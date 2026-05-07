Andreea Bănică, urare emoționantă pentru fiica ei. Sofia a împlinit 17 ani: „Mi-ai umplut viața cu sens”

Andreea Bănică a sărbătorit ziua de naștere a fiicei sale. Sofia a împlinit 17 ani, iar artista i-a transmis un mesaj încărcat de emoție și dragoste pe rețelele de socializare.

Andreea Bănică a marcat aniversarea fiicei sale, Sofia, care a împlinit 17 ani, printr-o urare profundă, prin care a exprimat cât de mult o iubește, dar și cât este de mândră de evoluția ei. Mesajul artistei a fost însoțit de mai multe fotografii cu fiica ei, Sofia.

„La mulți ani zâna mea!

Te-am iubit dinainte să te cunosc… iar de 17 ani, inima mea bate altfel datorită ție.

Am crescut odată cu tine. Din fiecare îmbrățișare, fiecare teamă și fiecare sacrificiu, m-am născut și eu… ca mamă.

Nimic nu m-a obosit vreodată atunci când era pentru tine. Dragostea de mamă nu cere pauză.

Te-am ținut de mână ca să înveți să mergi… iar acum te privesc cum zbori.

În spatele fiecărui zâmbet al tău au existat nopți nedormite, griji ascunse și o iubire fără margini!

17 ani în care mi-ai umplut viața cu sens, lumină și acel gen de iubire pe care nu îl poți explică în cuvinte.

Poate că timpul trece… dar pentru mine vei rămâne mereu fetița pe care am strâns-o prima dată la piept.

Dacă ar trebui să aleg din nou întreaga mea viață… te-aș alege pe tine, în fiecare existență.

Te iubesc până la cer și înapoi, viață lungă să ai, să fii sănătoasă și să ai parte de prieteni adevărați care să te iubească pentru „zâmbetul ăla larg”!

MAMA”, a transmis Andreea Bănică pe contul personal Instagram.

Andreea Bănică, detalii despre planurile de viitor ale fiicei sale

Andreea Bănică a vorbit deschis într-un interviu despre abordarea sa în ceea ce privește viitorul fiicei sale, Sofia. Artista a menționat că îi oferă acesteia libertatea totală de a-și decide singură drumul în viață, fără a exercita vreo influență asupra alegerilor sale.

Discutând despre principiile după care se ghidează ca părinte, Andreea Bănică a accentuat cât de important este ca Sofia să aibă putere de decizie în privința carierei sale. Spre deosebire de părinții care încearcă să controleze deciziile copiilor, cântăreața își dorește să îi ofere sprijin, dar fără a-i impune propriile opinii. Astfel, vedeta se asigură că viitorul fiicei sale rămâne pe deplin alegerea acesteia.

„Tinerii acum vor să facă ceva, mâine vor altceva, peste 5 zile cu totul și cu totul altceva. Eu nu am întrebat-o ce vrea, nici nu vreau să o derutez, o las să-și aleagă ce-și dorește să facă. E la un liceu bun, învață bine și asta e cel mai important acum. Ce o să se facă mai târziu? Ce o vrea Dumnezeu!”, a spus Andreea Bănică pentru emisiunea Star Matinal de la Antena Stars.

Foto: Instagram

