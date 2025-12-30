Antonia dezvăluie cum trec ea și Alex Velea peste conflictele din cuplu: „După atâția ani de relație…”

Alex Velea și Antonia formează unul dintre cele mai mediatizate cupluri din showbiz-ul românesc, însă notorietatea lor a venit la pachet cu o expunere constantă la critici și comentarii negative, atât pe plan profesional, cât și personal. De-a lungul anilor, cei doi au trebuit să gestioneze opinia publică și să facă față presiunii mediului artistic.

Antonia, despre tensiunile din cuplu

Într-un interviu recent acordat pentru Fanatik, Antonia a vorbit cu sinceritate despre modul în care ea și partenerul ei gestionează conflictele și discuțiile în contradictoriu care apar în relație.

„De cele mai multe ori, într-o astfel de situație, cedează cel care a provocat discuția respectivă. După atâția ani de relație, am ajuns la un echilibru din acest punct de vedere și știm să detensionăm rapid aceste discuții”, a explicat artista, subliniind maturitatea și înțelegerea care s-au dezvoltat între ei pe parcursul relației.

Antonia a vorbit, de asemenea, despre schimbările pe care maternitatea le-a adus în viața ei, mărturisind că aceasta a crescut nivelul de atenție și responsabilitate pe care îl simte zilnic.

„Am devenit și mai atentă, responsabilă, evident, mereu alertă, preocupată, îngrijorată, dar extrem de fericită și recunoscătoare pentru cei trei copii ai mei. Și cu inima plină de iubire infinită pentru ei”, a spus ea. Artista transmite astfel cât de mult contează pentru ea familia și modul în care copiii îi modelează viața și prioritățile.

Pe de altă parte, Antonia a explicat și motivele pentru care s-a retras oarecum din lumina reflectoarelor și de pe rețelele sociale, unde prezența ei fusese mai discretă în ultima perioadă.

„Nedreptatea, faptul că ești judecat doar pentru că exiști ca artist, ca persoană publică, că s-au spus și s-au scris multe minciuni. Totul a contribuit la dorința mea de a mă proteja și a mă expune mai puțin în contexte care simt că nu îmi fac bine', a declarat cântăreața. Aceasta evidențiază cât de important este pentru ea să gestioneze propria imagine și să protejeze sănătatea emoțională în contextul presiunii publice.

Antonia, pusă la zid din cauza intervenției nereușite

Anul care se apropie de final a fost unul extrem de dificil pentru Antonia, marcat de probleme medicale grave și decizii care au avut consecințe dramatice asupra sănătății sale. Artista a trecut prin nu mai puțin de trei operații menite să îndepărteze substanța Aquafilling din zona feselor, proceduri care au lăsat urme adânci atât la nivel fizic, cât și emoțional.

Totul a început în iunie 2025, moment în care Antonia a ales să apeleze la o intervenție estetică de mărire a posteriorului. Ceea ce părea inițial o soluție rapidă s-a transformat într-un coșmar medical: complicații severe, reacții agresive ale organismului și riscuri reale pentru viață. Pentru a elimina complet substanța injectată, medicii au fost nevoiți să intervină chirurgical de trei ori, într-un proces lung și traumatizant.

După ce a reușit să se recupereze și să scape de pericol, artista a decis să vorbească public despre experiența trăită. Mesajul ei a fost unul de avertisment, adresat în special celor care se lasă influențați de tendințele promovate intens pe rețelele de socializare și caută rezultate rapide prin proceduri estetice.

