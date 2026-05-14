Chef Florin Dumitrescu a câștigat un proces cu Antena Group. Ce despăgubiri i se cereau și care a fost motivarea instanței

Florin Dumitrescu este unul dintre cei mai renumiți bucătari din România, și alături de Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu, formează o echipă excepțională în juriul emisiunilor culinare, devenind astfel o figură cunoscută la nivel național.

Chef Florin Dumitrescu a câștigat un proces cu Antena Group

În luna octombrie a anului 2023, Antena 1 a anunțat înlocuirea primilor 3 jurați ai formatului Chefi la cuțite: Florin Dumitrescu, Cătălin Scărlătescu și Sorin Bontea. Motivul despărțirii – Refuzul celor 3 jurați de a participa la filmările din octombrie 2023, conform calendarului de filmare comunicat către ei în martie 2023, refuz exprimat cu foarte puțin timp înainte de data stabilită pentru filmările sezonului 13. Foștii jurați au invocat starea de oboseală drept justificare pentru refuzul lor, deși între filmări pauza a fost de 6 luni (aprilie-octombrie 2023).

Antena Group a decis să deschidă mai multe procese împotriva celor trei chefi, Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu, care au demisionat de la emisiunea „Chefi la Cuțite”, atât procese individuale, cât și unul colectiv.

Jurnaliștii de la Pagina de Media afirmă că Chef Florin Dumitrescu a câștigat un proces cu Antena Group, însă decizia nu este definitivă.

În cadrul acestui proces, Antena Group cerea despăgubiri de 100.000. de euro pentru încălcarea unei clauze din contract, care interzicea realizarea de campanii publicitare pentru alte companii fără acordul prealabil scris al televiziunii. Antena a susținut că Dumitrescu a realizat 26 de promovări online pentru un brand de ceasuri, fără aprobare.

Chef Florin Dumitrescu a contestat acuzațiile și a declarat că, de-a lungul colaborării sale cu Antena Group, niciodată nu i s-a cerut să obțină acord scris pentru postările de pe rețelele de socializare, chiar și atunci când acestea includeau promovări pentru terțe entități.

„Niciodată, până la notificarea din 30 octombrie 2023, reclamanta nu mi-a solicitat să înlătur din mediul online materialele postate în legătură cu terții care nu fac parte din trust și să solicit, pentru viitor, acordul prealabil scris al acesteia pentru astfel de postări”, se arată în motivarea instanței.

Instanța a concluzionat că Antena Group a invocat clauza contractuală pentru prima oară după deteriorarea relației cu Dumitrescu și colegii săi, considerând acest lucru un abuz de drept.

„Momentul în care reclamanta a invocat pentru prima dată clauza indică o deturnare a acesteia dintr-un instrument preventiv (…) într-un instrument de constrângere a pârâtului să continue o relație contractuală pe care nu o mai dorea”, se arată în motivare.

Chef Sorin Bontea a pierdut un proces cu Antena Group

În luna aprilie, conform celor de la Pagina de Media, Sorin Bontea a pierdut un proces cu Antena 1 și trebuie să plătească daune în valoare de 100.000 de euro. Plus 8.575 lei reprezentând cheltuieli de judecată – taxa de timbru. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată prin apel în termen de 30 de zile.

„Admite cererea aşa cum a fost formulată şi modificată. Obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 100.000 de euro, în lei, la cursul valutar BNR de la data plăţii, alături de dobânda legală penalizatoare, calculată conform art. 3 alin. 21 din OG nr. 13/2011, pentru perioada cuprinsă între 04.11.2023 şi până la data plăţii efective a debitului principal. Obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 8.575 lei reprezentând cheltuieli de judecată – taxa de timbru. Ia act că s-au solicitat cheltuieli de judecată constând în onorariu avocaţial pe cale separată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare”, notează sursa citată că se arată în decizia instanței.

