Fiul lui Justin Trudeau, dezvăluiri rare despre relația fostului premier canadian cu Katy Perry

Fiul lui Justin Trudeau a vorbit despre relația tatălui său cu artista Katy Perry.
Katy Perry a petrecut timp alături de copiii iubitului ei, Justin Trudeau. Fiul cel mare al acestuia, Xavier, în vârstă de 18 ani, a confirmat că a cunoscut-o pe artistă și a vorbit deschis despre întâlnirile lor.
Fostul prim-ministru al Canadei are trei copii cu fosta sa soție, Sophie Grégoire: pe Xavier, pe fiica Ella-Grace, de 17 ani, și pe Hadrien, în vârstă de 11 ani.
„Este cool, este drăguță. Am vorbit ore întregi despre muzica mea. Mi-a dat sfaturi și mi-a spus care ar putea fi următorii pași pentru mine și alte lucruri de genul acesta”, a spus Xavier într-un videoclip realizat alături de creatorul de conținut G Hobs.
Xavier a fost întrebat și dacă a discutat cu Katy despre „călătoria pe Lună„. El a răspuns: „Nu am vorbit despre asta. A mers ea măcar pe Lună?” În realitate, artista nu a ajuns pe Lună, ci a orbitat pentru scurt timp în spațiu.
Într-o apariție de anul trecut la podcastul „The Brandon Gomez Show”, Xavier a vorbit și despre începuturile carierei sale muzicale.
„Am iubit mereu muzica, fie că o creez, fie că o ascult. Am avut întotdeauna o pasiune pentru ea”, a spus el.
Despre sprijinul primit din partea părinților săi, tânărul a declarat: „M-au susținut încă de la început. De fiecare dată când mă întorc de la studio, am ceva să le arăt, iar la cină ascultăm împreună și spun: ‘Îmi place asta. Asta nu-mi place'”
Xavier a adăugat: „Le place foarte mult. Sunt fericiți pentru mine. Sunt bucuroși că îmi aleg propriul drum în viață.”
Între timp, una dintre piesele lansate de Katy Perry în urmă cu 14 ani a redevenit virală în acest an.
Katy Perry și Justin Trudeau au apărut împreună la Forumul Economic Mondial de la Davos, unde fostul premier canadian a susținut un discurs despre rolul „soft power”-ului într-o lume aflată în schimbare. Artista a fost prezentă în primul rând al sălii, urmărind intervenția partenerului său, iar la final cei doi au fost surprinși zâmbind și ținându-se de mână.
Discursul lui Justin Trudeau a fost centrat pe ideea că echilibrul global intră într-o nouă etapă.
„Cei 80 de ani de stabilitate și prosperitate pe care lumea i-a cunoscut de la sfârșitul ororilor celui de-Al Doilea Război Mondial s-au încheiat. Acea eră s-a terminat. Ne aflăm acum într-o perioadă de tranziție, în care creăm noua lume în care vom trăi.”
Fostul lider canadian a vorbit despre tentația tot mai mare a unor lideri de a recurge la forme de hard power și a pledat pentru o abordare opusă, subliniind că solidaritatea și cooperarea dintre state sunt mult mai productive pentru binele comun.
Pentru a ilustra ideea, Justin Trudeau a relatat un episod personal, descriind o „întâlnire cu o fată americană într-un bar din Montréal”, unde „ea a comandat un Jack and Coke”. Potrivit lui, „chelnerul i-a spus politicos că nu mai există alcool american, nu doar în acel bar, ci nicăieri în Montréal și, probabil, nicăieri în întreaga țară”.
