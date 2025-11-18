Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea: „Are foarte puțin acces la Internet”

Irina Shayk vorbește rar despre viața de familie, însă într-un interviu recent acordat publicației People, modelul a oferit câteva detalii despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea De Seine. Cei doi părinți, care își împart responsabilitățile într-un mod amiabil încă din 2019, pun pe primul loc protejarea copilului de expunerea publică.

Shayk a explicat că Lea, în vârstă de 8 ani, „înțelege foarte clar” atât cariera ei, cât și pe cea a actorului din „American Sniper”, însă au decis să limiteze aproape complet accesul ei la mediul online.

„Are foarte, foarte puțin acces la Internet, aproape deloc”, a declarat modelul, punctând că prioritățile lor sunt dezvoltarea unor legături reale și o copilărie cât mai normală. Ea își dorește ca fiica ei să se concentreze pe „construirea unei comunități, a prieteniilor și pe oferirea de iubire”. Iar în opinia ei, „acesta este cel mai bun lucru pe care îl poți oferi copilului tău, să îl crești într-o familie iubitoare”.

Modelul a vorbit și despre importanța cultivării încrederii în sine într-o lume care pune presiune pe aspectul fizic. Ea a mărturisit că o învață constant pe Lea să se iubească, într-un context în care „există atât de multe standarde de frumusețe” de care încearcă „să o protejeze”.

Irina Shayk și Bradley Cooper au început relația în 2015 și au devenit părinți în martie 2017. Chiar dacă s-au despărțit în 2019, cei doi au continuat să petreacă timp în familie, de la vacanțe comune până la sărbătorirea Halloweenului alături de Lea.

„Este cel mai bun tată la care eu și Lea am putea visa”, a spus Shayk în trecut despre Cooper, într-un interviu pentru ELLE USA.

Într-un alt interviu, acordat publicației V, Irina Shayk a vorbit despre modul în care ea și Bradley Cooper își cresc fiica, dar și despre provocările maternității. Modelul a povestit că nu a apelat la ajutorul unei bone, preferând ca ea și actorul să fie cei care se ocupă de creșterea micuței Lea De Seine.

„Nu avem o bonă, așa că uneori, [când prietenii mei propun să mergem la] o cină sau un concert, ei spun întotdeauna: ‘Știm ce va spune Irina: nu avem bonă.’ Ei spun că este replica mea salvatoare. Dar noi alegem să nu avem o bonă… a fi mamă este unul dintre cele mai uimitoare lucruri. Nu mi-am imaginat niciodată că mă voi bucura și voi iubi atât de mult acest lucru. Simt că nu există pe lumea asta o iubire mai bună pentru cineva, decât cea pentru copilul tău. Este pur și simplu specială”, a spus vedeta.

Bradley Cooper, mărturisiri emoționante despre fiica sa

Invitat anul trecut în cadrul podcastului „Armchair Expert with Dax Shepherd”, Bradley Cooper a făcut o serie de dezvăluiri emoționante despre rolul de tată și despre cum fiica sa, Lea, i-a schimbat viața.

„Nu sunt sigur că aș mai fi fost în viață dacă nu aș fi devenit tată”, a spus actorul din Maestro, în vârstă de 50 de ani.

El a explicat, folosind o metaforă, cum se simțea înainte de a deveni părinte.

„Aveam nevoie de cineva care să spună: ‘Vom arunca această ancoră masivă.’ Iar eu am zis: ‘De ce? Mergem cu viteză. Tocmai am făcut un upgrade la barcă și știu de unde vine vântul.’ Iar ei mi-au spus: ‘Nu, vine un tsunami, ai nevoie de o ancoră și o vom arunca.’ Acest lucru va dicta tot ceea ce vei face de acum încolo”.

Actorul a recunoscut și că i-a luat timp să simtă o legătură profundă cu fiica sa.

„În primele opt luni, am fost la modul: ‘Nici măcar nu știu dacă iubesc cu adevărat acest copil.’ Și apoi, dintr-o dată, nu s-a mai pus problema. ADN-ul tău îți va spune că există ceva mai important decât tine”, a spus el despre relația cu Lea.

„Mă gândesc la cum relația mea cu fiica mea influențează creșterea ei și călătoria pe care o va avea”, a mai adăugat actorul, subliniind că „lucrează” constant la propria persoană pentru a nu o răni pe micuță.

