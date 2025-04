Romina Gingașu a dezvăluit dacă ea și soțul ei, Piero Ferrari, au semnat sau nu un contract prenupțial înainte de căsătorie: „S-a întâmplat altceva”

Romina Gingașu formează un cuplu alături de Piero Ferrari, fiul legendarului fondator al companiei Ferrari, Enzo Ferrari. Cei doi și-au început povestea de dragoste acum aproximativ opt ani, după o întâlnire întâmplătoare în care ea, în calitate de vânzătoare de avioane private, încerca să îi prezinte un avion marca Bombardier. Au continuat interacțiunea cu o cină la invitația lui Piero, iar de atunci sunt nedespărțiți. Romina Gingașu este antreprenoare și fondatoarea Fundației Red Women, care luptă pentru apărarea drepturilor femeilor și promovarea accesului la educație.

Romina Gingașu și Piero Ferrari s-au căsătorit în 2021, în cadrul unei ceremonii intime pe insula italiană Capri. La nunta lor, omul de afaceri italian a surprins-o pe soția sa invitându-l pe Al Bano, un cântăreț renumit internațional, să ofere un concert de excepție persoanelor invitate la eveniment. Deși sunt căsătoriți, Romina Gingașu a ales să nu adopte numele Ferrari.

Romina Gingasu a lămurit dacă ea și soțul ei, Piero Ferrari, au semnat sau nu un contract prenupțial înainte de nuntă.

„Nu, nu, însă s-a întâmplat altceva legat de căsătoria noastră. Noi am trecut prin două tipuri de căsătorie, religioasă și legală, iar înainte de căsătoria legală, noi am pus pe masă tot și a fost ok așa. Proprietăți, conturi, fiecare cu ce are. Probabil în acel moment am devenit alt om”, a declarat Romina Gingașu în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D.