Florin Dumitrescu, Cătălin Scărlătescu și Sorin Bontea au câștigat procesul intentat Antena Group. Ce sume au primit cei trei chefi

În luna octombrie a anului 2023, Antena 1 a anunțat înlocuirea primilor 3 jurați ai formatului Chefi la cuțite: Florin Dumitrescu, Cătălin Scărlătescu și Sorin Bontea. Motivul despărțirii – Refuzul celor 3 jurați de a participa la filmările din octombrie 2023, conform calendarului de filmare comunicat către ei în martie 2023, refuz exprimat cu foarte puțin timp înainte de data stabilită pentru filmările sezonului 13. Foștii jurați au invocat starea de oboseală drept justificare pentru refuzul lor, deși între filmări pauza a fost de 6 luni (aprilie-octombrie 2023).

Antena Group a decis să deschidă proces împotriva celor trei chefi, Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu, care au demisionat de la emisiunea „Chefi la Cuțite”. Pe data de 23 noiembrie 2023, Antena Group a depus câte un dosar la Tribunalul București pe numele celor trei chefi.

Scărlătescu, Dumitrescu și Bontea au răspuns cu o acțiune în justiție, cerând plata sumelor restante pentru sezonul 12 al emisiunii. În acest proces, cei trei chefi au avut câștig de cauză în instanță. Potrivit paginademedia.ro, Tribunalul București a dat dreptate foştilor juraţi Chefi la cuțite şi a obligat postul de televiziune să le achite integral onorariile pentru sezonul 12, difuzat în toamna anului 2023, alături de penalități contractuale și cheltuieli de judecată.

Procesul a fost câştigat de cei trei chefi încă din luna aprilie, însă recent a fost publicată şi motivarea în care se detaliază exact sumele şi penalitările pe care le-au primit cei trei de la Antena.

În urma deciziei instanței, Florin Dumitrescu a primit peste 114.000 de lei (circa 23.000 de euro), la care se adaugă penalități de întârziere. Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu au primit câte 344.000 de lei (aproximativ 70.000 de euro), tot cu penalitățile aferente.

În plus, Antena Group a fost obligată să suporte și cheltuielile de judecată: aproximativ 5.000 de euro pentru Bontea și Scărlătescu, respectiv 4.000 de euro pentru Dumitrescu.

Motivarea nu menţionează de ce sumele sunt diferite între cei trei chefi. Hotărârea nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel la 30 de zile de la comunicare. Până la acest moment Antena nu a făcut încă o contestaţie.

Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu și Chef Cătălin Scărlătescu au fost invitați recent la rubrica „Sosurile picante” din emisiunea „La Măruță” și au fost nevoiți să răspundă la câteva întrebări incomode pentru a nu mânca iute.

Cu această ocazie, Sorin Bontea a fost întrebat care dintre ei trei are cel mai mare salariu și despre ce sumă este vorba.

„Niciunul”. „Îl avem la fel”, a spus Sorin Bontea.

„Cât?”, a întrebat Cătălin Măruță.

„Puțin. Am zis așa: de la Pro TV mai puțin, de la Dumnezeu mai mult. Noi am avut mereu salariul la fel, cu toate că eu am muncit mai mult, asta e”, a răspuns Sorin Bontea.

„De unde știți că îl aveți la fel?”, a întrebat Cătălin Măruță.

„Am semnat contractele împreună, am negociat împreună”, a afirmat Sorin Bontea.