Situația neașteptată prin care a trecut Marc Jacobs în propriul său magazin. Videoclipul cu celebrul designer a ajuns viral

Marc Jacobs a avut parte de o situație neașteptată în timpul unei vizite într-un magazin al brandului său dintr-un aeroport. Designerul a fost ajutat de o angajată care nu și-a dat seama nicio clipă cine este, iar momentul a stârnit amuzamentul fanilor din mediul online.

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  de  ELLE.ro
Situația neașteptată prin care a trecut Marc Jacobs în propriul său magazin. Videoclipul cu celebrul designer a ajuns viral

Designerul Marc Jacobs a demonstrat că faima nu garantează întotdeauna recunoașterea, nici măcar în propriul magazin. Într-un videoclip publicat pe TikTok luni, 1 iunie, creatorul de modă în vârstă de 63 de ani apare intrând într-o boutique Marc Jacobs aflată într-un aeroport.

În descrierea clipului, acesta a scris cu umor: „Și eu sunt client.”

Pe parcursul filmării, Marc Jacobs răsfoiește produsele expuse și discută cu o angajată a magazinului, care pare să nu-și dea seama nicio clipă cine este persoana pe care o ajută.

„Să vedem dacă reușim să trecem prin toată experiența fără ca ea să-și dea seama pe cine servește”, spune designerul într-unul dintre cadre.

După ce analizează oferta magazinului, acesta comentează amuzat: „Nu e rău, o selecție drăguță pentru un magazin din aeroport”, iar apoi adaugă râzând: „E plăcut să treci neobservat chiar în propriul tău magazin.”

@itsmemarcjacobs

…Im also a customer

♬ original sound – marc jacobs

Momentul culminant vine la finalul clipului, când Jacobs își ridică produsele cumpărate și îi întinde mâna angajatei. Deși videoclipul nu are sunet, un text afișat pe ecran indică faptul că designerul i-ar fi spus: „Sunt Marc Jacobs, încântat de cunoștință.”

Internauții s-au amuzat copios pe seama situației.

„Marc Jacobs, creat de Marc Jacobs, pentru Marc Jacobs, cumpărat de Marc Jacobs și nerecunoscut de propriii angajați”, a comentat un utilizator.

„Eu când mă întorc la fostul loc de muncă și mă aștept să mă recunoască toată lumea”, a scris altcineva.

Un al treilea utilizator a glumit: „Probabil se gândea că este o coincidență amuzantă că îl cheamă Marc Jacobs, exact ca pe magazin.”

Documentarul despre viața lui Marc Jacobs

Recent, designerul a colaborat cu regizoarea Sofia Coppola, o prietenă apropiată de mulți ani, pentru documentarul Marc by Sofia.

Produs de A24, filmul a avut premiera la Venice Film Festival în septembrie 2025 și urmărește ultimele 12 săptămâni din pregătirea colecției sale pentru prezentarea de primăvară 2024. Documentarul include imagini din culise și reflecții despre cele mai importante momente din cariera creatorului de modă.

Într-un interviu acordat revistei PEOPLE în luna martie, Jacobs a recunoscut că a avut emoții înainte să vadă rezultatul final.

„Cred că amândoi eram nervoși înainte să-l văd pentru prima dată. Sofia îmi spunea: ‘Sper să-i placă’, iar eu mă gândeam: ‘Doamne, e greu să mă privesc pe mine însumi'”, a povestit el.

În cele din urmă, designerul a fost încântat de rezultat.

„Îmi amintesc că la final am spus: ‘Îmi place persoana aceasta. Nu o urăsc deloc’. M-am simțit bine după ce am văzut filmul. Marea mea teamă era cum voi apărea în documentar și cum voi fi perceput” a mărturisit Marc Jacobs.

Uneori, se pare că cea mai mare provocare pentru un designer celebru nu este să creeze o colecție de succes, ci să fie recunoscut într-un magazin care îi poartă numele. O mică ironie a modei.

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foto: Profimedia

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