Chef Florin Dumitrescu a câștigat un proces cu Antena Group. Ce despăgubiri i se cereau și care a fost motivarea instanței

Chef Florin Dumitrescu a câștigat un proces cu Antena Group, însă decizia nu este definitivă.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Chef Florin Dumitrescu a câștigat un proces cu Antena Group. Ce despăgubiri i se cereau și care a fost motivarea instanței

Florin Dumitrescu este unul dintre cei mai renumiți bucătari din România, și alături de Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu, formează o echipă excepțională în juriul emisiunilor culinare, devenind astfel o figură cunoscută la nivel național.

Chef Florin Dumitrescu a câștigat un proces cu Antena Group

În luna octombrie a anului 2023, Antena 1 a anunțat înlocuirea primilor 3 jurați ai formatului Chefi la cuțite: Florin Dumitrescu, Cătălin Scărlătescu și Sorin Bontea. Motivul despărțirii – Refuzul celor 3 jurați de a participa la filmările din octombrie 2023, conform calendarului de filmare comunicat către ei în martie 2023, refuz exprimat cu foarte puțin timp înainte de data stabilită pentru filmările sezonului 13. Foștii jurați au invocat starea de oboseală drept justificare pentru refuzul lor, deși între filmări pauza a fost de 6 luni (aprilie-octombrie 2023).

Antena Group a decis să deschidă mai multe procese împotriva celor trei chefi, Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu, care au demisionat de la emisiunea „Chefi la Cuțite”, atât procese individuale, cât și unul colectiv.

Jurnaliștii de la Pagina de Media afirmă că Chef Florin Dumitrescu a câștigat un proces cu Antena Group, însă decizia nu este definitivă.

În cadrul acestui proces, Antena Group cerea despăgubiri de 100.000. de euro pentru încălcarea unei clauze din contract, care interzicea realizarea de campanii publicitare pentru alte companii fără acordul prealabil scris al televiziunii. Antena a susținut că Dumitrescu a realizat 26 de promovări online pentru un brand de ceasuri, fără aprobare.

Chef Florin Dumitrescu a contestat acuzațiile și a declarat că, de-a lungul colaborării sale cu Antena Group, niciodată nu i s-a cerut să obțină acord scris pentru postările de pe rețelele de socializare, chiar și atunci când acestea includeau promovări pentru terțe entități.

„Niciodată, până la notificarea din 30 octombrie 2023, reclamanta nu mi-a solicitat să înlătur din mediul online materialele postate în legătură cu terții care nu fac parte din trust și să solicit, pentru viitor, acordul prealabil scris al acesteia pentru astfel de postări”, se arată în motivarea instanței.

Instanța a concluzionat că Antena Group a invocat clauza contractuală pentru prima oară după deteriorarea relației cu Dumitrescu și colegii săi, considerând acest lucru un abuz de drept.

„Momentul în care reclamanta a invocat pentru prima dată clauza indică o deturnare a acesteia dintr-un instrument preventiv (…) într-un instrument de constrângere a pârâtului să continue o relație contractuală pe care nu o mai dorea”, se arată în motivare.

Chef Sorin Bontea a pierdut un proces cu Antena Group

În luna aprilie, conform celor de la Pagina de Media, Sorin Bontea a pierdut un proces cu Antena 1 și trebuie să plătească daune în valoare de 100.000 de euro. Plus 8.575 lei reprezentând cheltuieli de judecată – taxa de timbru. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată prin apel în termen de 30 de zile.

„Admite cererea aşa cum a fost formulată şi modificată. Obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 100.000 de euro, în lei, la cursul valutar BNR de la data plăţii, alături de dobânda legală penalizatoare, calculată conform art. 3 alin. 21 din OG nr. 13/2011, pentru perioada cuprinsă între 04.11.2023 şi până la data plăţii efective a debitului principal. Obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 8.575 lei reprezentând cheltuieli de judecată – taxa de timbru. Ia act că s-au solicitat cheltuieli de judecată constând în onorariu avocaţial pe cale separată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare”, notează sursa citată că se arată în decizia instanței.

Citește și:
Andreea Esca a dezvăluit imagini de colecție alături de cei doi copii ai ei, Alexia și Aris: „Am dat peste niște albume'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 54.9 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 54.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Precomanda TITANIC Precomanda TITANIC 264.5 RON Cumpără acum

