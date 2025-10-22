Alina Pușcău spune adevărul despre schimbarea echipelor la Asia Express și momentele petrecute alături de Dan Alexa: „Ei n-au dat faza asta la TV!”

Alina Pușcău a vorbit acum despre scenele de la Asia Express 2025 în care apare alături de Dan Alexa, scene care au fost mult comentate pe rețelele de socializare.

  Andreea Ilie
Un nou sezon al celui mai intens reality show de aventură a început la Antena 1. Asia Express – Drumul Eroilor le promite telespectatorilor un traseu spectaculos, plin de provocări neașteptate și emoții la cote maxime.

Alina Pușcău spune adevărul despre schimbarea echipelor la Asia Express

Unul dintre cele mai așteptate momente din Asia Express l-a constituit schimbarea echipelor, lucru întâmpinat cu amuzament de unii concurenți și cu nemulțumire de alții. În urma schimbării, Alina Pușcău și Dan Alexa au format o echipă pe parcursul a 24 de ore.

Alina Pușcău a vorbit acum despre scenele de la Asia Express 2025 în care apare alături de Dan Alexa, scene care au fost mult comentate pe rețelele de socializare. Ea a vorbit despre momentul când l-a mângâiat pe păr pe antrenor, în mașină, dar și despre noaptea când au dormit împreună.

„Ei n-au dat faza asta la TV! Ne-au dat niște cuvinte și eu credeam că o să fie o piesă de teatru. De aia l-am mângâiat pe păr și pe față. Dar nu au dat asta! Au dat la TV doar când puneam mâna pe părul lui”, a povestit Alina Pușcău în cadrul podcastului Colegi de Cameră, al celebrilor Cătălin Bordea si Nelu Cortea.

În ceea ce privește noaptea petrecută împreună, Alina Pușcău a recunoscut că nu s-a simțit bine să doarmă lângă un bărbat care nu îi este nici prieten, nici partener romantic.

„M-am schimbat în furou negru și m-am băgat într-un cearceaf de la sacul de dormit. I-am spus lui Dan: ‘Să nu mă atingi, să nu vii lângă mine că eu te bat’. El a zis: ‘Nu, sora mea’. Eu nu am dormit niciodată în pat cu un bărbat, dacă nu a fost prietenul meu sau dacă nu am avut ceva intim cu el. Eu așa sunt pentru că e vorba de energie. Îți dai seama că a fost foarte greu pentru mine să accept. Toată noaptea am vorbit cu Alexa că eu de ce nu sunt căsătorită și nu am copil până acum. Nu a fost să fie pentru mine până acum și chiar m-am ocupat de carieră. M-a ținut până la 2 noaptea că nu înțelegea”, a mai spus modelul.

Despre Asia Express 2025

Drumul Eroilor străbate 3 țări, Filipine, Vietnam și Coreea de Sud și îi aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, actorii Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro, și pe Karmen și prietena ei, hair-stylista Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar 1 dolar în buzunar, cele 9 perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon. Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut.

Drumul Eroilor este, mai mult ca oricând, un traseu al adaptabilității. Concurenții vor fi puși în situații extreme și inedite: vor gusta preparate locale de legendă – de la deja celebrul balut până la caracatița vie, vor experimenta mersul cu drezina, vor traversa deșerturi, vor descoperi cimitirul locuit din Manila, un loc unic pe fața Pământului, vor explora experiențe culturale și istorice – de la amintirea războiului din Vietnam până la fenomenul K-pop și vor fi nevoiți să facă față unor condiții meteo extreme, de la ploi torențiale, la caniculă şi până la ninsoare în Coreea de Sud.

Fiecare etapă va aduce o nouă lecție de curaj, rezistență și spirit de echipă, iar drumul până la marele premiu din Seoul se va transforma într-o adevărată aventură a eroilor contemporani.

Foto: Instagram

