Velea sunt considerați de mult timp unul dintre cele mai solide și admirate cupluri din showbiz, iar publicul e mereu curios ce îi ajută să rămână atât de apropiați. Recent, artista a vorbit deschis despre ingredientele care le mențin relația puternică de atâția ani.

După 14 ani împreună, cei doi demonstrează că o relație poate rămâne vie în timp. Se susțin reciproc ca la început și funcționează ca o echipă unită în creșterea și educarea băieților lor, Akim și Dominic.

Invitată la matinalul de la PRO FM, Antonia a povestit cum reușesc să păstreze echilibrul în cuplu.

Întrebată direct care este cheia relației lor, cântăreața a explicat că implicarea egală și dialogul constant fac diferența, iar dorința de a avea grijă de sine și de a-și impresiona partenerul rămâne o motivație importantă:

„Secretul este să menții focul. Cum? Comunicăm foarte mult și încă mă motivează să am grijă de mine ca femeie. Încă simt că vreau să îl impresionez. Asta mă motivează foarte mult și invers. Și împlinim 14 ani de relație”, a mărturisit Antonia.

