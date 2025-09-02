Ce decizie surprinzătoare au luat Emil Rengle și partenerul său, Alejandro Fernandez, după Asia Express: „Ne-am dat spațiu”

Emil Rengle și Alejandro au vorbit despre experiența Asia Express și cum le-a schimbat viața emisiunea de la Antena 1.

Emil Rengle și Alejandro Fernandez formează un cuplu de ceva timp și au o relație tot mai solidă. Cei doi sunt logodiți și au planuri serioase de viitor. Emil Rengle, cel care a câștigat show-ul „Românii au talent” în anul 2018, a organizat în secret o cerere în căsătorie spectaculoasă, care a avut loc pe o plajă pustie în Mexic, în timpul unei vacanțe pe care o petreceau împreună.

Ce decizie au luat Emil Rengle și Alejandro Fernandez după Asia Express

Emil Rengle și partenerul lui de viață, Alejandro Fernandez, au acceptat cu brațele deschise provocarea de a forma o echipă în cadrul sezonului cu numărul 8 din cel mai dur reality show al momentului, Asia Express. Emisiunea de la Antena 1 are premiera duminică, 7 septembrie, de la ora 20:00, iar publicul abia așteaptă să vadă cum s-au descurcat cei doi în această competiție. 

În cadrul unui interviu acordat recent, Emil Rengle și Alejandro Fernandez au vorbit despre cum a fost pentru ei întreaga aventură Asia Express. 

„Suntem foarte curioși. Suntem puțin speriați, dar suntem foarte nerăbdători! A fost o experiență incredibilă, o experiență unică în viața noastră”, a declarat Alejandro Fernandez pentru Spynews.ro.

De asemenea, Emil Rengle și Alejandro Fernandez au surprins când au dezvăluit ce alegere au făcut după terminarea filmărilor show-ului Asia Express. Dansatorul și partenerul său de viață au decis ca pentru o scurtă perioadă să stea separați și să își ofere spațiu, după ce în emisiune au stat tot timpul împreună. Cei doi au simțit nevoia să fie departe unul de celălalt pentru scurt timp. 

„După perioada în care am fost în Asia Express, am avut nevoie și de puțin timp să ne fie dor unul de celălalt. Nici chiar despărțiți, ne-am dus în vacanță împreună, iar acolo ne-am dat spațiu să fim fiecare în filmul lui, câteva ore pe zi. Emisiunea ne-a făcut să fim mai puternici, ne-a unit, eu sunt foarte fericit și recunoscător că am ajuns să-l cunosc pe Alejandro în niște feluri în care m-au uimit, l-am redescoperit, m-am reîndrăgostit”, a spus Emil Rengle.

Despre Asia Express 2025

Drumul Eroilor va străbate 3 țări, Filipine, Vietnam și Coreea de Sud și îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, actorii Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro, și pe Karmen și prietena ei, hair-stylista Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar 1 dolar în buzunar, cele 9 perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon. Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut.

Foto: Instagram

