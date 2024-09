Cum arată acum fiica lui Sorin Bontea. Miruna a apelat la o schimbare inedită de look

Sorin Bontea și soția sunt împreună din 1989 și s-au căsătorit în 1994. Juratul de la MasterChef și partenera lui de viață au doi copii, o fiică pe nume Miruna și un fiu, Iulian.

Când vine vorba de viața lui personală, Sorin Bontea preferă să păstreze discreția și a apărut rar alături de cei doi copii ai ei. Recent, Miruna, fiica juratului de la MasterChef, a atras atenția după ce a apelat la o schimbare de look. În imaginile publicate de către ea pe Instagram, se observă că s-a vopsit, acum având părul într-o nuanță de castaniu. În plus, poartă și un piercing în nas.

În anul 2018, Miruna Bontea a apărut în emisiunea „Chefi la cuțite” de la Antena 1, unde tatăl ei era jurat, ocazie cu care a și gătit. La vremea respectivă, tânăra povestea că împărtășește cu celebrul chef pasiunea pentru gătit.

„Îmi plăcea să gătesc, am moștenit acest talent de la tata. El m-a învățat să fac lava cake. Cu el am gătit de mai multe ori. Deși e mai greu să gătești un desert decât un fel principal, îmi place. Vreau să fiu psiholog când o să mă fac mare, nu m-am gândit să mă fac bucătar.”

În cadrul unui interviu acordat recent, Sorin Bontea a făcut o serie de mărturisiri despre cei doi copii ai săi, Iulian și Miruna.

„Familia este bine, fata este în vacanță, băiatul este bine și el. Toată lumea este bine, mulțumesc lui Dumnezeu! Asta este cel mai important! Mai departe mai vedem noi ce facem. Fata trece în al treilea an de studii, la Barcelona. Cresc copiii. Mă uit la ei și văd cât au azi… Dacă fiul meu merge pe 30, înseamnă că eu am îmbătrânit foarte tare. Fiica mea are 22 de ani, merge pe 23 de ani. Sunt buni de însurat, de măritat, mâine-poimâine voi fi bunic. Cum ar fi? Nici nu mă văd în postura aceasta. Tot am impresia că sunt tânăr, dar nu prea mai sunt. Se simte așa, pe la spate, că nu prea mai sunt tânăr!”, a spus Sorin Bontea, pentru viva.ro.