Recomandari
Andreea Popescu, recunoscătoare fostului soț pentru sprijinul financiar după divorț. Ce a dezvăluit public: "El nu avea nicio obligație, dar..."
People
Andreea Popescu, recunoscătoare fostului soț pentru sprijinul financiar după divorț. Ce a dezvăluit public: "El nu avea nicio obligație, dar..."
Momente de panică la Festivalul de Film de la Cannes 2026. Ce s-a întâmplat la una dintre petreceri: "A fost înfricoșător"
People
Momente de panică la Festivalul de Film de la Cannes 2026. Ce s-a întâmplat la una dintre petreceri: "A fost înfricoșător"
Cristi Chivu, imagine emoționantă alături de familie după ce Inter Milan, echipa pe care o antrenează, a câștigat Cupa Italiei
People
Cristi Chivu, imagine emoționantă alături de familie după ce Inter Milan, echipa pe care o antrenează, a câștigat Cupa Italiei
Kate Middleton a ales o ținută neașteptată pentru începutul vizitei sale oficiale din Italia. Cum i-a surprins pe admiratori
People
Kate Middleton a ales o ținută neașteptată pentru începutul vizitei sale oficiale din Italia. Cum i-a surprins pe admiratori
Detaliul neașteptat ce s-a putut observa în imaginile cu Olena Zelenska de la întâlnirea cu Mirabela Grădinaru la Cotroceni
People
Detaliul neașteptat ce s-a putut observa în imaginile cu Olena Zelenska de la întâlnirea cu Mirabela Grădinaru la Cotroceni
De la ce a pornit, de fapt, conflictul dintre Emmanuel și Brigitte Macron, în care președintele francez a fost lovit de soția lui. De vină ar fi o actriță celebră
People
De la ce a pornit, de fapt, conflictul dintre Emmanuel și Brigitte Macron, în care președintele francez a fost lovit de soția lui. De vină ar fi o actriță celebră
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Principesa Elena, apariție neașteptată în România! Ce se întâmplă la Casa Regală
Principesa Elena, apariție neașteptată în România! Ce se întâmplă la Casa Regală
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Publicitate
Prognoza meteo AccuWeather pe 7 zile: val de ploi, furtuni și răcire bruscă în România. De duminică, vremea se strică în toată țara
Prognoza meteo AccuWeather pe 7 zile: val de ploi, furtuni și răcire bruscă în România. De duminică, vremea se strică în toată țara
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Antena 1
Primul răsfăț al băiețelului pierdut și căutat de autoritățile din Sibiu. Ce a mâncat micuțul după ce a fost salvat
Primul răsfăț al băiețelului pierdut și căutat de autoritățile din Sibiu. Ce a mâncat micuțul după ce a fost salvat
Conchita Wurst, transformare neașteptată de look. Cum arată „femeia cu barbă” care a câștigat Eurovision 2014
Conchita Wurst, transformare neașteptată de look. Cum arată „femeia cu barbă” care a câștigat Eurovision 2014
Andreea Ibacka a publicat un mesaj cu subînțeles înainte să se afle de divorț. Care au fost semnele
Andreea Ibacka a publicat un mesaj cu subînțeles înainte să se afle de divorț. Care au fost semnele
Simona Butură de la Insula Iubirii s-a căsătorit religios. Cum arată în rochie de mireasă. Imagini de la eveniment
Simona Butură de la Insula Iubirii s-a căsătorit religios. Cum arată în rochie de mireasă. Imagini de la eveniment
Unica.ro
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Nu a fost la nunta tatălui său cu Andreea Bălan, însă detaliul care tocmai s-a aflat azi despre fiul lui Victor Cornea i-a bulversat pe toți: „Nu e ușor! Băiețelul lui, Luca..."
Nu a fost la nunta tatălui său cu Andreea Bălan, însă detaliul care tocmai s-a aflat azi despre fiul lui Victor Cornea i-a bulversat pe toți: „Nu e ușor! Băiețelul lui, Luca..."
O recunoști? Este femeia care stă de 20 de ani în spatele președintilor României. dar puțini știu unde s-a născut. Așa a început cariera ei
O recunoști? Este femeia care stă de 20 de ani în spatele președintilor României. dar puțini știu unde s-a născut. Așa a început cariera ei
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva, mesaje pline de dragoste pentru fiul lor. Alexandru a împlinit 7 ani: "Am învățat și am crescut împreună"
Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva, mesaje pline de dragoste pentru fiul lor. Alexandru a împlinit 7 ani: "Am învățat și am crescut împreună"
People

Alexandru, fiul pe care Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva îl au împreună, a împlinit 7 ani.

+ Mai multe
Când apare la PRO TV serialul "Trafic", în care joacă Tudor Chirilă, Dragoș Bucur și Adela Popescu. Filmările s-au terminat de câteva zile
Când apare la PRO TV serialul "Trafic", în care joacă Tudor Chirilă, Dragoș Bucur și Adela Popescu. Filmările s-au terminat de câteva zile
People

Dragoș Bucur și Tudor Chirilă sunt protagoniștii unui nou serial original PRO TV.

+ Mai multe
Ce cadouri speciale au primit invitații de la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea: "Și-au ales dintre cele șase..."
Ce cadouri speciale au primit invitații de la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea: "Și-au ales dintre cele șase..."
People

La câteva zile după marele eveniment, Andreea Bălan a dezvăluit detalii speciale despre surprizele pregătite invitaților și gestul apreciat de toate doamnele prezente la petrecere.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC