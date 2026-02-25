Fiul lui Justin Trudeau, dezvăluiri rare despre relația fostului premier canadian cu Katy Perry

Katy Perry a petrecut timp alături de copiii iubitului ei, Justin Trudeau. Fiul cel mare al acestuia, Xavier, în vârstă de 18 ani, a confirmat că a cunoscut-o pe artistă și a vorbit deschis despre întâlnirile lor.

Xavier, detalii despre relația tatălui său cu Katy Perry

Fostul prim-ministru al Canadei are trei copii cu fosta sa soție, Sophie Grégoire: pe Xavier, pe fiica Ella-Grace, de 17 ani, și pe Hadrien, în vârstă de 11 ani.

„Este cool, este drăguță. Am vorbit ore întregi despre muzica mea. Mi-a dat sfaturi și mi-a spus care ar putea fi următorii pași pentru mine și alte lucruri de genul acesta”, a spus Xavier într-un videoclip realizat alături de creatorul de conținut G Hobs.

Xavier a fost întrebat și dacă a discutat cu Katy despre „călătoria pe Lună„. El a răspuns: „Nu am vorbit despre asta. A mers ea măcar pe Lună?” În realitate, artista nu a ajuns pe Lună, ci a orbitat pentru scurt timp în spațiu.

Într-o apariție de anul trecut la podcastul „The Brandon Gomez Show”, Xavier a vorbit și despre începuturile carierei sale muzicale.

„Am iubit mereu muzica, fie că o creez, fie că o ascult. Am avut întotdeauna o pasiune pentru ea”, a spus el.

Despre sprijinul primit din partea părinților săi, tânărul a declarat: „M-au susținut încă de la început. De fiecare dată când mă întorc de la studio, am ceva să le arăt, iar la cină ascultăm împreună și spun: ‘Îmi place asta. Asta nu-mi place'”

Xavier a adăugat: „Le place foarte mult. Sunt fericiți pentru mine. Sunt bucuroși că îmi aleg propriul drum în viață.”

Între timp, una dintre piesele lansate de Katy Perry în urmă cu 14 ani a redevenit virală în acest an.

Justin Trudeau și Katy Perry, împreună la un eveniment oficial

Katy Perry și Justin Trudeau au apărut împreună la Forumul Economic Mondial de la Davos, unde fostul premier canadian a susținut un discurs despre rolul „soft power”-ului într-o lume aflată în schimbare. Artista a fost prezentă în primul rând al sălii, urmărind intervenția partenerului său, iar la final cei doi au fost surprinși zâmbind și ținându-se de mână.

Discursul lui Justin Trudeau a fost centrat pe ideea că echilibrul global intră într-o nouă etapă.

„Cei 80 de ani de stabilitate și prosperitate pe care lumea i-a cunoscut de la sfârșitul ororilor celui de-Al Doilea Război Mondial s-au încheiat. Acea eră s-a terminat. Ne aflăm acum într-o perioadă de tranziție, în care creăm noua lume în care vom trăi.”

Fostul lider canadian a vorbit despre tentația tot mai mare a unor lideri de a recurge la forme de hard power și a pledat pentru o abordare opusă, subliniind că solidaritatea și cooperarea dintre state sunt mult mai productive pentru binele comun.

Pentru a ilustra ideea, Justin Trudeau a relatat un episod personal, descriind o „întâlnire cu o fată americană într-un bar din Montréal”, unde „ea a comandat un Jack and Coke”. Potrivit lui, „chelnerul i-a spus politicos că nu mai există alcool american, nu doar în acel bar, ci nicăieri în Montréal și, probabil, nicăieri în întreaga țară”.

Citește și:

Wolfgang Puck, celebrul chef de la Hollywood, îi critică abilitățile culinare ale lui Brooklyn Beckham: „Încearcă să fie bucătar. Nu este…”

foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro