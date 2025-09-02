Anca Dinicu, confesiuni despre relația cu partenerul ei și momentul când au aflat că vor deveni părinți: „Nu știam dacă să ne speriem sau să ne bucurăm…”

Anca Dinicu a vorbit despre momenul special în care a aflat că este însărcinată și cum a reacționat partenerul ei atunci când a aflat vestea.

1. Anca Dinicu, partenerul ei și fiul lor
Anca Dinicu a devenit mamă pentru prima dată în luna noiembrie a anului 2024. Actrița a născut un băiețel. Vedeta nu a oferit până acum mai multe detalii referitoare la naștere, dar a făcut public numele pe care ea și partenerul ei, Georgian Păun, l-au ales pentru fiul lor, mai precis Radu.

Anca Dinicu, despre momentul în care i-a spus partenerului ei că vor deveni părinți

Într-un interviu acordat recent, Anca Dinicu a vorbit despre momenul special în care a aflat că este însărcinată și cum a reacționat partenerul ei atunci când a aflat vestea.

„Cred că mi-am dat seama că este sufletul meu pereche chiar în momentul în care am aflat că vom deveni părinți. Reacția lui a fost una care a spus totul! Mi-a zis că îmi va fi alături indiferent de ce decizie iau. Și, pentru mine, acel ‘sunt aici cu tine’ a însemnat mai mult ca orice cerere în căsătorie sau gest spectaculos. Nu, nu ne doream un copil, cel puțin nu atunci. Ne cunoscuserăm de foarte puțin timp, totul era încă la început. A fost o surpriză, una care ne-a dat puțin peste cap. Nici nu știam dacă să ne speriem sau să ne bucurăm. Era o avalanșă de emoții. Și partea cea mai amuzantă e că el a fost cel care mi-a spus că sunt însărcinată. Eu nu am avut curajul să mă uit la testul de sarcină. L-am lăsat pe el să-l verifice, iar reacția lui… a fost un melanj adorabil de bucurie și panică. De la ușa băii până pe canapea cred că a transpirat tot tricoul, clar n-o să uit niciodată expresia de pe fața lui!”, a povestit actrița pentru VIVA!.

Actrița, pe care o poți vedea pe micile ecrane în emisiunea The Ticket de la Antena 1, a recunoscut că a fost dificil să împartă responsabilitățile de mamă cu rolul de parteneră, mai ales că fiul ei nu a împlinit nici măcar un an.

„La noi, mai ales în primele luni, totul gravita în jurul copilului. A fost o perioadă intensă, frumoasă, dar și provocatoare. Au existat și momente în care ne-am dat seama că, din rolul de părinți, am uitat un pic de rolul de parteneri. Acest fapt nu a venit din lipsă de iubire, ci pentru că, pur și simplu, prioritățile se schimbă peste noapte. Ne-am împărțit responsabilitățile cât de echilibrat am putut și am învățat, din mers, să fim o echipă. Nu ne iese mereu perfect, dar ce contează e că ne dorim și muncim pentru ca lucrurile să fie din ce în ce mai bine. Iar copilul, în mod paradoxal, ne-a și apropiat pentru că ne-a învățat să ne privim și altfel, cu mai multă blândețe și complicitate”, a povestit ea pentru sursa citată.

Anca Dinicu, membră în juriul emisiunii The Ticket

Toamna aceasta începe în forță la Antena 1, cu premiera unuia dintre cele mai așteptate formate TV: The Ticket – o competiție unică, un spectacol în care aplauzele sunt transformate pe loc în bani!

Emisiunea va debuta sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 20:00 și promite să ofere telespectatorilor o experiență complet nouă, în care recompensa este imediată, iar publicul are un rol major.

În centrul show-ului se află un premiu uriaș de 100.000 de euro, care va fi câștigat în cadrul unei finale live. Drumul până acolo va depinde însă de capacitatea fiecărui concurent de a atrage publicul și juriul de partea lui. Spre deosebire de formatele clasice de tip „talent show”, noul proiect mizează pe felul în care acesta este prezentat. Modul în care concurenții își pun în valoare talentul devine la fel de important — sau chiar mai important — decât aptitudinea în sine. Criteriile de jurizare pun accent pe expresivitate, autenticitate, creativitate și forță artistică.

Regulile jocului sunt simple, dar provocatoare: cei 100 de de oameni din public oferă prin intermediul unei aplicații bilete cu valoare reală. Astfel, fiecare moment artistic poate aduce câștiguri imediate, iar publicul devine nu doar martor, ci și partener direct în recunoașterea valorii. Mai exact, la finalul numărului, concurentul pleacă acasă cu suma oferită de cei din public. Juriul are însă ultimul cuvânt, căci la finalul fiecărui episod, cei 5 vor alege, dintre cei care au obținut peste 5000 Ron, numărul care va lupta în marea finală pentru premiul de 100.000 de Euro. Un alt moment care va atrage cu siguranță atenția celor de acasă va fi cel al dezbaterilor dintre jurați și public, care, așa cum e de așteptat, nu sunt mereu pe aceeași lungime de undă când vine vorba de valoarea unui bilet.

Produs de Mona Segall și echipa ei și avându-i ca jurați pe Mihai Bendeac, Micutzu, Delia, Anca Dinicu și Maurice Munteanu, The Thicket vine cu o miză reală pentru concurenți, care nu se rezumă doar la talent, ci la transformarea fiecărui moment într-un spectacol complet, cu emoție, energie și impact scenic. În rolul de prezentatori îi vom vedea pe comedianții Cătălin Bordea și Nelu Cortea.

Mona Segall, declarații surprinzătoare despre noul sezon Asia Express: „A fost mai complicat de filmat'

Foto: Instagram

