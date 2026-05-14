Iulia Vântur a atras toate privirile la Festivalul de Film de la Cannes 2026. Artista promovează scurtmetrajul „Echoes of Us”

Iulia Vântur a atras toate privirile la Festivalul de Film de la Cannes 2026, unde a apărut pe covorul roșu într-o ținută elegantă și a promovat noul său proiect cinematografic, "Echoes of Us"

Festivalul de Film de la Cannes 2026 a adus pe Riviera Franceză unele dintre cele mai cunoscute nume din cinematografie, muzică și fashion, iar printre aparițiile care au atras atenția s-a aflat și Iulia Vântur. Vedeta a participat la deschiderea celei de-a 79-a ediții a festivalului și a pășit pe celebrul covor roșu de la Grand Théâtre Lumière.

Iulia Vântur a strălucit la Festivalul de Film de la Cannes 2026

În acest an, India a fost reprezentată la Cannes de mai multe personalități cunoscute, printre care actrița Alia Bhatt, regizorul Ashutosh Gowariker și Iulia Vântur, care a participat la eveniment pentru promovarea scurtmetrajului „Echoes of Us”.

Apariția artistei a fost rapid remarcată în mediul online, iar imaginile de pe covorul roșu au circulat intens pe rețelele sociale.

Pentru seara de gală, Iulia Vântur a ales o rochie într-o nuanță delicată de bleu ciel, completată de bijuterii strălucitoare și un styling elegant. Artista a optat pentru un machiaj sofisticat și bucle clasice, purtate pe un singur umăr. În timp ce urca treptele Palais des Festivals, aceasta s-a oprit pentru fotografii și a interacționat cu fanii prezenți la eveniment.

La Cannes, Iulia Vântur a fost însoțită de actorul Deepak Tijori, colegul său din proiectul „Echoes of Us”, film pe care cei doi l-au promovat în cadrul festivalului. După apariția de pe covorul roșu, artista a publicat un mesaj pe rețelele sociale în care a descris experiența trăită la Cannes drept una specială.

„O seară magică la deschiderea unuia dintre cele mai prestigioase festivaluri de film din lume, Festivalul de Film de la Cannes. Ne bucurăm nespus să fim aici, să prezentăm filmul nostru ‘Echoes Of Us’, care a parcurs el însuși un drum incredibil. Am fost onorați să venim ca echipă și să fim împreună în această seară specială, pe covorul roșu. Recunoscători’, a scris Iulia în descrierea unui videoclip postat online.

Postarea a adunat rapid sute de reacții și comentarii din partea fanilor, care au complimentat apariția artistei.

„Wow, cât de frumoasă poți fi!”, „Eleganță, atitudine și multă încredere!”, „Felicitări, Iulia!”, „Felicitări pentru momentul superb de la Cannes! Ai strălucit cu adevărat și ai reprezentat frumusețea și rafinamentul la cel mai înalt nivel!”, au fost doar câteva dintre mesajele lăsate de urmăritori.

În ultima perioadă, Iulia Vântur și-a concentrat activitatea pe proiecte dezvoltate în India, unde este implicată atât în muzică, cât și în producții cinematografice și colaborări internaționale. Recent, artista a vorbit și despre piesa „Tere Sang”, prima colaborare muzicală cu Arijit Singh. Într-un interviu, aceasta a povestit despre experiența petrecută în satul natal al artistului, pe care l-a descris drept „cald, liniștit și plin de viață”.

Iulia Vântur, despre comentariile jignitoare pe care le primește

Iulia Vântur își trăiește visul în India de mai bine de un deceniu, unde a reușit să-și construiască o carieră muzicală de succes. Pe parcursul acestui timp, a avut ocazia să cânte alături de artiști celebri și să urce pe scene importante ale lumii.

Deși a ales mereu discreția atunci când vine vorba despre viața personală, Iulia Vântur nu evită subiectele sensibile atunci când decide să vorbească deschis.

Într-un interviu acordat recent, Iulia Vântur a vorbit despre comentariile jignitoare pe care le primește în mediul online. Artista a mărturisit că nu are timpul necesar de a se ocupa corespunzător de conturile sale de socializare, având un program foarte încârcat.

„Despre comentarii… câteodată le citesc, la unele râd, la cele justificate iau aminte, la cele răutăcioase gratuit uneori și răspund, dar cu compasiune. Oamenii au nevoie de bunătate, nu de judecată. Eu funcționez după mottoul ‘fii tu cel care face schimbarea. Răutății să nu-i răspunzi niciodată cu răutate sau judecată. Tocmai acei oameni au nevoie de înțelegere, de dragoste. Și câteodată văd și schimbare. De foarte multe ori, pentru că le vorbesc sincer, din suflet, își cer iertare și lasă masca jos. Atunci câștigăm omenie, nu urmăritori. Părinții mei au fost afectați de diverse titluri, comentarii, mai ales că erau și eram departe. Din păcate, cred că pentru ei a fost cel mai greu, însă pe măsură ce au văzut cu ochii lor realitatea și dinamica spațiului public, nu au mai dat importanță acestor comentarii”, a povestit ea pentru VIVA!.

Lili Sandu, sinceră despre relația cu părinții lui Silviu Țolu. Cum se înțelege cu ei: „Nu au dat sfaturi gratuite'

