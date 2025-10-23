Bradley Cooper și Gigi Hadid, apariție rară împreună. Au sărbătorit doi ani de relație

Gigi Hadid și Bradley Cooper au fost surprinși împreună la cea de-a doua aniversare a relației lor.

Bradley Cooper și Gigi Hadid, apariție rară împreună. Au sărbătorit doi ani de relație

Bradley Cooper și Gigi Hadid demonstrează că povestea lor de dragoste, în ciuda diferenței de vârstă, merge mai bine ca niciodată, cei doi sărbătorind recent doi ani de relație.

Bradley Cooper și Gigi Hadid au împlinit doi ani de relație

Actorul în vârstă de 50 de ani și supermodelul în vârstă de 30 de ani au fost surprinși plimbându-se braț la braț și privindu-se tandru în ochi. Gigi Hadid a purtat o haină din shearling și pantaloni eleganți, optând pentru un look natural, fără machiaj, care i-a scos în evidență tenul impecabil.

Bradley Cooper a ales o ținută relaxată, formată dintr-un top roșu, pantaloni chino și un fes portocaliu. Cei doi păreau complet îndrăgostiți, discutând zâmbitori, la doar câteva zile după ce Hadid a făcut furori pe podiumul show-ului Victorias Secret.

Apariția lor vine la scurt timp după ce Gigi Hadid a făcut o rară mențiune despre Bradley pe Instagram Stories. Supermodelul, care în urmă cu puțin timp vorbise și despre fostul ei iubit, Zayn Malik, a distribuit o fotografie în care apare relaxându-se pe o canapea confortabilă, promovând filmul regizat de actor, Is This Thing On?

Hadid i-a încurajat pe urmăritorii ei să vadă comedia dramatică în cinematografe, la premiera oficială programată pentru 19 decembrie.

Filmul Is This Thing On? a avut deja o proiecție specială în cadrul Festivalului de Film de la New York, unde Cooper nu doar joacă rolul principal, ci semnează și regia. Actorul a scris scenariul alături de Will Arnett și Mark Chappell. Povestea urmărește destrămarea unei căsnicii: Alex (Arnett) se confruntă cu vârsta mijlocie și divorțul, încercând să-și regăsească sensul în scena de stand-up comedy din New York, în timp ce soția sa, Tess (Dern), reflectează la sacrificiile făcute pentru familie, cei doi fiind nevoiți să gestioneze relația de co-părinți și propriile identități.

Cooper nu este străin de regie — el a regizat și filmele A Star Is Born (2018) și Maestro (2023).

Detalii despre relația lor

Gigi Hadid și Bradley Cooper au fost văzuți pentru prima dată împreună în octombrie 2023, la o cină în New York. Pe parcursul lunilor următoare, au mai fost surprinși la diverse ieșiri, iar o sursă a declarat pentru revista People în decembrie că relația „devenea tot mai serioasă.”

„Se întâlneau în secret de ceva vreme înainte ca povestea să ajungă în presă. Au vrut să vadă dacă lucrurile pot funcționa între ei”, a spus sursa. „Au petrecut câteva luni împreună, departe de ochii lumii, și totul a mers foarte bine.”

În ianuarie 2024, cuplul a participat împreună la petrecerea de după Globurile de Aur, alături de mama actorului. Câteva luni mai târziu, cei doi au fost surprinși sărutându-se pentru prima dată în public, în timpul unei cine cu prietenii. În octombrie anul trecut, Gigi Hadid a vorbit despre Bradley Cooper, spunând că el o susținea de acasă în timp ce ea defila pe podiumul show-ului Victoria’s Secret 2024.

„Se uită de acasă în seara asta”, a spus ea pentru Entertainment Tonight. „E în rolul de tată, dar e extrem de susținător.”

Cooper este tatăl unei fetițe de opt ani, Lea, pe care o are cu fosta lui parteneră, modelul Irina Shayk. Hadid are, la rândul ei, o fiică de cinci ani, Khai, născută din relația cu fostul membru One Direction, Zayn Malik.

Într-un interviu pentru Vogue din martie, Gigi a oferit declarații rare despre relația lor. Ea a spus că Bradley „i-a oferit experiența normală a unei relații” și a adăugat că el a făcut-o să redescopere pasiunea pentru teatru:

„E minunat să readuci așa ceva în viața ta. Vrei să ai o experiență normală de dating, dar chiar și pentru prietenii mei care nu sunt persoane publice, e greu. Unde mergi? Cum începi să vorbești cu cineva?”

Hadid a continuat: „Cred că este esențial să știi ce vrei și ce meriți într-o relație. Iar când găsești pe cineva care este în același punct, care știe ce își dorește și lucrează la sine — amândoi faceți asta separat, dar veniți împreună pentru a fi cei mai buni parteneri posibili — atunci chiar te simți norocos.”

Foto: Arhiva ELLE

