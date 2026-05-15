Dragoș Bucur, rol într-un film de anvergură. Actorul joacă alături de staruri de renume de la Hollywood

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

FUZE: Diversiune explozivă, un thriller semnat de regizorul nominalizat la Oscar David Mackenzie, care urmărește o misiune contracronometru: dezamorsarea unei bombe și securizarea centrului Londrei, vine în cinematografele din România din 26 mai, distribuit de T.R.I.B.E Films!

Dragoș Bucur, într-un film alături de staruri importante

Rolurile principale sunt jucate de Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Gugu Mbatha-Raw și Sam Worthington, alături de Dragoș Bucur, Saffron Hocking, Elham Ehsas, Honor Swinton Byrne și mulți alții.

Dragoș Bucur în FUZE: Diversiune explozivă. Foto: Robert Viglasky

Prezentat la festivalurile internaționale de film de la Toronto și Palm Springs, filmul semnat de regizorul David Mackenzie, cunoscut pentru titluri precum Relay (2024), Outlaw King (2018), Hell or High Water (2016), Starred Up (2013), Spread (2009), se bazează pe scenariul semnat de Ben Hopkins (The Nine Lives of Tomas Katz) și a fost produs de Sébastien Raybaud, Callum Grant, David Mackenzie și Gillian Berrie.

În mijlocul haosului și al tensiunii în creștere, o operațiune criminală îndrăzneață prinde contur: un jaf planificat cu precizie milimetrică este camuflat în spatele unei crize. Pe măsură ce autoritățile aleargă contracronometru pentru a controla situația, alianțele se destramă și granițele morale dispar, iar filmul propulsează spectatorii printr-o serie de răsturnări de situație bine calculate, într-o cursă cinematografică de neuitat.

Maiorul Will Tranter (Aaron Taylor-Johnson), șeful echipei pirotehnice, e preocupat să oprească explozia și să salveze mii de vieți, în timp ce Karalis (Theo James) și partenerul său X (Sam Worthington) profită de haos pentru a sparge una dintre cele mai sigure bănci din centrul capitalei. O operațiune militară se transformă într‑o cursă contracronometru în care atât oamenii legii cât și răufăcătorii depind de un singur fitil.

Theo James în FUZE: Diversiune explozivă. Foto: Robert Viglasky

Filmat la Londra, FUZE: Diversiune explozivă pornește de la descoperirea unei bombe neexplodate din al Doilea Război Mondial pe un șantier din inima orașului — un eveniment care declanșează evacuarea masivă a capitalei. Astfel de situații s-au întâmplat în realitate, descoperirea de muniții neexplodate fiind un fenomen recurent în Marea Britanie, chiar la aproape 80 de ani de la încheierea războiului. Bombe neexplodate descoperite pe șantiere în zone centrale (precum Southwark, Soho, Kingston upon Thames, Plymouth, Northumberland), exact ca în premisa filmului. Evacuări de sute sau mii de oameni, cordoane de siguranță de sute de metri, poduri și străzi importante închise ore întregi, iar operațiuni de eliminare a munițiilor au fost declanșate pentru a neutraliza toate dispozitivele.

„Cu FUZE am vrut să creez ceva cinetic și cinematografic — să îmbin entuziasmul unui film despre un jaf cu tensiunea sufocantă a unui film despre o bombă gata să explodeze. Intensitatea și adrenalina filmului prind cu adevărat viață pe marele ecran”, spune regizorul David Mackenzie.

Regizorul s-a gândit la ideea filmului cu peste zece ani înainte de filmare — avea viziunea unui „mashup” între tensiunea unui film cu bombă neexplodată și dinamica unui jaf bancar. Ideea a rămas în sertar până când a simțit că are nevoie de ceva diferit față de Relay (2024):

„Era ceva destul de solitar și de intens. Voiam să creez ceva mai viu, mai nebun. Am simțit că e momentul potrivit. (…) Am dorit să fac ceva pur distractiv, visceral și cinematografic — fără să urmăresc vreun mesaj. Este o experiență cu mize mari, sper că incitantă. Vreau ca publicul să simtă ușurare când se termină filmul și să fi trăit o experiență captivantă a unui thriller contemporan de jaf cu tensiune maximă”, menționează David Mackenzie.

FUZE: Diversiune explozivă marchează a șaptea colaborare dintre directorul de imagine Giles Nuttgens și regizorul David Mackenzie. Imaginea filmului, construită în decorul real al Londrei pe picior de evacuare, este apreciată drept un element esențial al tensiunii cinetice și cinematografice pe care Mackenzie a urmărit-o.

Theo James în FUZE: Diversiune explozivă

Coloana sonoră a filmului este semnată de Tony Doogan, celebru compozitor, producător muzical și inginer de sunet scoțian, a cărui carieră acoperă trei decenii de muzică de film, televiziune și producție discografică de înalt nivel. Înainte de a se dedica muzicii de film, Doogan a fost unul dintre cei mai căutați producători ai scenei indie britanice și post-rock internaționale, modelând sunetul unor trupe devenite ulterior iconice. Muzica din Fuze este construită – conform metodei sale consacrate – în jurul unui concept sonic specific filmului: tensiunea dublă a dezamorsării și a jafului, un contracronometru sonor care susține ritmul cinetic al imaginii lui Giles Nuttgens.

Rolul principal (pozitiv) este jucat de Aaron Taylor-Johnson, cunoscut pentru rolurile din Nowhere Boy, Kick-Ass, Savages, Godzilla, Avengers: Age of Ultron, Nocturnal Animals, Bullet Train, Kraven the Hunter.

Aaron Taylor-Johnson în FUZE: Diversiune explozivă. Foto: Robert Viglasky

Antagonistul filmului este interpretat Theo James, un actor recunoscut de public pentru personaje complexe din Archive, Lying and Stealing, Backstabbing for Beginners, The White Lotus, The Gentlemen). Mâna lui dreaptă și partenerul său de jaf, taciturn și imprevizibil este Sam Worthington, actorul australian ajunge la statutul de superstar planetar odată cu rolul din seria filmelor Avatar.

Sam Worthington în FUZE: Diversiune explozivă. Foto: Robert Viglasky

T.R.I.B.E Films aduce FUZE: Diversiune explozivă, un film produs de Sigma Films și Anton, din 26 mai în cinematografele din România.

Despre cariera lui Dragoș Bucur

Dragoș Bucur, care a absolvit secția Actorie de la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică din București (UNATC), și-a făcut debutul în film cu Terminus Paradis, pelicula din 1998 regizată de Lucian Pintile. A jucat în filme semnate de regizori români consacrați, precum Cristi Puiu (Marfa și banii, Moartea domnului Lăzărescu), Radu Muntean (Furia, Hârtia va fi albastră, Marți, după Crăciun și Boogie), Corneliu Porumboiu (Polițist, adjectiv) și Paul Negoescu (Două lozuri, Încă două lozuri).

Dincolo de spațiul românesc, a jucat și în producții străine, precum Ride Along, The Way Back și Youth Without Youth. Dragoș Bucur deține două premii Gopo. Primul a fost câștigat în 2009, pentru cel mai bun actor în rol principal pentru rolul din Boogie. Un an mai târziu, a fost desemnat din nou cel mai bun actor în rol principal pentru prestația din Polițist, adjectiv.

Citește și:

Cine sunt cei doi actori români care joacă alături de Jennifer Lawrence și Leonardo DiCaprio în filmul lui Martin Scorsese

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro