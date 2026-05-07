9 filme de neratat în luna mai 2026 în cinematografe

Care sunt noutățile cinematografice pe care abia așteptăm să le vedem luna aceasta la cinema? Ți-am pregătit o mică selecție.

  Actualizat 07.05.2026, 08:04, de Madalina Frasineanu
The Devil Wears Prada 2
Iată ce filme poți vedea în luna mai 2026 în cinematografe.

1. The Devil Wears Prada 2

The Devil Wears Prada 2 urmărește activitatea Mirandei Priestly (Meryl Streep) în redacția revistei Runway pe fondul declinului presei scrise. Stanley Tucci, Anne Hathaway, Emily Blunt, Meryl Streep îți reiau rolurile din filmul de acum 20 de ani, iar pelicula este aun adevărat festiv pentru fashioniste. Distribuția este completată de Lucy Liu, Justin Theroux, BJ Novak, Pauline Chalamet și Kenneth Branagh, care îl va interpreta pe soțul Mirandei. Citește aici un material amplu despre ținutele fabuloase din film.

Premiera: 1 mai 2026

2. Mortal Kombat II

Fanii nu pot rata cea mai nouă continuare a ecranizării jocului video care a cucerit generații – Mortal Kombat II. De această dată, campionii favoriți ai fanilor – alături de Johnny Cage în persoană – trebuie să se lupte din nou între ei, în competiția supremă, fără limite, pentru a combate împărăția întunecată a lui Shao Kahn. Karl Urban este Johnny Cage și joacă alături de Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Josh Lawson, Ludi Lin, Mehcad Brooks, Tati Gabrielle, Lewis Tan, Damon Herriman, cu Chin Han, Tadanobu Asano ca Lord Raiden, Joe Taslim ca Bi-Han și Hiroyuki Sanada ca Hanzo Hasashi și Scorpion. Vezi și care sunt cele mai proaste filme, adaptate după jocuri video.

Premiera: 8 mai 2026

3. Star Wars: The Mandalorian and Grogu

Un film pe care fanii Star Wars îl așteaptă cu mare nerăbdare! Cândva un vânător de recompense singuratic, mandalorianul Din Djarin și ucenicul său Grogu pornesc într-o nouă aventură în universul Star Wars. Pedro Pascal, Sigourney Weaver fac parte din distribuția acestei pelicule SF.

Premiera: 22 mai 2026

4. The Wizard of the Kremlin

Un tânăr regizor rus devine un consilier improbabil al lui Vladimir Putin în timp ce acesta ajunge la putere în Rusia post-sovietică, navigând printre complexitatea și haosul noii ere. Jude Law îl interpretează impecabil pe Vladimir Putin, iar din distribuția filmului mai fac parte Alicia Vikander, Jeffrey Wright, Tom Sturridge, Paul Dano.

Premiera: 15 mai 2026

5. The Sheep Detectives

Emma Thompson, Hugh Jackman, Regina Hall, Bryan Cranston fac parte din distribuția acestei comedii cu accente de acțiune. În fiecare seară, un cioban citește cu voce tare o poveste de mister, prefăcându-se că oile sale înțeleg. Când bărbatul este găsit mort, oile își dau seama imediat că a fost o crimă și cred că știu totul despre cum să o elucideze.

Premiera: 8 mai 2026

6. Orwell: 2+2=5

1949. George Orwell finalizează ceea ce avea să fie ultimul și cel mai important roman al său, 1984. ORWELL: 2+2=5 explorează în profunzime ultimele luni din viața sa și lucrările sale vizionare, pentru a investiga originile conceptelor esențiale și tulburătoare pe care le-a dezvăluit lumii în capodopera sa distopică… Doublethink, Thoughtcrime, Newspeak și spectrul omniprezent al Big Brother…, adevăruri sociopolitice neliniștitoare, care rezonează astăzi mai puternic ca oricând. Rolul principal este interpretat de Damian Lewis.

Premiera: 8 mai 2026

7. Hokum

O peliculă horror cu Adam Scott, David Wilmot, Florence Ordesh, Peter Coonan în distribuție. Pelicula îl urmărește pe un autor de cărți horror care se cazează la un han irlandez cu planul de a împrăștia în zonă cenușa părinților săi. Bărbatul nu știe însă că despre proprietate se spune că ar fi bântuită de o vrăjitoare.

Premiera: 8 mai 2026

8. Iron Maiden: Burning Ambition

Cu acces fără precedent la arhivele oficiale ale trupei, acest film documentar prezintă cinci decenii din una dintre cele mai iconice călătorii din istoria muzicii. Vei vedea interviuri cu membrii trupei și personalități precum Javier Bardem, Lars Ulrich și Chuck D, pelicula oferind o privire intimă asupra viziunii lor fără compromisuri și a legăturii lor neclintite cu armata lor globală de fani. Citește și despre alte filme documentare, pe care chiar merită să le urmărești.

Premiera: 8 mai 2026

9. Fuze

O alertă privind un obuz neexplodat din al Doilea Război Mondial pe un șantier din centrul Londrei pornește o isterie în masă și o cursă contra-cronometru pentru dezamorsarea acestuia. Dar când haosul se dovedește a fi orchestrat pentru a masca un jaf de proporții pe o stradă alăturată și foști aliați se transformă în inamici, miza și adrenalina cresc direct proporțional. Aaron Taylor-Johnson, Sam Worthington, Theo James, Gugu Mbatha-Raw fac parte din distribuție.

Premiera: 29 mai 2026

